Этот японский метод поможет быстро убрать жир с живота
Недавно японский актер Мике Риосуке (Miki Ryosuke) использовал интересный метод, который помог ему сбросить 13 кг и 12 см в талии всего за несколько недель. Такой результат стал побочным эффектом упражнения, прописанного ему врачами от боли в спине. Причем выполнение этого упражнения занимает у японца всего 2 минуты в день.
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Риосуке назвал это диетой долгого дыхания. Техника заключается в том, чтобы занять определенную позу, сделать трехсекундный вдох, а затем — сильный выдох на протяжении семи секунд.
Большинство европейских врачей поддерживают использование дыхательных упражнений для похудения и объясняют их работу следующим образом: жир состоит из кислорода, углерода и водорода. Когда вдыхаемый нами кислород достигает жировых клеток, он расщепляет их на составляющие (углерод и воду). Поэтому чем больше кислорода используют наши тела, тем больше жира мы сжигаем.
Выполнять упражнение необходимо каждый день в течение 2–10 минут.
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Встаньте и выдвиньте одну ногу вперед, а другую назад.
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Теперь нужно напрячь ягодицы и перенести свой вес на заднюю ногу.
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Начинайте медленно вдыхать на протяжении 3-х секунд, поднимая руки над головой.
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Затем с силой выдыхайте на протяжении 7-ми секунд, при этом напрягая все мышцы тела.
Кроме того, как уверяют специалисты, такая методика укрепит мышцы корпуса и повысит метаболизм.
Источник medicaldaily
Иллюстратор: Alena Tsarkova специально для AdMe.ru