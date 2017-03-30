Эти 8 моделей бюстгальтеров подойдут к любой одежде и любому случаю

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Иногда мы можем потратить на сборы несколько часов, чтобы идеально подобрать платье, туфли, прическу и макияж. И вот, когда нет никаких сомнений в том, что мы восхитительны, вдруг замечаем, как из-под одежды предательски выглядывает бюстгальтер, и спрятать его ну никак не получается. Чтобы избежать модного провала, AdMe.ru рекомендует иметь в гардеробе эти 8 базовых бра.

Контурный бюстгальтер

Это, пожалуй, один из самых удобных и незаменимых видов бра. Он идеально подчеркивает грудь, не перегружен деталями, поэтому отлично подойдет под классическую блузку или облегающее платье.

Бюстгальтер без бретелек

Если у вас в гардеробе есть хоть одна вещь с открытыми плечами, то без этого бюстгальтера просто не обойтись. Он достаточно плотно утягивает грудь, не соскальзывает за счет силиконовых вставок, и самое главное — о его наличии знаете только вы.

Бюстгальтер-трансформер

Эта модель особенна тем, что бретельки можно не только отстегнуть, но и пристегнуть как угодно. Расставив их шире и ниже, вы спокойно можете надеть платье с открытой спиной. Перекрестив бретельки на спине — майку-борцовку. Можно завязать бретели на шее либо оставить только одну под блузу с асимметричным вырезом.

U-plunge (бюстгальтер-планж с U-образным вырезом)

Глубокое декольте — это, безусловно, очень красиво и сексуально, но выбор такого образа требует соответствующего нижнего белья. Чтобы не выглядеть вульгарно, купите себе хотя бы один бежевый (универсальный) бюстгальтер-планж с U-образным вырезом.

«Липкий» бюстгальтер

Эта модель станет палочкой-выручалочкой, если ваш образ предполагает открытую спину. Бюстгальтер-трансформер или планж могут подойти далеко не всегда. И в этом случае остаться «незамеченным» сможет только «липкий» бюстгальтер. Но у него есть два существенных недостатка: во-первых, он условно многоразовый (примерно 25 выходов в свет при условии соблюдения инструкции производителя), а во-вторых, его не следует носить более 4–5 часов подряд, поскольку кожа под ним не дышит.

Кружевной балконет

Это самая роскошная часть женского гардероба. Но за счет обилия кружева и узоров это белье может быть заметно под одеждой, поэтому подойдет далеко не к каждому образу. Лучше оставить его для особого случая.

Кружевной бюстгальтер с треугольными чашечками

Эта модель поможет убить сразу двух зайцев. Во-первых, она отлично заменяет планж и позволяет носить платья с открытым декольте, а во-вторых, является не менее сексуальной альтернативой кружевному балконету.

Бюстгальтер со спинкой под борцовку

Особенно актуален летом, если вы носите сарафаны и топы с глубокими вырезами в пройме на спине. Кроме того, модель с перекрещивающимися на спине бретельками идеально подойдет под любую спортивную майку. Застегиваются такие бра, как правило, спереди либо вовсе не имеют застежки (модели без косточек) и надеваются, как майка, через верх.