Что нужно делать, чтобы выглядеть на все 100 даже в самую жаркую погоду

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А вы знали, что одним из самых жарких мест на планете считается город Эль-Азизия в Ливии? Летом 1922 года там была зафиксирована температура в +58 градусов (хотя сейчас ученые сомневаются в достоверности этой цифры). Людям, живущим дальше от экватора, такое вряд ли грозит, и все же даже в умеренных широтах лето бывает довольно жарким. А это требует определенных усилий в уходе за собой.

AdMe.ru собрал для вас хитрости, которые помогут выглядеть на все 100 %, даже когда за окном печет солнце.

1. Как избежать пятен пота

Первое и главное неудобство, связанное с летней жарой, — это повышенное потоотделение. Избавиться от мокрых пятен на одежде помогут несколько простых советов. Выбирайте одежду темного цвета : он помогает замаскировать пятна пота, тогда как на ярких тканях мокрые разводы становятся еще заметней. Скрыть пятна пота также помогают ткани с узорами.

: он помогает замаскировать пятна пота, тогда как на ярких тканях мокрые разводы становятся еще заметней. Скрыть пятна пота также помогают ткани с узорами. Отдайте предпочтение одежде без рукавов или с рукавами с широкой проймой.

Не наносите дезодорант непосредственно перед выходом из дома : так средство не успеет впитаться и быстро смоется, оставив на одежде малопривлекательные разводы. Лучшее время для нанесения антиперспиранта — вечером перед сном, когда потовые железы работают не так активно.

: так средство не успеет впитаться и быстро смоется, оставив на одежде малопривлекательные разводы. Лучшее время для нанесения антиперспиранта — вечером перед сном, когда потовые железы работают не так активно. В жаркую погоду откажитесь от острых блюд, горячих напитков, напитков с кофеином и алкоголя , поскольку данные продукты вызывают повышенное потоотделение.

, поскольку данные продукты вызывают повышенное потоотделение. Используйте специальные накладки на одежду: они впитают лишнюю влагу и помогут избежать неприятных мокрых разводов и запаха. Также не стоит забывать, что повышенное потоотделение может быть симптомом гормонального сбоя или других неполадок в организме. Поэтому, если вы раньше не наблюдали у себя такой особенности, стоит обратиться к врачу.

2. Как избавиться от жирного блеска

Летом сальные железы на коже работают активней, прямым следствием чего может стать появление жирного блеска. Чтобы этого избежать, нужно подобрать специальный летний уход, особенно если речь идет о жирной или смешанной коже. Отдайте предпочтение гелям и пенкам для умывания с салициловой или гликолевой кислотой , которые помогают мягко очистить кожу и предотвратить закупорку пор.

, которые помогают мягко очистить кожу и предотвратить закупорку пор. Замените крема с маслами на легкие увлажняющие гели и сыворотки на водной основе: они увлажняют кожу, не забивая поры.

Умывайтесь теплой или прохладной водой, так как горячая вода стимулирует работу сальных желез.

В дополнение к базовому уходу 1–2 раза в неделю используйте маски из глины и мягкие очищающие скрабы.

3. Как сделать макияж более стойким

Еще одна распространенная летняя проблема — это расплывшийся и потекший от жары макияж. К счастью, эту неприятную ситуацию можно предотвратить. Замените привычные косметические средства более легкими аналогами . Например, вместо тонального крема на масляной основе используйте ВВ- и СС-кремы, кремы на минеральной основе и кремы-флюиды. Карандаши для глаз лучше заменить жидкой подводкой, сухие тени — тенями на кремовой основе, а румяна — бронзатором.

. Например, вместо тонального крема на масляной основе используйте ВВ- и СС-кремы, кремы на минеральной основе и кремы-флюиды. Карандаши для глаз лучше заменить жидкой подводкой, сухие тени — тенями на кремовой основе, а румяна — бронзатором. После очищения кожи пройдитесь по лицу кубиком льда: это поможет сузить поры и сделать кожу более свежей, а макияж — более стойким.

Откажитесь от макияжа, который предполагает четкие линии: стрелок на глазах, матовой помады и т. д. Вместо этого используйте растушевку. Например, вы можете сделать мейк с эффектом смазанных губ: просто нанесите помаду по центру губ и растушуйте по краям. Это поможет выглядеть аккуратно, даже если косметика немного смажется. В целом же летом отлично работает правило: «Чем меньше, тем лучше». Не перебарщивайте с количеством косметических средств. Лучше больше внимания уделить уходу за кожей.

4. Как избавиться от раздражения после депиляции

Многие средства для депиляции и эпиляции агрессивно воздействуют на кожу, оставляя после себя сухость, раздражение и неприятную красную сыпь, которая смотрится не очень эстетично. Чтобы кожа всегда была гладкой и красивой, воспользуйтесь этими советами. Лучшее время для эпиляции — середина менструального цикла , поскольку во время менструации чувствительность кожи повышается.

, поскольку во время менструации чувствительность кожи повышается. Воспользуйтесь скрабом за 1–2 дня до депиляции, чтобы очистить кожу и удалить отмершие клетки. Непосредственно перед депиляцией применять отшелушивающие средства не рекомендуется: это сделает кожу еще более чувствительной.

Незадолго до процедуры примите душ, чтобы очистить кожу и размягчить волоски, а сразу после несколько минут подержите обработанный участок кожи под струей прохладной воды или воспользуйтесь кремом с гидрокортизоном или алоэ вера , который поможет снять воспаление.

, который поможет снять воспаление. После депиляции и эпиляции в течение суток не рекомендуется применять косметические средства, содержащие отдушки и спирт (в том числе дезодоранты), а также посещать солярий, загорать на солнце, ходить в баню или сауну.

Хорошим противовоспалительным средством является зеленый чай или настой ромашки . Сделайте компресс из мягкой ткани, смоченной в напитке, или просто приложите использованные чайные пакетики к пораженным участкам.

. Сделайте компресс из мягкой ткани, смоченной в напитке, или просто приложите использованные чайные пакетики к пораженным участкам. После эпиляции зоны бикини рекомендуется носить свободное белье из 100 %-ного хлопка. Синтетические ткани могут вызвать раздражение. Красная сыпь после эпиляции — это совершенно нормальная реакция нашей кожи на стресс. Однако если раздражение не проходит через 1–2 дня после процедуры, стоит насторожиться: возможно, это аллергическая реакция. В этом случае стоит обратиться к врачу.

5. Как защитить волосы от пересушивания

Летом под воздействием солнечных лучей и морской воды волосы часто становятся сухими и ломкими, поэтому им нужен особый уход. Не стоит мыть голову слишком часто : это стимулирует работу сальных желез. В результате волосы, которые летом и так становятся грязными довольно быстро, будут пачкаться еще быстрее.

: это стимулирует работу сальных желез. В результате волосы, которые летом и так становятся грязными довольно быстро, будут пачкаться еще быстрее. Перед купанием в море смочите волосы пресной водой . Это поможет закрыть волосяные чешуйки, благодаря чему волосы впитают меньше соленой воды, которая сушит их и делает более ломкими.

. Это поможет закрыть волосяные чешуйки, благодаря чему волосы впитают меньше соленой воды, которая сушит их и делает более ломкими. Во время отдыха в жарких странах используйте специальные средства для волос с UV-фильтром, так как волосы нуждаются в защите от солнца не меньше, чем кожа.