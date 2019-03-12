Гид по витаминам, которые отвечают за женскую красоту (И где их найти)
Затяжной осенне-зимний период часто бьет по женской красоте, и весенний образ могут испортить тусклые волосы, ломкие ногти, высыпания на лице и проблемы с зубами. Чтобы этого не случилось, рекомендуем обогатить свой рацион витаминами. Искать их будем в холодильнике.
AdMe.ru продегустировал продукты, в которых прячутся нужные для поддержания красоты витамины, и готов поделиться явками и паролями.
1. Витамины для роста волос
Жирные, сладкие и жареные блюда могут негативно влиять на состояние волосяной луковицы. В результате после расчесывания можно увидеть столько выпавших волос, что впору делать себе парик. Часто волосы страдают от недостатка витаминов группы B. Именно они ответственны за правильный обмен веществ, пигментацию и рост волос.
2. Витамины для укрепления ногтей
Ногти — один из индикаторов общего состояния организма, по их состоянию можно даже диагностировать заболевания. Обычные жалобы, касающиеся ногтей: ломкость, расслоение, реже — странные белые пятна. Чаще всего так ногти реагируют на недостаток витаминов и микроэлементов в организме. В ваших силах быстро восстановить резервы.
3. Витамины для улучшения состояния кожи
Даже если вы постоянно балуете свою кожу дорогими кремами и лосьонами, это не гарантирует идеальный цвет лица. Красота, как известно, идет изнутри. Скорректировав свое питание, можно в обозримом будущем увидеть, что кожа заметно улучшилась.
4. Витамины для здоровья зубов и десен
Зубы и десны связаны со всем организмом и служат своеобразным барометром здоровья человека. От состояния зубов и десен зависит не только красота улыбки, но и общее самочувствие. В наших силах помочь себе, добавив в рацион «правильные» продукты.
Фото на превью aiscream / depositphotos