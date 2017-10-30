Этот комплексный метод поможет быстро убрать жир с живота

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Как правило, чтобы от диеты был эффект, нужно подобрать к ней правильные упражнения. Или, наоборот: чтобы увидеть результат от занятий спортом, важно есть подходящую еду. Подобрать диету и упражнения так, чтобы они сочетались друг с другом и подходили именно вам, очень и очень сложно.

Поэтому AdMe.ru сделал это за вас, составив комплекс, который поможет похудеть, повысить метаболизм и не займет много времени. А еще он универсальный.