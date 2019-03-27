Инструкция, которая поможет разобраться, как, зачем и когда использовать средства с кислотами
Уходовые средства, в которых содержатся кислоты, пользуются широкой популярностью у косметологов. Они позволяют заметно увлажнить и осветлить кожу, разгладить морщинки, а также справиться с воспалениями и высыпаниями без применения инъекций и болезненных процедур. Эффект достигается благодаря активным компонентам, однако в неумелых руках они могут нанести вред коже.
Какими бывают кислоты, насколько они эффективны и как их применять с пользой, разбирался AdMe.ru.
Что нужно знать о кислотах
Косметические средства с кислотами стали настоящим прорывом в косметологии. Их популярность объясняется не только видимыми положительными изменениями кожи, но и эффективностью, подтвержденной научно.
В отличие от скрабов, кислоты действуют более мягко — конечно, если правильно подобрать концентрацию и уровень pH: они физически не повреждают верхний слой эпидермиса. Химическое отшелушивание происходит в более глубоких слоях кожи.
Средства с высоким содержанием кислот подходят исключительно для профессионального использования, процедуры пилинга должен проводить только косметолог. Тем не менее косметика с низкой концентрацией кислот может использоваться в качестве подготовки к пилингу и для домашнего ухода.
Основные эффекты кислот
- Нормализуют работу сальных желез;
- отшелушивают омертвевшие клетки;
- осветляют пятна (в том числе возрастные), устраняют постакне;
- убирают комедоны;
- выравнивают рельеф кожи;
- улучшают цвет лица;
- повышают эластичность кожи;
- разглаживают мелкие и уменьшают глубокие морщинки;
- активизируют микроциркуляцию, синтез коллагена и эластина.
Как правило, эффект можно заметить уже после первого применения. Через несколько месяцев регулярного использования отмечается уменьшение морщин и пигментных пятен.
Кислоты, используемые в косметологии, можно разделить на несколько групп:
- AHA-кислоты;
- ВHA-кислоты;
- РНА-кислоты.
Расскажем о них подробнее.
AHA-кислоты
К классу альфа-гидрокислот (AHA-кислоты) относят гликолиевую, молочную, янтарную, липоевую, миндальную, яблочную, лимонную, пировиноградную и др. Первые две разновидности наиболее популярны в косметологии благодаря способности проникать глубоко в кожу.
Всех их объединяет ряд свойств: они способны отшелушивать кожу, стимулировать регенерацию, синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и церамидов, повышают эластичность и упругость кожи, увлажняют, осветляют, оказывают заметное антивозрастное действие и антиоксидантную защиту.
Средства с AHA-кислотами в концентрациях до 10 % можно использовать для домашнего ухода. Более высокое содержание допустимо исключительно для салонных процедур.
- Гликолевая кислота считается наиболее эффективной. Вещество получают из сахарного тростника.
Средства с гликолевой кислотой рекомендуют использовать для повышения увлажненности глубоких слоев кожи и лечения тяжелых форм акне. Она демонстрирует высокую эффективность в борьбе с морщинами и пигментными пятнами. Применяется на проблемной коже, склонной к высыпаниям и воспалениям.
Для домашнего использования рекомендуются средства с концентрацией 3–10 %, для салонных пилингов — 40–80 %.
- Молочная кислота занимает второе место по популярности. Она прекрасно отшелушивает кожу и устраняет признаки фото- и хроностарения. По эффективности молочная кислота уступает гликолевой, но и риск раздражения от ее использования ниже.
Молекулы молочной кислоты немного больше по размеру, они более равномерно проникают в эпидермис.
Средства с молочной кислотой рекомендуют для чувствительной проблемной кожи. Но концентрация ее должна находиться в диапазоне 3,5–10 %.
- Янтарная кислота идеальна для возрастной кожи. Она прекрасно справляется с пигментными пятнами, выравнивает тон кожи и глубоко питает.
Янтарная кислота улучшает синтез АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), благодаря чему налаживается клеточный обмен. Именно поэтому средства с янтарной кислотой входят в состав многих антивозрастных средств.
Применяют ее также в уходе за волосами.
- Миндальная кислота считается одной из самых мягких в своем классе. Она прекрасно подходит для химического пилинга чувствительной кожи.
Молекулы миндальной кислоты относительно больших размеров, что мешает им проникать глубоко в кожу. Тем не менее содержащие ее средства прекрасно очищают, разглаживают морщины, устраняют гиперпигментацию.
BHA-кислоты
BHA-кислоты (бета-гидрокислоты) представлены лишь одной разновидностью — салициловой. Она относится к жирорастворимым и прекрасно показала себя на жирной и комбинированной коже.
Средства с салициловой кислотой применяются для лечения угрей, шрамов, рубцов и выравнивания рельефа кожи лица. Они эффективно отшелушивают роговой слой, устраняют загрязнения, уменьшают выработку кожного сала и обладают выраженным противовоспалительным действием. Максимально допустимая концентрация для домашнего ухода — 2 %.
Салициловые пилинги незаменимы для смуглых людей, обладателей IV и V фототипов кожи.
PHA-кислоты
К полигидрокислотам (РНА) относят глюконовую кислоту. Она оказывает щадящее воздействие на кожу. Средства с глюконовой кислотой не вызывают раздражений даже у обладателей чувствительной кожи. Они предотвращают преждевременное старение, стимулируют выработку эластина и повышают защитные свойства кожи.
Глюконовая кислота блокирует до 50 % ультрафиолетового излучения.
Противопоказания и меры предосторожности
- Кислоты имеют свойство глубоко проникать в кожу. И даже если на первый взгляд лицо становится более ухоженным, цвет и рельеф улучшаются, самостоятельное длительное применение средств с кислотами чревато неприятностями в долгосрочной перспективе. Кислоты сенсибилизируют кожу, нарушают ее барьерную функцию и обедняют микробиом. Поэтому если вы решили включить такие средства в свой ежедневный уход, то сначала проконсультируйтесь с косметологом.
- Перед первым использованием кислот следует сделать тест на чувствительность на внутренней стороне руки. Если кожа отреагирует шелушением или раздражением, нужно снизить концентрацию.
- Уход с кислотами противопоказан перед принятием солнечных ванн.
- Концентрация и уровень pH обязательно указываются на упаковке. Остерегайтесь средств, в которых заявлено содержание кислот, но не обозначены их тип и содержание.
- Средства с концентрацией выше 10 % (для BHA-кислот — более 2 %) нельзя использовать самостоятельно в домашнем уходе. Это грозит раздражением, ожогами, обезвоживанием и появлением высыпаний.
Противопоказаниями к применению являются повышенная чувствительность кожи, герпес, свежие раны и индивидуальная непереносимость.
Пользовались ли вы средствами, в составе которых значатся кислоты? Поделитесь своим опытом.