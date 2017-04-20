Это эффективное средство для красоты волос и кожи есть дома у всех

Бодрящий кофе пьют во всем мире. Но у него есть и другое, необычное назначение.

AdMe.ru собрал 7 действенных рецептов использования кофе для молодости и красоты.

1. От целлюлита

  • Смешайте молотый кофе или подсушенную кофейную гущу с таким же количеством соли, добавьте несколько капель оливкового масла.
  • Нанесите скраб на распаренную кожу и медленными круговыми движениями помассируйте снизу вверх.

Процедуру необходимо повторять 1–2 раза в неделю.

2. От выпадения волос

  • Смешайте 2 ст. л. кофе мелкого или среднего помола со 100 мл разогретого оливкового масла.
  • Нанесите маску на влажные волосы по всей длине, заверните пленкой, через 30 минут промойте шампунем.

Делайте маску 1–2 раза в неделю, курс лечения — 12 применений. При использовании на светлых волосах возможно изменение оттенка.

3. От отеков под глазами

  • Смешайте 1/2 ч. л. молотых зерен кофе или свежей кофейной гущи, 1/2 ч. л. кокосового масла, щепотку молотого черного перца и несколько капель воды.
  • Нанесите смесь на кожу под нижними веками, после подсыхания маски смойте ее теплой водой.

4. От сухости и трещин губ

  • Смешайте 1\2 ч. л. кофейной гущи и 1\2 ч. л. меда.
  • Получившийся скраб втирайте в губы в течение 30 секунд, после чего удалите мокрым ватным тампоном.

5. От черных точек на лице

  • Смешайте 2 ст. л. подсушенной кофейной гущи или кофе мелкого помола с творогом в пропорции 1:1.
  • Нанесите состав на распаренную кожу, помассировав ее в течение 2 минут, оставьте на 10 минут, смойте теплой водой.

Повторяйте процедуру 1 раз в неделю.

6. От жирной кожи

  • Свежую кофейную гущу размешайте с 1 ст. л. йогурта.
  • Нанесите на лицо и помассируйте в течение 1–2 минут, затем смойте прохладной водой.

7. От тусклого цвета лица

  • Возьмите 1 ст. л. кофейной гущи, по 1 ч. л. сметаны и меда, 1 сырое яйцо.
  • Смешайте все компоненты до получения однородной массы и нанесите на лицо, смойте прохладной водой через 15 минут.

Используйте маску не чаще 12 раз в неделю.

По материалам naturalcuresboo, mindbodygreen, thealternativedaily

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9 Комментарии
  • 20 апреля 2017
  • 9
  • 11633

Это вообще реально?!

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