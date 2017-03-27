Этот японский метод поможет быстро убрать жир с живота

Недавно японский актер Мике Риосуке (Miki Ryosuke) использовал интересный метод, который помог ему сбросить 13 кг и 12 см в талии всего за несколько недель. Такой результат стал побочным эффектом упражнения, прописанного ему врачами от боли в спине. Причем выполнение этого упражнения занимает у японца всего 2 минуты в день.

AdMe.ru предлагает попробовать эту технику и разобраться в том, как это помогает сбросить вес.

Риосуке назвал это диетой долгого дыхания. Техника заключается в том, чтобы занять определенную позу, сделать трехсекундный вдох, а затем — сильный выдох на протяжении семи секунд.

Большинство европейских врачей поддерживают использование дыхательных упражнений для похудения и объясняют их работу следующим образом: жир состоит из кислорода, углерода и водорода. Когда вдыхаемый нами кислород достигает жировых клеток, он расщепляет их на составляющие (углерод и воду). Поэтому чем больше кислорода используют наши тела, тем больше жира мы сжигаем.

Выполнять упражнение необходимо каждый день в течение 2–10 минут.

  • Встаньте и выдвиньте одну ногу вперед, а другую назад.

  • Теперь нужно напрячь ягодицы и перенести свой вес на заднюю ногу.

  • Начинайте медленно вдыхать на протяжении 3-х секунд, поднимая руки над головой.

  • Затем с силой выдыхайте на протяжении 7-ми секунд, при этом напрягая все мышцы тела.

Кроме того, как уверяют специалисты, такая методика укрепит мышцы корпуса и повысит метаболизм.

Источник medicaldaily
Иллюстратор: Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

585 На склад!
18 Комментарии

То, что я искал всю жизнь!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!