Хедхантер назвала правила, которые помогут вашей карьере пойти в гору

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В среднем каждый из нас проводит на работе 40 часов в неделю. Как сделать так, чтобы работа приносила радость, а карьера при этом шла в гору? Из нашей статьи вы узнаете главные секреты, которые помогут вам в этом.

Успешная карьера редко складывается случайным образом, чаще всего это результат спланированных действий. Мы в AdMe.ru внимательно изучили советы хедхантера Алены Владимирской, которые помогут в этом важном жизненном проекте. Удачи!

1. Выбирайте ту работу, от которой вы без ума

Выбирать стоит ту работу, которая по-настоящему интересна вам, от которой вас «торкает». Даже если сейчас вы не сможете заработать там много денег, зато при таком подходе вы имеете гораздо больше шансов стать успешными и со временем добиться высокой зарплаты. При этом упор стоит делать не на крупные компании, работать в которых мечтают миллионы, а улавливать тренды и идти в перспективном направлении.

2. Следите за своим внешним видом, но не перегибайте

Ухоженный внешний вид (но без лишнего лоска) и доброжелательность ценятся в деловых кругах. Человек, приятный в общении и уверенный в себе, всегда выглядит умнее и привлекательнее на фоне большинства. Особенно если претендует на управленческие должности.

3. Выучите наконец английский

Уверенное владение английским больше не является чем-то выдающимся. Сейчас хорошее знание языка международного общения — необходимая норма для молодых специалистов. И даже если вы никак не планируете связывать свою судьбу с работой в зарубежной компании, знание языка может пригодиться в самых непредвиденных ситуациях.

4. Выбирайте динамично развивающуюся отрасль

Не выбирайте для своего карьерного пути умирающую отрасль. Сделайте упор на те сферы, которые стремительно развиваются, еще лучше, если область будет инновационной, восприимчивой к новшествам. Это создаст предпосылки не только для развития компании, но и для вашего роста как специалиста. Поверьте, ваш опыт, квалификация, карьера и зарплата будут иметь все шансы пойти в гору.

5. Развивайте навыки цифровой грамотности

Digital-навыки — это умение пользоваться интернет-возможностями «во всей совокупности». Сюда входит не только уверенное владение профессиональными программами, но и умение искать информацию, правильно ее оценивать и вдобавок навыки защиты от интернет-угроз. Чем выше ваш уровень цифровой грамотности, тем умнее и успешнее вы кажетесь, работая в любой отрасли.

6. Найдите наставника в профессии

Постарайтесь найти наставника, который смог бы обучить вас азам профессии, на освоение которых «собственным путем» у вас могут уйти годы. Как правило, руководители делятся на 2 типа: те, кто любит растить профессионалов, и те, кто предпочитает работать с готовыми специалистами. Если есть возможность, старайтесь работать с первыми — зачастую это надежная гарантия успешной карьеры.

7. Научитесь агрессивной адаптивности

Агрессивная адаптивность — это совокупность умений получать информацию, навыки и связи быстро и свободно из каких-то кусочков информации, новостей и прочего. Это нужно, чтобы вовремя понимать, что будет нужно компании, и дать ей это, а какого дела касаться не стоит, иначе можно наломать дров.

8. Повышайте уровень своей экспертности

Обычная горизонтальная карьера со временем может пойти на спад, а в более старшем возрасте и вовсе бывает сложно конкурировать с молодыми специалистами. Наиболее успешными являются экспертные карьеры. В этом случае на начальном этапе человек выделяет несколько ведущих навыков и начинает их планомерно развивать. Это повышает ваши шансы оставаться востребованным специалистом в любом возрасте и не бояться, что вам будут наступать на пятки.

9. Узнайте все о бизнесе, в котором вы работаете

Мало быть просто хорошим специалистом, нужно уметь ориентироваться в трендах своей отрасли и развиваться быстрее, чем сама сфера. К примеру, программисты сегодня должны не только отлично владеть навыками программирования, но также разбираться в дизайне, понимать, как делается продукт, знать бизнес-процессы. Этому не учат в институте, это знания, которыми вы можете овладеть только в компании и по большей степени за счет собственной наблюдательности, логики и интуиции.

10. Раз в 5–7 лет меняйте компанию

Человеку необходимо менять работу каждые 5–7 лет. Более длительная работа на одном месте, как правило, связана со спадом инициативы, что может спровоцировать недовольство со стороны начальства. При этом желательно менять компанию на более молодую, мобильную. Именно в такой фирме больше возможностей для роста.

11. Заводите связи в своей и смежных отраслях

Выстраивание связей важно не только при решении рабочих и личных вопросов, но также повышает ваши шансы на продвижение по работе или переход в новую компанию. Ведь большинство самых желанных вакансий давно не размещают на сайтах по поиску работы и в кадровых агентствах. Нужных специалистов нередко находят через свои каналы в отрасли. Так что не считайте бесполезным делом повышенную социальную активность — это может сыграть вам на руку в нужный момент.

12. Учитесь играть в корпоративные войны

Внутри компаний могут вестись негласные войны за власть, функционал, деньги. Здесь важно научиться понимать, в какие из них стоит вступать, а в какие не надо, находить «крышу», уметь вовремя выходить из сражения, обреченного на провал.

13. Качественно отдыхайте

Интенсивная работа часто приводит к выгоранию. Но не торопитесь сразу же увольняться, возможно, вам просто нужна пауза. Возьмите отпуск и полноценно отдохните. При этом желательно, чтобы он был не похожим на ваши деловые будни. Отключите рабочий мобильный и приложения, связанные с рабочими делами. Устройте мозгу полную перезагрузку. Когда отпуск закончится, возвращайтесь к работе и проверьте свои ощущения. А в режиме рабочих будней важно выделить время для любимого занятия — это поможет вам поддерживать эмоциональные силы.

14. Не бойтесь своего возраста

Несмотря на то что с возрастом вероятность построить карьеру в новой сфере снижается, она никогда не приближается к нулю. Даже если вам за 50, сменить профессию вполне реально. Главное при этом — знать, в чем ваши конкурентные преимущества, и уметь грамотно презентовать себя.

15. Женщинам стоит проявлять больше настойчивости

Женщины склонны недооценивать свои профессиональные навыки, они пугливее мужчин и нацеливаются на должности пониже. Однако для развития карьеры укрощение амбиций не самое лучшее решение. Если специалист компетентен в своей области и работает в полную силу, то пол соискателя не будет иметь значения.

16. Не исключайте вероятность смены профессиональной области

Для начала стоит выбрать несколько профессий, которые вам интересны. Попробуйте найти в списке своих контактов знакомых, которые работают в нужной отрасли, предложите себя в качестве сотрудника. Следующий способ — влиться в профессиональную среду. К примеру, можно сходить на конференцию, пообщаться с гостями и спикерами, задать им вопросы, рассказать о себе при случае. Вас запомнят, и это может здорово помочь в нужный момент. И наконец, идите работать в стартап — там у вас будет возможность быстро получить нужный опыт, о котором уместно рассказать потенциальному работодателю. А вместо резюме составьте саммари, в котором опишите, как ваши опыт и достоинства могут помочь фирме, в которой вы мечтаете работать. К примеру: «У ваших бургеров невкусные булки, а я умею печь отличный хлеб».

А какие из советов Алены Владимирской вы решили взять на вооружение?