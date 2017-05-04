Это приложение показывает, как девушки выглядят без макияжа

Существует масса приложений, с помощью которых можно значительно улучшить свою внешность на фотографии. Но недавно было создано нечто противоположное — бот для Telegram @true_face_bot, способный показать, что скрывается под тщательно нанесенным макияжем. Важно заметить, что приложение работает безошибочно, когда вы загружаете фото лица с ярким вечерним мэйкапом. Кроме того, новый бот может также «примерить» макияж на фотографию человека, который обычно обходится без него.

AdMe.ru отправил роботу-разоблачителю фотографии звезд и выяснил, что они прекрасны как с гримом, так и без него. А какая версия все же лучше, решать вам.

Эмма Уотсон

Мэрилин Монро

Дженнифер Лопеc

Кристен Стюарт

Ким Кардашян

Тейлор Свифт

Мэрилин Мэнсон

Этот бот не только стирает макияж, но и примеряет его на тех, кто обычно мейкап не использует. Шутки ради мы опробовали и эту функцию.

Тильда Суинтон

Алиша Киз

Зак Эфрон

Дуэйн «Скала» Джонсон

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