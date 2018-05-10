Головоломка о суперспособностях, которая поможет сделать правильный выбор и получить всё
Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о возможности иметь суперсилу. С ее помощью можно победить преступность, добиться мира во всем мире или просто воплотить свою мечту в реальность. В этой статье вы сможете более подробно узнать о каждой из суперспособностей и научиться делать правильный выбор, даже если это очень тяжело, а вы склонны постоянно сомневаться.
AdMe.ru предлагает представить, что вам действительно предложили выбрать только одну из суперсил, которая необходима именно вам. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, но есть та, которая может принести вам всё и сразу. Поехали.
1. Невидимость
Преимущества:
- Вас никто не видит. Очевидно, правда?
- Можно подслушивать и быть в курсе всего происходящего вокруг.
- Можно проходить незамеченным в любые места (даже в те, куда вход воспрещен), а в кино и на концерты ходить без билета. Можно даже пройти за кулисы к любимому певцу!
- Можно пошутить над друзьями и поиграть в призрака или стать настоящим детективом.
Недостатки:
- Датчики движения и инфракрасные камеры все равно способны зафиксировать ваше присутствие.
- Вероятно, вас могут заметить собаки, так как обладают тонким нюхом.
- Вы можете быть неловким и нашуметь в самый неподходящий момент.
- Если с вами что-то случится (к примеру, вас собьет машина или вы просто потеряете сознание), будет очень сложно это заметить и найти вас. Невидимость — это все-таки не бессмертие.
2. Телекинез и телепатия
Преимущества:
- Вы можете перемещать предметы силой мысли, и перестановка в комнате будет происходить чаще и приносить еще больше приятных эмоций.
- Если вы забыли какую-то вещь на столе, но уже укутались в одеялко и валяетесь на диване с ноутбуком — не проблема.
- Если кто-то нападет на вас, вы с легкостью сможете защитить себя.
- Вы можете развить телепатию — умение читать мысли окружающих.
- От вас ничего не утаишь: задав вопрос, вы сразу «услышите» ответ.
Недостатки:
- Вы не сможете постоянно использовать свои силы, так как организм истощается и ему нужна подзарядка. Возможно, на это уйдет день, а может, месяцы и годы.
- От вашего умения читать мысли можно защититься с помощью специального шлема.
- Вы не можете читать мысли людей, говорящих на языке, которого вы не знаете.
3. Способность путешествовать во времени
Преимущества:
- Можно вернуться в прошлое и исправить свои ошибки.
- Можно немного перемотать свое настоящее, пропустив скучные или печальные моменты.
- Можно увидеть динозавров или познакомиться с самим Леонардо да Винчи или Мэрилин Монро.
- Можно увидеть своих предков и посмотреть, как они жили.
Недостатки:
- Создание временных парадоксов: вы можете случайно изменить события, что может повлиять не только на вас, но и на весь мир.
- Изменение судеб близких вам людей (возможно, сохранение жизни или наоборот) может спровоцировать то, что ваши дедушка и бабушка никогда не встретятся, а вы можете и не родиться.
- Отправляясь в будущее, вы можете попасть туда в момент, когда там бушует эпидемия вируса или происходит какая-либо чрезвычайная ситуация, и вы можете погибнуть, не успев вернуться назад.
4. Телепортация
Преимущества:
- Вы забудете об опозданиях, ведь теперь вы можете попасть на другой конец города всего за пару секунд.
- Вы сможете помогать полиции в поимке преступников.
- Вы сможете спасать людей во время пожара и при прочих опасных ситуациях.
- Теперь, без необходимости покупать билет на самолет, поездка на Бали обойдется вам гораздо дешевле, а вечером можно и домой к ужину успеть.
Недостатки:
- Для того, чтобы попасть туда, куда вы хотите, нужны точные координаты. В крайнем случае, вы должны были ранее посещать это место или очень хорошо знать его.
- Если вы вдруг отвлечетесь во время телепортации, вы можете случайно оказаться внутри какой-либо конструкции (бетонной стены) или на месте другого человека и упасть на него.
- Слишком большие расстояния могут негативно повлиять на ваше здоровье, и вы не сможете в полной мере воспользоваться своей силой.
Каждая из суперспособностей хороша по-своему. Ваша задача — выбрать только одну суперсилу, которая поможет вам воплотить заветную мечту в реальность или просто начать наслаждаться жизнью (если вы этого еще не делаете). Правильный ответ только один.
Ответ
Необходимо выбрать способность путешествовать во времени. Почему именно ее?
- Чтобы вернуться на 1 минуту назад (до совершения выбора) и выбрать невидимость.
- Чтобы вернуться на 2 минуты назад (до совершения выбора) и выбрать телекинез и телепатию.
- Чтобы вернуться на 3 минуты назад (до совершения выбора) и выбрать умение телепортироваться.
В результате вы имеете все суперспособности благодаря одному удачно сделанному выбору. А какую суперсилу выбрали бы вы? Почему именно ее?
Фото на превью Miss Peregrine's Home/20th Century Fox, Charmed/imdb