К 2050 году на планете будет на 70 % больше мусора. Мы можем этого избежать, если изменим свои привычки

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По данным Всемирного банка, через 30 лет на планете будет 3,4 млрд тонн мусора, а значит, его количество вырастет на 70 %. Такой прогноз может стать реальностью, если не принять срочных мер. Одна из них — изменение наших повседневных привычек. Возможно, эти действия могут показаться незначительными, но на самом деле они помогут спасти нашу планету от загрязнения.

Сегодня все больше людей стараются жить по принципу zero waste, или «ноль отходов». И это реально: даже семьи из нескольких человек могут за целый год оставить мусора не больше, чем помещается в маленькую банку. Мы в AdMe.ru предлагаем начать с небольших шагов, которые помогут выбрасывать меньше отходов. Попробуйте изменить свои привычки, делитесь успехами с близкими и помните: важен вклад каждого человека.

Чтобы выбрасывать меньше продуктов, замораживайте не только фрукты и овощи, но и целые блюда

Замените обычную зубную щетку из пластика на бамбуковую или на щетку из переработанного пластика

Органические отходы можно переработать в компостере — такие приборы есть даже для квартир

Вместо пищевой пленки используйте многоразовые салфетки из пчелиного воска, пергаментную или вощеную бумагу

Если у вас есть капсульная кофеварка, покупайте многоразовые перезаряжаемые капсулы

Вместо пластиковых контейнеров выбирайте стеклянные. Например, можно использовать тару из-под продуктов

Замените одноразовые полиэтиленовые пакеты для хранения и заморозки продуктов на многоразовые силиконовые (их можно мыть в посудомоечной машине)

Покупайте шампуни и мыло в твердом виде. Такие средства продаются в бумажной упаковке или без нее

Вместо обычных губок для мытья посуды используйте люфу. Такая «губка» полностью разлагается

По возможности приобретайте товары у брендов, которым можно вернуть упаковку. Некоторые компании предлагают скидку или подарок, если вы возвращаете использованные банки

В США за возврат бутылки (на фото выше) можно получить $ 2. Похожие инициативы встречаются и в России. Например, магазины Lush и Kiehl’s также принимают использованные баночки обратно в магазин.

Старые вещи постирайте и отдайте в пункты приема одежды. Или же сделайте из них тряпки для уборки, салфетки или используйте в рукоделии

Резинки для волос из старой одежды.

Чтобы не пришлось выбрасывать испорченные фрукты и овощи, складывайте их в специальные контейнеры для сохранения свежести

Откажитесь от одноразовой пластиковой посуды и трубочек. Пользуйтесь обычной посудой, бумажными или стальными трубочками

В этом итальянском ресторане вместо пластиковых трубочек используют полые спагетти.

Покупайте чай не в пакетиках, а рассыпной

Из старых мочалок можно сделать сетки для овощей и фруктов

Покупая подгузники, выбирайте те, что сделаны из биоразлагаемых материалов. Другой вариант — многоразовые подгузники со впитывающими вкладышами

Баночки из-под косметики можно использовать повторно как контейнеры для украшений

Конечно, это далеко не все способы сократить количество мусора. Например, большим шагом будет отказ от покупки продуктов в пластиковой упаковке или передача старых приборов в пункты приема бытовой техники. Расскажите, какие из перечисленных мер вы попробовали применить в своей жизни? И не стесняйтесь делиться полезными советами в комментариях!