Это приложение показывает, как девушки выглядят без макияжа
Существует масса приложений, с помощью которых можно значительно улучшить свою внешность на фотографии. Но недавно было создано нечто противоположное — бот для Telegram @true_face_bot, способный показать, что скрывается под тщательно нанесенным макияжем. Важно заметить, что приложение работает безошибочно, когда вы загружаете фото лица с ярким вечерним мэйкапом. Кроме того, новый бот может также «примерить» макияж на фотографию человека, который обычно обходится без него.
AdMe.ru отправил роботу-разоблачителю фотографии звезд и выяснил, что они прекрасны как с гримом, так и без него. А какая версия все же лучше, решать вам.
Эмма Уотсон
Мэрилин Монро
Дженнифер Лопеc
Кристен Стюарт
Ким Кардашян
Тейлор Свифт
Мэрилин Мэнсон
Этот бот не только стирает макияж, но и примеряет его на тех, кто обычно мейкап не использует. Шутки ради мы опробовали и эту функцию.
Тильда Суинтон
Алиша Киз
Зак Эфрон
Дуэйн «Скала» Джонсон