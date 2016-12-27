Эти упражнения нужно выполнять, чтобы роскошно выглядеть обнаженной
Неважно, какая за окном погода, желание иметь роскошное тело не покидает девушек круглый год.
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Идеально круглая попа
Исходная позиция: Упор на ладони и колени: руки под плечами, колени под бедрами, спина прямая.
Упражнение: Поднимите согнутую в колене ногу на высоту таза и снова опустите вниз, не касаясь пола. Выполните 3 похода по 10–15 раз в зависимости от уровня подготовки.
Исходная позиция: Для выполнения такого мостика нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях: стопы должны оказаться на расстоянии 30–40 см от ягодиц.
Упражнение: Напрягите мышцы живота и, надавив пятками в пол, поднимите таз вверх. Сделайте двухсекундную паузу перед тем, как опуститься обратно. Упражнение делается в 3 подхода по 15 раз.
Подтянутая грудь
Исходное положение: Упор лежа. Запястья находятся под плечами, пальцы направлены вперед. Ноги должны быть на ширине плеч, а тело — образовывать прямую линию.
Упражнение: На вдохе согните руки в локтях до прямого угла, опуститесь вниз. На выдохе примите исходную позицию. Повторите столько раз, сколько сможете. Если вы пока находите отжимания трудными, их также можно выполнять на коленях.
Исходное положение: Для этого упражнения потребуются гантели весом от 2 до 4 кг. Возьмите по одной в каждую руку. Нужно лечь на спину, согнуть колени, плотно прижать позвоночник к полу, руки развести по сторонам.
Упражнение: На выдохе плавно поднимите прямые руки вверх, чуть сгибая локти, пока гантели не коснутся друг друга. На вдохе медленно опустите их в исходное положение.
Тонкая талия
Исходное положение: Для выполнения скручиваний нужно лечь на пол. Колени согните под прямым или приближенным к прямому углом, ступни всей поверхностью прижмите к полу.
Упражнение: Сделав глубокий вдох, поднимите верхнюю часть корпуса над полом. Округлите спину, тянитесь грудью к противоположному колену. Повторите упражнение в противоположную сторону. Важно не отрывать поясницу от пола. Желательно сделать 3 подхода по 10–15 раз в каждую сторону.
Исходное положение: Планка выполняется боком на прямой руке. Одна нога (верхняя) стоит на ребре ступни позади, нижняя немного впереди. Свободная рука — на бедре.
Упражнение: Лягте на левый бок. Опираясь левой рукой на пол, приподнимите бедра и ноги, стопы и ноги плотно сомкнуты, носки смотрят вперед. На выдохе выпрямите левую руку и одновременно поднимите правую (удерживайте ее строго на линии левого плеча) или оставьте руку за головой. Чтобы удержать равновесие, напрягите мышцы ягодиц. Задержитесь в этой позе на 15 секунд (или так долго, как только сможете). Передохните и повторите упражнение 5 раз.
Стройные ноги
Исходное положение: Встаньте прямо, ноги чуть шире ширины плеч. Опустите плечи и отведите их назад. Руки вытяните вперед.
Упражнение: Слегка отведите бедра назад и начните сгибать колени. Приседая, следите за тем, чтобы спина оставалась ровной, а плечи не поднимались. Достаточно 2 подходов по 10–15 раз.
Исходное положение: Лежа на спине, руки вдоль туловища.
Упражнение: Высоко поднимите правую ногу, левую оторвите от пола и держите параллельно ему. Затем поменяйте ноги местами. Выполняйте по 15 раз на каждую ногу.
Красивые руки
Исходное положение: Для выполнения упражнения понадобится скамья или невысокий крепкий стул. Повернитесь к сиденью спиной, положите согнутые в локтях руки на сиденье (кончики пальцев должны смотреть в спину). Ноги нужно согнуть в коленях.
Упражнение: Отжимайтесь от сиденья, выпрямляя руки. Ваш корпус приподнимется. Согните руки, опустите корпус. Садиться на пол не нужно. Повторите 2 подхода по 10 раз.
Исходное положение: Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, возьмите гантели в руки, но не прижимайте их к бедрам, а опустите вниз, держа перед собой на согнутых под небольшим углом руках. Медленно наклоните корпус вперед, сохраняя спину ровной.
Упражнение: Из этого положения, глубоко вдохнув, начинайте поднимать гантели вверх одновременно обеими руками. Подняв гантели до уровня плеч или немного повыше, выдохните, сделайте небольшую паузу и плавно опустите руки в исходное положение. Выполните 10–12 повторений.
Фото на превью Deposit Photos
По материалам bulderbody , woman's health