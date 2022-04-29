Фотограф выкладывает закулисные моменты идеальных кадров, и мы узнаем в них себя

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Бесконечный поток нереально идеальных фотографий в новостной ленте может разрушить нашу самооценку. Но не обманывайтесь: за каждой красивой картинкой стоит много усилий, обидных неудач и любопытных ситуаций. Фотограф из Швейцарии Ким Бритт рассказывает, что на самом деле скрывается за этими идеальными «отполированными» кадрами в соцсетях.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться правдивыми фотографиями, которые срывают покровы с идеальной картинки из соцсетей.

1. Добавь цветы в волосы, говорили они. Будет здорово, говорили они

2. «Ни у кого нет плоского живота 24/7, и жир на животе — это нормально!»

3. «Посмотрим правде в глаза: я даже не могла играть на гитаре в этом положении»

4. Переезд в новую квартиру не так прост, как кажется

5. «Со стороны это выглядело очень глупо»

6. Лучший подельник!

7. «Осень учит нас, что перемены могут быть красивыми... Перемена одежды не в счет»

8. Фантазия этой девушки заслуживает награды

9. «Я всегда боюсь того самого момента, когда он загорается»

10. Нам нравится эта правдивость

11. «Поддержка имеет значение, особенно в этом случае»

12. «Оказывается, если просто позировать с ним, мороженое довольно быстро тает»

13. «Это отняло много времени и нервов»

14. Приклеивать эти цветы не так просто, как кажется

15. В реальности жизнь в фургоне не так уж привлекательна

16. Фото в эффектной позе чревато внезапным падением

17. Между этими 2 фотографиями прошло всего несколько секунд

18. Цветочек не выглядит вкусным