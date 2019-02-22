История фигуристки, которая шла к своему главному золоту пять Олимпиад

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В профессиональном спорте порой случаются истории, драматичность которых не уступает самым известным киносюжетам. История без преувеличения великой фигуристки Алены Савченко как раз к таким и относится: ради исполнения своей мечты эта спортсменка преодолела множество преград, но не сдалась и добилась своей цели.

Мы в AdMe.ru считаем, что о таких талантливых и упорных людях стоит знать каждому, и поэтому хотим поведать вам историю этой хрупкой, но сильной девушки.

Все началось в далекие 80-е годы в украинском городе Обухове: именно тогда маленькая Алена выбрала в качестве подарка на свой день рождения коньки и навсегда влюбилась в фигурное катание. Заниматься спортом профессионально она начала с 5 лет. У семьи не было возможности переехать в Киев, поэтому на протяжении 9 лет Алена ездила каждый день по 45 км в одну сторону. Девушка выступала в парном катании, а значит, ей требовался надежный и стабильный партнер. Со своим вторым партнером Станиславом Морозовым Алена выиграла юниорский Чемпионат мира в 2000 году, а вот на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года они стали всего лишь 15-ми. Вскоре Станислав получил серьезную травму и Савченко принялась искать себе другого партнера. Ни на Украине, ни в России девушка так и не смогла найти себе партнера и финансирование. Тогда ей посоветовали обратиться к немецкому тренеру Инго Штойеру, у которого как раз был свободный напарник Робин Шолковы. Алена переехала в Германию, сменила спортивное гражданство: так сложилась пара Савченко — Шолковы, которая просуществовала целых 10 лет.

Постепенно пара стала набирать обороты и побеждать: сначала на чемпионате Германии, а через пару лет им покорились и чемпионат Европы, и чемпионат мира. На Олимпиаде 2006 года в Турине Савченко и Шолковы заняли 6-е место, но останавливаться они не собирались. На следующей Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Савченко и Шолковы считались фаворитами: к этому времени они уже выиграли все, что только можно. После короткой программы они уступали китайской паре меньше балла, но в произвольной Робин упал, и конечным результатом стала всего лишь бронза.

Фигурное катание — один из самых травмоопасных видов спорта, но проблемы со здоровьем не останавливали Алену. Ее цель была четкой и ясной — золото Олимпиады, а значит, борьба продолжалась. И снова соревнования, и снова победы на международных стартах. Многие понимали, что Олимпиада в Сочи может стать последним шансом для спортсменов, но удача снова отвернулась от них на главном старте: падения во время исполнения программы, и еще одна бронза. Спустя некоторое время после Игр Робин Шолковы объявил о завершении карьеры. Алене Савченко было 30, и она давным-давно всем все доказала. Но не самой себе. Она нашла нового партнера — молодого француза Бруно Массо. Его долго не хотели отпускать в Германию, но в конце концов чиновникам удалось договориться, и пара приступила к тренировкам. «Я хочу завоевать золото Олимпиады-2018 и собираюсь сделать это вместе с Бруно, — говорила Савченко. — Я очень рада, что он согласился стать моим новым партнером».

Мало кто верил в успех этой пары. Бруно называли «деревянным», Алена по спортивным меркам уже была не так молода и со множеством недолеченных травм. Казалось бы, зачем ей это нужно? Но мечта есть мечта, и Савченко с упрямством шла к ней и не собиралась сдаваться. Постепенно пара стала складываться и побеждать на крупных стартах, но все силы были брошены на подготовку к Олимпиаде в Пхенчхане. Серебряная медаль Чемпионата мира — вот высшая награда, которую удалось завоевать Савченко — Массо до зимних Игр 2018 года. Но 15 февраля 2018 года мечта этой упрямицы наконец-то сбылась.

В короткой программе Бруно совершил ошибку, и пара оказалась только на 4-м месте с отставанием в 6 баллов. Казалось, что шансов на долгожданное золото больше нет. Но, откатав свою сложнейшую программу буквально на одном дыхании, Савченко и Массо не только установили мировой рекорд, но и обогнали всех конкурентов, завоевав желанную награду. Их выступление можно посмотреть здесь.

Сейчас Алена Савченко сделала перерыв в своей карьере и занимается тренерской деятельностью. Кто знает, быть может, на этом ее спортивная карьера еще не закончится и мы еще сможем поболеть за эту выдающуюся спортсменку. После завершения Олимпийского сезона и победы на Чемпионате мира Алена написала в своем инстаграме следующие строки:

Благодарю всех, кто смеялся над моей мечтой: вы только стимулировали мое воображение.

Благодарю всех, кто хотел загнать меня в рамки: вы показали мне цену свободы.

Благодарю всех, кто лгал мне: вы показали мне силу правды.

Благодарю всех, кто в меня не верил: вы заставили меня захотеть сдвинуть горы.

Благодарю всех, кто списал меня со счетов: вы разожгли во мне азарт.

Благодарю всех, кто покинул меня: вы оставили мне чистый лист для творчества.

Благодарю всех, кто меня предал и оскорбил: вы заставили меня всегда быть начеку.

Благодарю всех, кто причинил мне боль: вы научили меня расти, невзирая на боль.

Но, что более важно, я благодарю всех, кто любил меня такой, какая я есть. Вы дали мне силы жить. Алена Савченко

Столько испытаний, обидных поражений, взлетов и падений, смена гражданства и партнеров — и все ради желанной мечты всей жизни. Если бы не этот стальной характер, если бы не эта сила воли и безусловный талант и опыт, вряд ли бы зажглась звезда Алены Савченко и вряд ли бы состоялась эта волевая, самая главная в ее жизни победа. Своим примером она доказала, что нет ничего невозможного: нужно только очень-очень много работать. Ну и чем не сюжет для голливудского фильма?

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