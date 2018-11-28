Хорошие новости: австралийцы придумали, как очистить воду от пластиковых отходов. Мы можем сделать то же самое

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Этим летом власти австралийского города Квинана установили новую систему фильтрации воды в заповеднике «Хенли». Она очень проста и невероятно эффективна. И правительство, и простые граждане уже оценили преимущества ее использования и остались очень довольны.

Мы в AdMe.ru любим инновации, особенно помогающие в защите окружающей среды. Поэтому очень рады поделиться с вами этой великолепной идеей.

Вся система фильтрации — это, по сути, просто сеть, закрепленная на выходе дренажной трубы. Она ловит все крупные твердые частицы и удерживает их внутри, тем самым защищая воду от загрязнения.

Вода в эти трубы стекает из жилых районов, а вытекает в ближайшие природные зоны. Мусор смывают сюда проливные дожди, а также сами жители. Такая система фильтрации уменьшит вредное и опасное воздействие человеческой жизнедеятельности на природу.

Городские власти начали с установки всего 2 сетей, и результаты их поразили: в течение нескольких недель новая система фильтрации выловила более 362 кг мусора.

После этого было решено установить мусорные ловушки по всему городу, чтобы минимизировать загрязнение окружающей среды. Стоимость установки и изготовления сетей довольно высокая — около $ 10 тыс. каждая. Но в целом использование этой системы выгодно, так как с ее помощью удалось сэкономить на трудозатратах, отказавшись от услуг людей, которые собирали мусор вручную.

Когда сети заполняются, их поднимают и выгружают мусор в мусоровозы. В сортировочном центре все предметы разделяют по категориям для дальнейшей переработки.

После этого сети фиксируют обратно к трубам, и они продолжают выполнять свою работу.

Эта новая система фильтрации доказывает, что простые решения часто оказываются эффективны и фокусировка на них может заметно улучшить качество окружающей среды и уровень жизни человечества в целом.