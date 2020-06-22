Мы нашли простой способ не тратить лишнее время на готовку и при этом не переходить на фастфуд

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«Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь» — такой девиз могли бы выбрать себе те, кто присоединился к системе «Готовим раз в неделю». Это целое движение домохозяек, которые предпочитают одномоментно потратить много времени на приготовление пищи, а затем забыть об этом на пару дней, доставая из холодильника или морозилки домашние блюда, которые остается только разогреть.

У нас в AdMe.ru многие любят готовить, но даже у самых увлеченных домашних поваров не всегда есть время и силы каждый день по нескольку раз занимать пост у плиты и стряпать на всю семью. Мы решили присмотреться к системе внимательнее, а затем поделиться с вами найденными лайфхаками.

Система «Готовим раз в неделю»

На самом деле все намного серьезнее: эта система всего лишь часть движения, придуманного американскими домохозяйками. Ее участники встают к плите всего лишь раз в месяц, забивая холодильник под завязку порционно упакованными супами, вторыми блюдами, гарнирами и даже выпечкой. Но пойти на такой масштабный подвиг, а также сохранять уверенность в том, что блюда при таком длительном хранении останутся столь же вкусными и полезными, готовы не все. А вот неделя многим кажется прекрасным сроком.

Преимуществ у такого подхода, помимо того, что вы не ломаете голову над меню каждый день, множество: Не приходится постоянно тратить время на магазины: достаточно масштабно закупиться 1 раз, по списку.

Нет продуктов, купленных случайно, скучающих и медленно портящихся в ожидании момента, когда вас озарит, что же с ними можно сделать.

Можно 1 раз достать все гаджеты и кастрюли, а затем убрать их на место и наслаждаться чистотой на рабочих поверхностях.

Тем, кому важны калорийность и состав блюд, нравится, что тут можно заранее все рассчитать и распределить по порциям.

«Вместо того чтобы каждую неделю искать вдохновение для новых блюд, бродить по супермаркету, как зомби, гадая, что купить, вы можете сделать все это за 1 раз, найти множество рецептов, которые вас интересуют, и решить, когда наступит подходящее время для их воплощения в жизнь», — так описывает плюсы такого подхода пользователь популярного сабреддита MealPrepSunday с ником Fizazzle1.

Ключ к успеху — планирование

Чтобы все получилось легко и просто, следует начать с планирования: Выпишем, какие супы, мясные или рыбные блюда, какие гарниры в нашем доме идут на ура, какие соусы пользуются популярностью. И представим, как это все можно скомбинировать. За основу мы берем классическую комбинацию: белки, углеводы и овощи. И стараемся сбалансировать их для каждого приема пищи.

Составив меню, нужно расписать, какие продукты следует купить, сложить одинаковые наименования.

Представим и, возможно, даже запишем порядок действий на кухне, чтобы не метаться в ужасе с заготовкой в руках, обнаружив, что все конфорки заняты.

Стоит заранее проверить, есть ли у вас необходимое количество порционных контейнеров для хранения, пакетов для заморозки. Коробочки лучше всего брать прозрачные, ведь их будет много, и хорошо бы видеть сразу, что в них лежит. Если у вас в доме у каждого своя диета, можно купить контейнеры с разными по цвету крышками, и все будут знать, где находятся их порции.

Режем и готовим овощи

Первое, с чего стоит начать, — нарезать овощи. Дальше порядок действий такой: Разложим по контейнерам те из них, из которых потом будем собирать свежие салаты.

Овощи, которые пойдут на гарнир, поставим вариться или запекаться, предварительно сбрызнув маслом и приправив солью, перцем и пряными травами.

Оставим на рабочей поверхности те овощи, что понадобятся нам для блюд, которые мы будем готовить сейчас.

Не стоит переживать, что свежие овощи подвянут или еще как-то испортятся во время хранения. Если вы их предварительно хорошенько вымоете, а затем тщательно подсушите, такого произойти не должно. Еще один бонус системы: вам не придется каждый день нарезать, к примеру, по половинке луковицы и думать, что делать с оставшейся частью.

3 блюда с курицей

Основой для этих блюд послужит курица-гриль. Для нее нам понадобятся: 1 кг куриных грудок без кожи и костей;

4 лайма (сок и цедра);

2 ст. л. растительного масла;

4 ст. л. измельченной зелени кинзы;

2 измельченных зубчика чеснока;

соль и свежемолотый перец по вкусу. Делаем маринад из сока и цедры лаймов, растительного масла, кинзы и чеснока, приправляем по вкусу солью и перцем. В плотный зиплок-пакет кладем куриные грудки и выливаем полученную нами смесь. Маринуем от 30 минут до нескольких часов. Жарим курицу на сковороде-гриль на среднем огне до готовности, примерно по 4–5 минут с каждой стороны. Даем мясу немного полежать и пропитаться соками на тарелке, прежде чем нарезать на кусочки. У нас получается 9 порций куриного мяса.

3 из них мы можем подать с отварным рисом или кус-кусом и свежим салатом. 3 — с теми овощами, что мы запекли на противне, добавив к ним кус-кус или киноа. Из оставшихся можно сделать буррито. Для этого потребуются: 3 тортильи или столько же любых тонких лепешек;

1 крупное авокадо, нарезанное кубиками;

1 нашинкованная головка красного лука, обжаренная до прозрачности;

1 красный сладкий перец, запеченный и нарезанный кубиками;

1 чашка тертого твердого острого сыра;

150 г консервированной кукурузы;

150 г консервированной красной фасоли;

1 ст. л. измельченной кинзы. Смешаем на сковороде кукурузу, фасоль, перец и лук, слегка прогреем. Лепешки выложим на плотную оберточную бумагу или фольгу. На каждую лепешку положим немного обжаренной смеси, авокадо, измельченную курицу (можно нарезать кубиками или разобрать вилкой на волокна), кинзу. Свернем буррито и упакуем в бумагу или фольгу. В таком виде это блюдо можно даже заморозить. Перед подачей разогреем на сухой сковороде.

3 блюда с рыбой

Для этого сета блюд нужно запечь лосося. Возьмем: 1 кг филе лосося;

6 ст. л. соевого соуса;

2 ст. л. рисового уксуса;

4 ч. л. кунжутного масла;

2 ч. л. измельченного свежего корня имбиря;

4 измельченных зубчика чеснока;

2 ч. л. семян кунжута. Смешиваем ингредиенты для маринада в мисочке, нарезаем рыбу на порции (их также должно получиться 9). В контейнере объединяем лосося и маринад и оставляем на час или более, а затем запекаем в течение 15 минут на застеленном фольгой противне в разогретой до 220 °C духовке.

3 порции рыбы подаем с рисовой лапшой и овощами. Достаточно будет отварить около 300 г лапши и смешать с обжаренными овощами — морковью, красным и желтым перцем, брокколи. 3 других порции кладем в контейнер с коричневым рисом, также смешанным с овощами, а оставшиеся порции объединяем с листовым салатом, томатами черри, перцем, авокадо. Перед употреблением добавим заправку из дижонской горчицы, уксуса, меда, растительного масла и перца с солью.

Блюда из фарша

Различные запеканки, фрикадельки, мясные ежики и рулеты прекрасно поддаются замораживанию. Поскольку мясные и рыбные блюда не стоит хранить в холодильнике дольше 3 дней, ближе к концу недели на помощь приходят блюда из морозилки. Для фрикаделек с томатным соусом нам понадобятся следующие ингредиенты: 1 кг индюшачьего фарша;

2 крупных куриных яйца;

1 чашка молотых сухарей;

4 измельченных зубчика чеснока;

½ чашки измельченной зелени петрушки;

2 ч. л. молотой паприки;

2 ч. л. соли;

2 ч. л. сушеного тимьяна;

1 средняя головка измельченного репчатого лука;

½ ч. л. свежемолотого черного перца. Тщательно перемешаем в миске все ингредиенты, разделим смесь на 24 порции и скатаем фрикадельки. Выложим их на застеленный фольгой противень и запечем в разогретой до 220 °C духовке. Пока они будут запекаться (это займет около 15 минут), приготовим томатно-сливочный соус.

Для соуса потребуются следующие ингредиенты: 2 банки (около 400 г каждая) томатов в собственном соку;

2 чашки сливок жирностью от 22 %;

4 ст. л. оливкового масла;

1 головка репчатого лука, нарезанная кубиками;

4 измельченных зубчика чеснока;

2 ст. л. сливочного масла;

1 ст. л. сушеных листьев базилика;

1 ст. л. сушеных листьев тимьяна;

соль и свежемолотый черный перец. В сотейнике на растительном масле на среднем огне обжарим чеснок и лук до прозрачности, добавим томаты и травы, приправим солью и перцем и доведем до кипения. Через 5 минут снимем с огня и пюрируем блендером, вернем сотейник на огонь и добавим сливки и масло, будем помешивать, пока масло не растопится. Положим запеченные фрикадельки в соус и будем тушить около 20–30 минут. Готовое блюдо остудим, разложим по пакетам и заморозим. Фрикадельки можно подавать с пастой, гречневой кашей, рисом.

И не забудем о супе

Также в морозилку можно отправить крем-суп, куриный бульон, но нельзя замораживать ни супы с картошкой, ни супы с лапшой. Для последних те, кто состоит в клубе готовящих раз в неделю, придумали гениальный лайфхак. В толстостенные банки с плотно пристегивающейся крышкой или баночки Мэйсона (Mason jars) кладется отварная лапша, пряно-вкусовая паста, замороженные или свежие овощи, кусочки отварной курицы. Перед подачей все это заливается горячим бульоном. Вот, к примеру, что нам понадобится для азиатской версии такого супа: 1 ч. л. соевого соуса;

¼ ч. л. тайского рыбного соуса;

1 ч. л. красной пасты карри;

измельченная отварная курица;

1 ст. л. мелких консервированных креветок;

100 г отварной лапши (удон, соба, фунчоза);

1 ч. л. измельченного корня имбиря;

половинка лайма;

нарезанный зеленый лук и кориандр по вкусу.

Все ингредиенты следует уложить в банку слоями так, как они перечислены в рецепте. Можно также уварить куриный бульон до желе и положить его на дно банки, а заливать всю заготовку уже просто кипятком. Добавив кипяток или бульон, следует закрыть крышку и немного подождать. Через 5 минут можно приступать к трапезе.

Личный опыт

Так получилось, что во время написания этой статьи меня ожидали 3 крайне загруженных дня, поэтому я решила опробовать систему на себе и семье. Я остановилась на знаменитом супчике в банке и запланировала сделать заготовки для буррито, а также потушить фарш а-ля болоньезе — с луком, морковью и томатами.

Скажу сразу: уварить бульон в желе у меня не получилось. Я просто сварила его на курином остове с имбирем, зеленью, морковью и луком-пореем. Убрав из бульона все лишнее, в нем же пошировала (отварила в отварила в горячей, но не кипящей жидкости) куриную грудь. Часть мяса пошла в баночки, часть — в буррито. Потушила фарш, нарезала зелень, сделала заготовки для супа. Вся эпопея заняла, если не считать времени, когда продукты сами по себе варились и тушились, около часа.

Суп спокойно перенес 3-дневное хранение и всем понравился. Единственное «но»: я очень переживала, что сын, когда будет один, забудет достать банку заранее и она может треснуть, если он начнет наливать в холодный сосуд горячий бульон. Но не то банки оказались крепче, не то мой ребенок был более ответственным. В первый день к мясному соусы были отварены макароны. На второй день мы смешали с ним рис и фасоль, добавили острый сыр и зелень — получилось вполне себе мексиканское блюдо. Все, кроме супа, сопровождалось щедрой порцией свежего салата. Эксперимент, на мой взгляд, прошел удачно.

Комментарий специалиста

И все же длительное хранение еды — дело серьезное. Поэтому, чтобы развеять все сомнения, мы решили спросить специалиста. Вот как прокомментировала всю эту затею Ева Пунш, автор бестселлеров «Сам себе шеф-повар» и «Кухня по правилам и без», а также пищевой технолог по образованию: «Идея делать заготовки впрок очень здравая. Так действительно проще планировать питание для всей семьи. И да, при использовании таких натуральных консервантов, как чеснок, уксус, соевый соус, лимонный сок, мы не только получаем определенные вкусовые нюансы, но и увеличиваем срок годности наших заготовок».

По словам Евы, 5–6 дней — это вполне допустимый срок для хранения в холодильнике (в закрытом контейнере или банке) подготовленных ингредиентов. Но если вы хотите готовить впрок на 2 недели или больше, то ваш выбор — морозилка или, как вариант, вакууматор.