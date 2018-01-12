Интернет-пользователи составили рейтинг 100 самых красивых женщин мира, и вот кто занял первые 20 мест

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Развлекательный сайт TC Candler с 1990 года составляет рейтинги 100 самых красивых женщин мира на основе мнений независимых экспертов. При этом не учитывается ни возраст, ни талант, ни что-либо еще, за исключением внешних данных. AdMe.ru предлагает вам посмотреть на девушек, которые вошли в топ-20 самых красивых женщин нашей планеты в 2017 году.

20-е место. Тейлор Хилл, супермодель, США

Американская топ-модель Тейлор Хилл — один из «ангелов» Victoria’s Secret. С 2015 года 21-летняя модель регулярно участвует в показах знаменитых брендов и входит в рейтинги самых красивых людей планеты.

19-е место. Люпита Нионго, актриса, Кения — Мексика

Люпита Нионго, которая родилась в Мексике, но выросла в Кении, откуда родом ее отец и мать, считается одной из самых красивых актрис современности. Но и актерский талант Люпиты не остался неоцененным — в 2013 году девушка получила «Оскар» за фильм «12 лет рабства».

18-е место. Дженни Ким, певица, Южная Корея

Дженни Ким — одна из самых ярких представительниц так называемого K-pop, южнокорейской популярной музыки. Помимо вокала девушка занимается и модельным бизнесом, снимаясь для модных корейских и европейских брендов.

17-е место. Яэль Шелбия, модель, Израиль

Израильская модель Яэль Шелбия выросла в очень религиозной семье, что, однако, не помешало девушке построить модельную карьеру.

16-е место. Октябрина Максимова, модель, Россия

22-летняя Октябрина из Санкт-Петербурга обогнала в рейтинге многих признанных красавиц мирового кинематографа. Помимо работы моделью девушка учится на юриста.

15-е место. Лалиса Манобан, певица, Таиланд — Южная Корея

Коллега Дженни Ким по группе BlackPink родилась в Таиланде. Как и три другие участницы группы, помимо занятий вокалом Лалиса, или, как ее называют в группе, Лиса, активно участвует в модельных съемках.

14-е место. Эмма Уотсон, актриса, Великобритания

Британская актриса Эмма Уотсон в представлении не нуждается — вряд ли найдется человек, который не видел ни одного фильма про Гарри Поттера, в котором она сыграла Гермиону Грейнджер. И несмотря на то что при составлении рейтинга учитывалась только внешняя красота, актерский талант Эммы тоже достоин похвалы — видеть ее в своих фильмах хотят лучшие режиссеры мира.

13-е место. Адриана Мишель, модель, США

Одной из самых юных участниц рейтинга Адриане Мишель всего 18 лет, и ее модельная карьера началась только в 2016 году. Сама девушка говорит, что обязана красотой своим предкам, среди которых были европейцы, афроамериканцы и коренные жители Америки.

12-е место. Белла Хиткот, актриса, Австралия

Несмотря на то что список известных киноработ Беллы пока не очень велик, ее красоту не могли не заметить пользователи интернета, что и позволило 30-летней актрисе вплотную приблизиться к верхней десятке рейтинга красавиц.

11-е место. Антониа Якобеску, певица, Румыния

Антониа Якобеску родилась в Румынии, прожила долгое время в США, а потом снова вернулась на родину. Именно «родные стены» помогли добиться успеха — в 2010 году она выпустила клип на песню Morena, которая практически сразу возглавила чарты Румынии, Болгарии, Израиля и других стран.

10-е место. Камилла Белль, певица и актриса, США — Бразилия

Можно сказать, что имя определило карьеру Камиллы, ведь ее назвали в честь одной из героинь популярного бразильского телесериала. Сегодня Камилла не только снимается в кино, но и активно занимается благотворительностью.

9-е место. Гольшифте Фарахани, актриса, Иран — Франция

Иранская актриса Гольшифте Фарахани родилась в Тегеране. Сегодня она живет во Франции и разъезжает по всему миру — сниматься в своих фильмах ее приглашают иранские, индийские, европейские и американские режиссеры.

8-е место. Джу Дзин-И, певица, Китай

И представительница Китая в рейтинге самых красивых женщин мира — певица Джу Дзин-И. У себя на родине она стала популярной в составе одной из поп-групп, однако в прошлом году покинула ее и занялась сольной карьерой.

7-е место. Аделаида Кейн, актриса, Австралия

Аделаида Кейн родилась в Австралии, где и началась ее кинокарьера, однако сегодня она проживает в США, где также снимается для кино и телевидения. Широкому зрителю Аделаида известна по роли в популярном сериале «Однажды в сказке».

6-е место. Джордан Данн, супермодель, Великобритания

«Ангел» Victoria’s Secret Джордан Данн стала моделью благодаря случаю — 16-летнюю девушку увидел в супермаркете один из скаутов модельного агентства. У себя на родине, в Британии, Джордан неоднократно признавалась моделью года, а сотрудничать с нею хотят самые знаменитые бренды мира.

5-е место. Нана, певица, Южная Корея

И снова представительница K-pop в рейтинге самых красивых женщин мира. Нана не только певица, входящая в состав двух популярных в своей стране музыкальных групп, но и модель и актриса, а также дипломированный визажист.

4-е место. Сара Гадон, актриса, Канада

Канадская актриса Сара Гадон — любимица режиссера Дэвида Кроненберга, который снял ее в 3 своих фильмах. Кроме того, в 2017 году Сара сыграла в телесериале «Она же Грейс», снятому по произведению Маргарет Этвуд.

3-е место. Чжоу Цзыюй, певица, Тайвань

Уроженка Тайваня Чжоу Цзыюй прославилась не на своей родине, а в Южной Корее как участница одной из популярных музыкальных групп.

2-е место. Тилан Блондо, модель, Франция

Несколько лет назад Тилан Блондо называли самой красивой девочкой в мире, а сегодня 16-летняя француженка заняла 3-е место в рейтинге самых красивых женщин планеты. Кроме того, Тилан еще и талантлива: она пишет стихи и выпустила уже 2 сборника.

1-е место. Лиза Соберано, Филиппины — США

И наконец 1-е место досталось 20-летней актрисе и модели Лизе Соберано. Список ее телевизионных и киноработ пока не очень велик, однако с такой внешностью ее наверняка ждет блестящее будущее в киноиндустрии.

А кого бы вы назвали самой красивой женщиной в мире?