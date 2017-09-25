10 уловок, которые позволят вам не заряжать смартфон по несколько дней

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Сегодня почти невозможно представить свою жизнь без мобильного телефона: средство связи, новости, работа, книги, фильмы, музыка, игры, интернет — всё в одном гаджете. Но часто заряд аккумулятора садится настолько быстро, что его не хватает даже на один день. AdMe.ru узнал причины, из-за которых ваш телефон может быстро разряжаться. Проверьте, может быть, вы сами не замечаете, как негативно «влияете» на уровень батареи.

Не чистите порт для зарядки

Не забывайте чистить ваше мобильное устройство. Следует протирать не только экран телефона, но и гнездо для зарядки. Так как там может скапливаться пыль и грязь от карманов. Для очищения используйте ватную палочку с заостренным концом или зубочистку.

Ставите яркие фотообои

Проверяя время, полученные сообщения или пропущенные звонки, вы постоянно смотрите на главный экран смартфона. Яркие, разноцветные заставки на экране телефона изрядно «съедают» заряд. Поэтому лучше используйте черно-белые обои. Таким образом вы сократите энергозатраты.

Постоянно носите телефон в руках

Во время жары старайтесь не носить постоянно телефон в руках. Из-за высокой температуры воздуха смартфон сильно нагревается, а тепло от ваших рук способствует еще большему перегреву батареи и, как результат, снижению энергии.

Включаете автоматический поворот экрана

Отключите функцию «Автоматический поворот экрана» и включайте ее только при необходимости. Дело в том, что за данную функцию отвечает акселерометр — специальный датчик, который расходует большое количество электроэнергии.

Работают фоновые программы

Проверяя инстаграм, мессенджеры и другие приложения, люди часто их просто сворачивают, не закрывая. Но программы продолжают «съедать» заряд батареи, функционируя в фоновом режиме. Поэтому не забывайте периодически закрывать абсолютно все окна.

Выбираете максимальную яркость экрана

Находясь в помещении, снижайте яркость экрана хотя бы на 30–40 %. Обычно такой подсветки вполне достаточно, чтобы нормально видеть всю информацию на дисплее, к тому же так вы сокращаете энергозатраты своего аккумулятора.

Вне помещения тоже не стоит ставить яркость на максимум. Лучше используйте специальную функцию «На улице»: она позволит нормально рассмотреть экран даже на солнце и самостоятельно отключится через 15 минут.

Включаете вибровызов

Функция «Вибровызов» очень разряжает батарею. Поэтому старайтесь использовать ее только при необходимости. В других случаях используйте звуковой режим или полностью отключайте звук.

Не пользуетесь автоблокировкой

Настройте автоматическое отключение экрана смартфона. Выберите минимальное время для блокировки. Тогда расход батареи сократится, и даже если вы забудете заблокировать телефон, то он это сделает самостоятельно.

Включаете GPS, Bluetooth и Wi-Fi

Включенные GPS-навигатор, Bluetooth и Wi-Fi способствуют тому, что батарея очень быстро садится. Поэтому, если в конкретный момент вы не пользуетесь данными функциями для определения местоположения или передачи данных — отключайте их.

Не отключаете телефон