Этот японский метод поможет быстро убрать жир с живота

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Недавно японский актер Мике Риосуке (Miki Ryosuke) использовал интересный метод, который помог ему сбросить 13 кг и 12 см в талии всего за несколько недель. Такой результат стал побочным эффектом упражнения, прописанного ему врачами от боли в спине. Причем выполнение этого упражнения занимает у японца всего 2 минуты в день.

AdMe.ru предлагает попробовать эту технику и разобраться в том, как это помогает сбросить вес.