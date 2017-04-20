Это эффективное средство для красоты волос и кожи есть дома у всех
Бодрящий кофе пьют во всем мире. Но у него есть и другое, необычное назначение.
AdMe.ru собрал 7 действенных рецептов использования кофе для молодости и красоты.
1. От целлюлита
- Смешайте молотый кофе или подсушенную кофейную гущу с таким же количеством соли, добавьте несколько капель оливкового масла.
- Нанесите скраб на распаренную кожу и медленными круговыми движениями помассируйте снизу вверх.
Процедуру необходимо повторять 1–2 раза в неделю.
2. От выпадения волос
- Смешайте 2 ст. л. кофе мелкого или среднего помола со 100 мл разогретого оливкового масла.
- Нанесите маску на влажные волосы по всей длине, заверните пленкой, через 30 минут промойте шампунем.
Делайте маску 1–2 раза в неделю, курс лечения — 12 применений. При использовании на светлых волосах возможно изменение оттенка.
3. От отеков под глазами
- Смешайте 1/2 ч. л. молотых зерен кофе или свежей кофейной гущи, 1/2 ч. л. кокосового масла, щепотку молотого черного перца и несколько капель воды.
- Нанесите смесь на кожу под нижними веками, после подсыхания маски смойте ее теплой водой.
4. От сухости и трещин губ
- Смешайте 1\2 ч. л. кофейной гущи и 1\2 ч. л. меда.
- Получившийся скраб втирайте в губы в течение 30 секунд, после чего удалите мокрым ватным тампоном.
5. От черных точек на лице
- Смешайте 2 ст. л. подсушенной кофейной гущи или кофе мелкого помола с творогом в пропорции 1:1.
- Нанесите состав на распаренную кожу, помассировав ее в течение 2 минут, оставьте на 10 минут, смойте теплой водой.
Повторяйте процедуру 1 раз в неделю.
6. От жирной кожи
- Свежую кофейную гущу размешайте с 1 ст. л. йогурта.
- Нанесите на лицо и помассируйте в течение 1–2 минут, затем смойте прохладной водой.
7. От тусклого цвета лица
- Возьмите 1 ст. л. кофейной гущи, по 1 ч. л. сметаны и меда, 1 сырое яйцо.
- Смешайте все компоненты до получения однородной массы и нанесите на лицо, смойте прохладной водой через 15 минут.
Используйте маску не чаще 1–2 раз в неделю.
По материалам naturalcuresboo, mindbodygreen, thealternativedaily