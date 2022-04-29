Фотограф выкладывает закулисные моменты идеальных кадров, и мы узнаем в них себя
Бесконечный поток нереально идеальных фотографий в новостной ленте может разрушить нашу самооценку. Но не обманывайтесь: за каждой красивой картинкой стоит много усилий, обидных неудач и любопытных ситуаций. Фотограф из Швейцарии Ким Бритт рассказывает, что на самом деле скрывается за этими идеальными «отполированными» кадрами в соцсетях.
Мы в AdMe.ru хотим поделиться правдивыми фотографиями, которые срывают покровы с идеальной картинки из соцсетей.
1. Добавь цветы в волосы, говорили они. Будет здорово, говорили они
2. «Ни у кого нет плоского живота 24/7, и жир на животе — это нормально!»
3. «Посмотрим правде в глаза: я даже не могла играть на гитаре в этом положении»
4. Переезд в новую квартиру не так прост, как кажется
5. «Со стороны это выглядело очень глупо»
6. Лучший подельник!
7. «Осень учит нас, что перемены могут быть красивыми... Перемена одежды не в счет»
8. Фантазия этой девушки заслуживает награды
9. «Я всегда боюсь того самого момента, когда он загорается»
10. Нам нравится эта правдивость
11. «Поддержка имеет значение, особенно в этом случае»
12. «Оказывается, если просто позировать с ним, мороженое довольно быстро тает»
13. «Это отняло много времени и нервов»
14. Приклеивать эти цветы не так просто, как кажется
15. В реальности жизнь в фургоне не так уж привлекательна
16. Фото в эффектной позе чревато внезапным падением
17. Между этими 2 фотографиями прошло всего несколько секунд
18. Цветочек не выглядит вкусным
Что думаете об этих фотографиях? У вас есть подобные кадры, которыми вы можете с нами поделиться?
AdMe/Сделай сам/Фотограф выкладывает закулисные моменты идеальных кадров, и мы узнаем в них себя
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