Это приложение показывает, как девушки выглядят без макияжа

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Существует масса приложений, с помощью которых можно значительно улучшить свою внешность на фотографии. Но недавно было создано нечто противоположное — бот для Telegram @true_face_bot, способный показать, что скрывается под тщательно нанесенным макияжем. Важно заметить, что приложение работает безошибочно, когда вы загружаете фото лица с ярким вечерним мэйкапом. Кроме того, новый бот может также «примерить» макияж на фотографию человека, который обычно обходится без него.

AdMe.ru отправил роботу-разоблачителю фотографии звезд и выяснил, что они прекрасны как с гримом, так и без него. А какая версия все же лучше, решать вам.