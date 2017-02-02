Этот 5-летний мальчик любого научит идеально завязывать шнурки

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Чтобы научить ребенка завязывать шнурки, обычно нужна бездна терпения. Но теперь на помощь пришел 5-летний Колтон (Colton), который всего за 1 минуту показывает новый отличный способ обучения. Миллионы пользователей сети уже применили это на практике и выразили благодарность мальчику и его маме Эшли Лиллард (Ashley Lillard).

Мы в AdMe.ru тоже оценили метод по достоинству и хотим поделиться с вами.