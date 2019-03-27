Инструкция, которая поможет разобраться, как, зачем и когда использовать средства с кислотами

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Уходовые средства, в которых содержатся кислоты, пользуются широкой популярностью у косметологов. Они позволяют заметно увлажнить и осветлить кожу, разгладить морщинки, а также справиться с воспалениями и высыпаниями без применения инъекций и болезненных процедур. Эффект достигается благодаря активным компонентам, однако в неумелых руках они могут нанести вред коже.

Какими бывают кислоты, насколько они эффективны и как их применять с пользой, разбирался AdMe.ru.

Что нужно знать о кислотах

Косметические средства с кислотами стали настоящим прорывом в косметологии. Их популярность объясняется не только видимыми положительными изменениями кожи, но и эффективностью, подтвержденной научно. В отличие от скрабов, кислоты действуют более мягко — конечно, если правильно подобрать концентрацию и уровень pH: они физически не повреждают верхний слой эпидермиса. Химическое отшелушивание происходит в более глубоких слоях кожи.

Средства с высоким содержанием кислот подходят исключительно для профессионального использования, процедуры пилинга должен проводить только косметолог. Тем не менее косметика с низкой концентрацией кислот может использоваться в качестве подготовки к пилингу и для домашнего ухода.

Основные эффекты кислот

Нормализуют работу сальных желез;

отшелушивают омертвевшие клетки;

осветляют пятна (в том числе возрастные), устраняют постакне;

убирают комедоны;

выравнивают рельеф кожи;

улучшают цвет лица;

повышают эластичность кожи;

разглаживают мелкие и уменьшают глубокие морщинки;

активизируют микроциркуляцию, синтез коллагена и эластина. Как правило, эффект можно заметить уже после первого применения. Через несколько месяцев регулярного использования отмечается уменьшение морщин и пигментных пятен.

Кислоты, используемые в косметологии, можно разделить на несколько групп: AHA-кислоты;

ВHA-кислоты;

РНА-кислоты. Расскажем о них подробнее.

AHA-кислоты

К классу альфа-гидрокислот (AHA-кислоты) относят гликолиевую, молочную, янтарную, липоевую, миндальную, яблочную, лимонную, пировиноградную и др. Первые две разновидности наиболее популярны в косметологии благодаря способности проникать глубоко в кожу. Всех их объединяет ряд свойств: они способны отшелушивать кожу, стимулировать регенерацию, синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и церамидов, повышают эластичность и упругость кожи, увлажняют, осветляют, оказывают заметное антивозрастное действие и антиоксидантную защиту. Средства с AHA-кислотами в концентрациях до 10 % можно использовать для домашнего ухода. Более высокое содержание допустимо исключительно для салонных процедур.

Гликолевая кислота считается наиболее эффективной. Вещество получают из сахарного тростника. Средства с гликолевой кислотой рекомендуют использовать для повышения увлажненности глубоких слоев кожи и лечения тяжелых форм акне. Она демонстрирует высокую эффективность в борьбе с морщинами и пигментными пятнами. Применяется на проблемной коже, склонной к высыпаниям и воспалениям. Для домашнего использования рекомендуются средства с концентрацией 3–10 %, для салонных пилингов — 40–80 %.

Молочная кислота занимает второе место по популярности. Она прекрасно отшелушивает кожу и устраняет признаки фото- и хроностарения. По эффективности молочная кислота уступает гликолевой, но и риск раздражения от ее использования ниже. Молекулы молочной кислоты немного больше по размеру, они более равномерно проникают в эпидермис. Средства с молочной кислотой рекомендуют для чувствительной проблемной кожи. Но концентрация ее должна находиться в диапазоне 3,5–10 %.

Янтарная кислота идеальна для возрастной кожи. Она прекрасно справляется с пигментными пятнами, выравнивает тон кожи и глубоко питает. Янтарная кислота улучшает синтез АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), благодаря чему налаживается клеточный обмен. Именно поэтому средства с янтарной кислотой входят в состав многих антивозрастных средств. Применяют ее также в уходе за волосами.

Миндальная кислота считается одной из самых мягких в своем классе. Она прекрасно подходит для химического пилинга чувствительной кожи. Молекулы миндальной кислоты относительно больших размеров, что мешает им проникать глубоко в кожу. Тем не менее содержащие ее средства прекрасно очищают, разглаживают морщины, устраняют гиперпигментацию.

BHA-кислоты

BHA-кислоты (бета-гидрокислоты) представлены лишь одной разновидностью — салициловой. Она относится к жирорастворимым и прекрасно показала себя на жирной и комбинированной коже. Средства с салициловой кислотой применяются для лечения угрей, шрамов, рубцов и выравнивания рельефа кожи лица. Они эффективно отшелушивают роговой слой, устраняют загрязнения, уменьшают выработку кожного сала и обладают выраженным противовоспалительным действием. Максимально допустимая концентрация для домашнего ухода — 2 %. Салициловые пилинги незаменимы для смуглых людей, обладателей IV и V фототипов кожи.

PHA-кислоты

К полигидрокислотам (РНА) относят глюконовую кислоту. Она оказывает щадящее воздействие на кожу. Средства с глюконовой кислотой не вызывают раздражений даже у обладателей чувствительной кожи. Они предотвращают преждевременное старение, стимулируют выработку эластина и повышают защитные свойства кожи. Глюконовая кислота блокирует до 50 % ультрафиолетового излучения.

Противопоказания и меры предосторожности

Кислоты имеют свойство глубоко проникать в кожу. И даже если на первый взгляд лицо становится более ухоженным, цвет и рельеф улучшаются, самостоятельное длительное применение средств с кислотами чревато неприятностями в долгосрочной перспективе. Кислоты сенсибилизируют кожу, нарушают ее барьерную функцию и обедняют микробиом. Поэтому если вы решили включить такие средства в свой ежедневный уход, то сначала проконсультируйтесь с косметологом .

. Перед первым использованием кислот следует сделать тест на чувствительность на внутренней стороне руки. Если кожа отреагирует шелушением или раздражением, нужно снизить концентрацию.

на внутренней стороне руки. Если кожа отреагирует шелушением или раздражением, нужно снизить концентрацию. Уход с кислотами противопоказан перед принятием солнечных ванн.

перед принятием солнечных ванн. Концентрация и уровень pH обязательно указываются на упаковке. Остерегайтесь средств, в которых заявлено содержание кислот, но не обозначены их тип и содержание.

в которых заявлено содержание кислот, но не обозначены их тип и содержание. Средства с концентрацией выше 10 % (для BHA-кислот — более 2 %) нельзя использовать самостоятельно в домашнем уходе. Это грозит раздражением, ожогами, обезвоживанием и появлением высыпаний. Противопоказаниями к применению являются повышенная чувствительность кожи, герпес, свежие раны и индивидуальная непереносимость.