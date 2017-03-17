Этим бытовым хитростям больше 100 лет, но многие до сих пор о них не слышали

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Вы наверняка уже заметили, что мы в AdMe.ru очень любим разные хитрости, позволяющие упростить повседневные заботы. К счастью, таких советов можно найти великое множество. На этот раз мы опробовали хитрости, прошедшие настоящую проверку временем: они печатались еще в 1900-х годах. Самыми убедительными советами мы с радостью делимся с вами.

Как обнаружить место утечки газа

Утечка газа — вещь смертельно опасная, поэтому важно вовремя ее заметить и устранить. Если почувствовали характерный запах, нанесите на газовую трубу мыльный раствор. Место утечки сразу выдаст себя, так как вокруг него начнут в большом количестве образовываться пузырьки.

Тряпкой проще убрать осколки

Даже пылесос способен оставить на полу мелкие частицы стекла, которые могут кого-то поранить. Намного эффективнее протереть пол влажной тряпкой, которую можно выбросить.

Песок добавит вазе устойчивости

Не каждую вазу приобретают исключительно для того, чтобы ставить в нее цветы. Многие такие керамические изделия становятся красивым, но хрупким украшением интерьера. Чтобы ваза была устойчивой, в нее можно просто насыпать песка. Впрочем, если ваза все-таки разобьется, вы уже знаете, что делать.

Как быстро вытащить занозу

Есть более действенный способ вытащить занозу, чем иголка или пинцет. Заполните стеклянную баночку кипятком почти до края и крепко прижмите к горлышку место с занозой. Постепенно кожа оттянется, и заноза выпадет.

Быстро охладить вино без холодильника

Просто оберните бутылку полотенцем и положите ее в емкость с холодной проточной водой. Желательно, чтобы во время охлаждения вода из крана непрерывно текла на бутылку. Так жидкость остынет намного быстрее, чем в холодильнике.

Как тонко нарезать свежий хлеб

У вкусного свежего хлеба есть один очевидный недостаток: его сложно красиво нарезать, ведь корочка при давлении ножа крошится и распадается. Упростит задачу кувшин с кипятком, стоящий рядом с буханкой. Пар размягчит корочку, и нарезать хлеб можно будет максимально тонко.

Расщепленную спичку сложнее задуть

Зажечь спичку не сложно, сложнее удержать на ней пламя. Чтобы случайный сквозняк или ветерок не погасил огонь, можно перед зажжением нарезать стружки по направлению к серной головке. Пламя будет более сильным, и его сложнее будет погасить.

Огнетушитель из нашатыря

Увлеклись опытами со спичками? Не беда. Теперь можно попробовать сделать огнетушитель. Для этого нужно смешать 700 г соли, 350 г хлорида аммония (нашатыря) и около 1,5 л воды. Полученную смесь разлить по стеклянным бутылкам, которые следует бросать в пламя.

Как вытащить длинные гвозди

Тот, кто уже пытался вытащить кусачками длинный гвоздь, знает, как непросто это сделать. Металлические изделия гнутся и застревают на полпути. Однако намного проще эта задача станет, если подложить под кусачки небольшой брусок.

Как разделить слипшиеся стаканы

Стаканы, которые хранятся вставленными друг в друга, очень часто слипаются. Чтобы упростить процесс разделения, налейте в верхний стакан холодную воду, а нижний в это время поместите над емкостью с кипятком. От пара нижний стакан немного расширится, и его можно будет отделить от верхнего.

Как сохранить цветок без воды и света

Сохранить цветы свежими без воды целую неделю или больше можно при помощи картошки. Для этого концы стеблей нужно воткнуть в клубень. В таком виде цветы вполне можно упаковывать в посылку.

Как отличить масло от маргарина

Сливочное масло отличить от маргарина на вид практически невозможно. Однако сделать это можно с помощью обоняния. Для этого вотрите небольшое количество продукта в бумагу и подожгите ее. Запах горения масла аппетитный и сладковатый, а у маргарина — противный и немного напоминает запах жареного сала.