Француженки рассказали об 11 главных вещах, на которые они обращают внимание при создании своего образа

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Парижанки славятся своим стилем и умением подать себя. Впрочем, для того, чтобы всегда выглядеть безупречно, вовсе не обязательно жить в апартаментах на Монмартре — достаточно соблюдать простые и довольно конкретные правила стиля француженок. AdMe.ru поможет вам раскрыть главные секреты парижского лоска. Итак, истинная дочь Франции...

Любит удобную и изящную обувь

Шпильки и платформа высотой с Эйфелеву башню — это точно не про изящных дочерей Парижа. Ведь даже если вечером ее ждет свидание или новая выставка, перед этим нужно проработать целый день. А француженки, несмотря на всю свою любовь к женственному стилю, еще больше любят себя. Поэтому ни одна французская красавица не станет мучить свои ножки неудобной колодкой. Она выберет самую комфортную, лаконичную пару, которая станет незаменимой помощницей в повседневной жизни и подчеркнет безукоризненный стиль своей обладательницы.

Предпочитает легкий макияж

Парижанки, независимо от возраста и социального положения, превыше всего ценят естественность, ведь каждая из них обладает своей неповторимой внешностью. Нужно лишь подать свои достоинства в правильном свете. Чтобы подчеркнуть свою красоту днем, она нанесет немного туши, капельку румян и неяркую помаду. «Тяжелая артиллерия» в виде плотного тона, графичных стрелок и яркой помады во Франции уместна лишь в вечернем макияже, а в дневное время считается дурным тоном.

Но при этом любит красную помаду

«50 оттенков красного» — иначе и не скажешь о любви француженок к помаде этого цвета. В арсенале каждой уважающей себя жительницы Франции обязательно найдется хотя бы один футляр с такой помадой. С помощью этой волшебной палочки парижанка умеет мгновенно преображаться. Если день плавно перетек в вечер, а заехать домой не было возможности, девушки просто красят губы красной помадой, превращая повседневный образ в вечерний.

Любит простые прически

Идеально гладкая прическа — редкое явление. Слишком строго, слишком правильно... и слишком скучно для дочерей Франции. Волосы, надежно скованные панцирем укладочных средств, у них вызывают лишь недоумение. Помните, во главе угла естественность. Несколько выбившихся прядей, небрежные локоны или знаменитая коса, недаром называющаяся «французской», — таков выбор парижанки.

Всегда добавляет в образ капельку небрежности

У нее никогда не будет платья строго по фигуре — ее стиль выдает необычное сочетание вещей. Образ не должен быть излишне безупречным, в нем всегда присутствует элемент небрежности, придающий очарование. Недаром говорила Коко Шанель: «Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально».

Ходит к хорошему парикмахеру

Парижанка скорее купит недорогую одежду, нежели сэкономит на своем главном украшении — волосах. Стоимость вещи не столь важна, если она вписывается в стиль и украшает фигуру, а вот плохую стрижку и неудачное окрашивание видно издалека. Недаром элегантные стрижки, такие как каре, паж, гарсон и боб, не теряющие популярность многие десятилетия, пришли к нам именно из Франции. Парижская стрижка — это не просто прическа, это квинтэссенция образа жизни и характера женщины. Опытные мастера применяют технику, при которой шевелюра выглядит вполне естественно, а стрижка не требует сложной укладки.

Ценит стильные и лаконичные аксессуары

Шарф, перчатки, очки и аккуратная бижутерия — именно эти детали кирпичик за кирпичиком создают крепкий фундамент «легкого» стиля парижанок. Гардероб может состоять из базовых вещей лаконичных цветов, но именно аксессуары создают стиль француженки. Красивый платок или изящная шляпа способны в мгновение ока преобразить внешность, и парижанки овладели этим искусством в совершенстве.

Предпочитает естественность

Вы никогда не увидите на француженке бюстгальтер пуш-ап. Они обожают красивое белье, но во главу угла ставят философию натуральности: комфорт, естественные формы, шелк и кружево. Белье — не просто красивое дополнение образа, а основа гардероба, уверены дочери Монмартра. В сердце французской столицы есть множество старинных лавок, владельцы которых десятилетиями, а то и веками занимаются пошивом и продажей белья. А процесс покупки превращается в священный ритуал, воспевающий женственность.

Обходит стороной одежду с крупными логотипами люксовых брендов

Она скорее предпочтет купить несколько качественных вещей неизвестной марки, нежели один кричащий о своей цене предмет гардероба. В облике должна быть загадка, выставлять напоказ стоимость своего туалета считается дурным тоном. А потому прохожим остается лишь гадать о том, стоит ли умопомрачительный наряд прекрасной незнакомки безумных денег или же является результатом безупречного вкуса парижанки, умеющей «дорого» носить недорогую одежду.

Никогда не загорает

У нее в арсенале всегда есть солнцезащитный крем с самым высоким SPF-фактором, шляпа с большими полями и легкая рубашка с длинным рукавом. Француженки уверены, что загар прибавляет возраст, и предпочитают аристократическую белизну кожи. Это убеждение вполне можно считать наследием XIX века. В те времена загар у аристократок был не просто неприемлем, но даже неприличен. «Фарфоровая» кожа была показателем богатства и высокого социального статуса женщины.

Никогда не выглядит «чересчур»

Чего бы это ни касалось — одежды, макияжа или аксессуаров. Французский стиль — это не просто внешность или одежда, это образ жизни, отношение к себе и целая философия. Настоящая парижанка изящна и уравновешенна, потому что в первую очередь уважает себя. Она ухаживает за собой не для того, чтобы произвести впечатление на окружающих, а потому что любит свое тело. Француженка держит себя в тонусе, но не изнуряет свой организм жесткими диетами, ведь она знает: по-настоящему красива лишь та женщина, которая получает удовольствие от жизни.