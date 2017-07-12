Этим хитростям нас научили еще в школе, и они до сих пор работают

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Некоторые житейские хитрости настолько полезные и простые, что могут пригодиться не одному поколению. Но со временем они так или иначе забываются и превращаются в то, что называют «бабушка рассказывала». AdMe.ru решил вспомнить былое и собрал для вас 8 хитростей из детства, о которых почему-то все забыли.

Определить время до захода солнца

Сложите пальцы вместе и вытяните руку так, чтобы солнце «лежало» на указательном пальце. Теперь посчитайте количество пальцев до линии горизонта. Каждый из пальцев будет равен приблизительно 15 минутам до заката.

Узнать количество дней в месяце

Сожмите руку в кулак и начните считать месяцы по костяшкам пальцев. Каждая костяшка и впадина — это отдельный месяц. Если вы считаете по одной руке, то, дойдя до конца, снова начинайте с костяшки указательного пальца.

Если месяц выпал на костяшку, то в нем 31 день, а если на впадину — 30 или меньше.

Узнать, растет луна или убывает

Чтобы объяснить ребенку, растет луна или убывает, попросите его «приставить» палец к полумесяцу на небе. Если получилась буква «Р», луна растет, если «С» — убывает.

Хитрость для запоминания

Для запоминания римских цифр и чисел можно использовать такую фразу: Мы Dарим Сочные Lимоны, Хватит Vсем Iх. Первые буквы в словах означают римские цифры по убыванию: M (1000), D (500), C (100), L (50), X (10), V (5), I (1). А еще, например, запомнить, какие месяцы являются 30-дневными, можно с помощью слова «апиюнсено» (первые буквы в названиях месяцев).

Проверить качество батарейки

Отличить хорошую батарейку от плохой очень просто. Поднимите две батарейки на 1–2 см над столом и отпустите. Та батарейка, которая отскочит и упадет, разряжена. Еще один способ — лизнуть «+» пальчиковой батарейки. Если батарейка заряжена, вы ощутите неприятный кислый привкус, а вообще лизать батарейки негигиенично.

Умножение на пальцах

Обычно дети быстро запоминают умножение маленьких чисел, а вот с числами 6, 7, 8 и 9 возникают трудности. Чтобы помочь в этом ребенку, научите его простому трюку. Поверните руки ладонями к себе и пронумеруйте каждый палец, начиная с мизинца, от 6 до 10. Теперь, чтобы, например, умножить 7 на 8, соедините палец № 7 на левой руке с пальцем № 8 на правой. Количество пальцев внизу, считая вместе с соединенными, обозначает десятки (у нас их получилось 5). А пальцы, расположенные вверху, нужно перемножить между собой — они обозначают единицы (в нашем случае умножаем 3 на 2). Ответ: 7×8 = 56. Таким способом можно быстро умножать на 6, 7 и 8.

Чтобы умножать на 9, выпрямите пальцы, а руки положите ладонями вниз. Теперь, чтобы умножить любое число на 9, просто загибаем палец под номером этого числа. Пальцы «до» обозначают десятки, «после» — единицы. Например, чтобы умножить 7 на 9, загибаем 7-й палец. Остается 6 пальцев «до» и 3 «после». Получаем ответ: 7×9 = 63.

Длина

Если вам нужно приблизительно измерить предмет, но под рукой нет линейки, то для этого можно обойтись пальцами одной руки. В соответствии с пропорциями человека, расстояние между кончиками большого и указательного пальцев равняется примерно 18 см, а расстояние между большим пальцем и мизинцем — около 20 см. Конечно, такой способ недостаточно точный, ведь у каждого из нас разный размер руки. Но он может быть полезен, если потребуется измерить большой обьект, а у нас есть только маленькая линейка: просто заранее измерьте расстояние между пальцами.

Узнать, сколько градусов в угле

Максимально расставьте пальцы и приложите к поверхности, на которой нужно измерить угол. Мизинец должен лежать на нижней плоскости: он обозначает 0°. Угол между большим пальцем и мизинцем будет равен 90°, углы между мизинцем и другими пальцами составляют, соответственно, 30°, 45° и 60°.