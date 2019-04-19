Косметолог из Голливуда рассказывает, как ухаживать за лицом после 30 лет в домашних условиях

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В современном мире 30-летнюю женщину принято называть девушкой. В 30 многие только начинают жить в полную силу и добиваться первых больших свершений, будь то взлет по карьерной лестнице, счастливое материнство или оба варианта сразу. Правильный уход за кожей помогает не только выглядеть свежо и молодо, но и отлично себя чувствовать.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к советам по уходу за собой от голливудского косметолога Джоанны Варгас (Joanna Vargas). Ее клиентками в разное время были Мэгги Джилленхол, Сиенна Миллер, Наоми Уоттс и Хелена Кристенсен. Джоанна полагает, что сохранять красоту и молодость кожи можно и в домашних условиях.

Клюквенная маска

Среди рекомендаций Джоанны Варгас — омолаживающая клюквенная маска, полностью натуральная и простая в приготовлении. Ингредиенты, которые потребуются для клюквенной маски: 2 ст. л. протертой клюквы, полстакана вареного сладкого картофеля (батата), 1 ст. л. меда и 1 ст. л. коричневого сахара. Клюква помогает при проблемной коже, обладает противовирусными и антиоксидантными свойствами, применяется при гиперпигментации. Батат богат витамином А и стимулирует выработку коллагена и эластина. Способ приготовления: растереть батат в миске, затем добавить остальные ингредиенты и перемешать до однородной консистенции. Маску щедро нанести на лицо и оставить на 10 минут. Смывать маску Джоанна советует теплой водой, круговыми движениями, которые способствуют мягкому отшелушиванию кожи.

Средства с ретинолом

Джоанна рекомендует использовать для ухода за кожей кремы и маски с ретинолом. Многие косметологи и дерматологи признают ретинол эффективным средством, замедляющим старение кожи. Косметика на его основе помогает сократить морщины, очищает поры и обладает выраженным антиоксидантным эффектом, поэтому при выборе омолаживающих средств для кожи Джоанна советует обратить внимание на те продукты, в составе которых есть этот компонент.

Ромашковый чай успокаивает не только нервы

Чтобы успокоить кожу после напряженного рабочего дня, Джоанна предлагает умываться ромашкой и зеленым чаем. Делать это лучше перед сном, если за день кожа стала сухой и тусклой. Можно также добавлять настой ромашки или чая в воду, принимая ванну. Уточним, что, если вы решили воспользоваться этим методом, вам потребуется листовой зеленый чай.

Домашняя маска с горьким шоколадом

В какао-порошке содержатся вещества, необходимые для поддержания эластичности кожи и ее защиты от солнца. 1 ст. л. молока (можно взять кокосовое) следует смешать с 2 ст. л. какао-порошка, 3 ст. л. меда и банановым пюре (достаточно половины банана). Полученная смесь должна быть по консистенции похожа на пасту. Эту пасту наносят на область лица и шеи на 15 минут. Банан и мед обладают антибактериальными и увлажняющими свойствами, а молочная кислота дает хороший очищающий эффект.

Йогуртовая маска

Йогурт в этой маске является отличным противовоспалительным средством, а молочная кислота обладает эффектом пилинга, помогает избавиться от загрязнений, неизбежно появляющихся на коже в течение дня, и отмерших клеток. Способ приготовления: полстакана простого греческого йогурта и полстакана пюре из клюквы нужно перемешать до однородной массы, при желании можно добавить 1 ст. л. меда. Маску наносят на лицо, избегая попадания в глаза, и оставляют на 10 минут, после чего смывают теплой водой.

Маска для рук

Джоанна предлагает использовать медовую маску для рук, чтобы «оживить» и смягчить кожу. Для маски вам потребуется 1/4 стакана меда, столько же молока, полстакана коричневого сахара и 2 ст. л. оливкового масла. Все ингредиенты нужно перемешать и нанести на вымытые руки, особенно тщательно проработав участки между пальцами. Джоанна советует совместить нанесение маски с мягким 3-минутным массажем, затем подержать состав на ладонях 10 минут и ополоснуть руки. Косметолог отмечает, что данную маску можно наносить не только на ладони, но и на все тело.

Ванны для красоты кожи

В качестве домашней спа-процедуры Джоанна рекомендует принимать омолаживающую ванну с молоком и медом. В воду добавляются 1/4 стакана меда, 4 стакана натурального молока и несколько капель эфирного масла ванили. Такие ванны оказывают релаксирующее и смягчающее действие на кожу, очищают ее, восстанавливают после солнечного воздействия. Разумеется, принимать такую ванну каждый день вовсе не обязательно: она хороша как дополнительный способ поухаживать за собой и расслабиться.

Метод сухой чистки

Для борьбы с целлюлитом Джоанна советует метод сухой чистки. Суть этого метода заключается в естественном очищении кожи от омертвевших клеток при помощи сухой щетки с натуральной щетиной. Ей нужно аккуратно помассировать проблемные участки тела (не лица — кожа на нем слишком нежная) круговыми движениями. Эта процедура стимулирует кровообращение и работу сальных желез, которые отвечают за естественную эластичность кожи, а также способствует перераспределению жировых отложений, выводу токсинов и уменьшению целлюлита.

Бонус: эвкалиптовые ванны

Эвкалиптовое масло является естественным противоотечным средством, что делает его идеальным для тех, кто страдает от астмы или аллергии. Кроме того, аромат эвкалипта может избавить от головной боли и снять усталость после трудного дня. Поэтому Джоанна рекомендует украсить ванную необычным и полезным аксессуаром, закрепив под насадкой для душа «банный букет» — пучок эвкалиптовых веток. Раз в несколько недель ветки нужно менять на свежие.