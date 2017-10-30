Этот комплексный метод поможет быстро убрать жир с живота
Как правило, чтобы от диеты был эффект, нужно подобрать к ней правильные упражнения. Или, наоборот: чтобы увидеть результат от занятий спортом, важно есть подходящую еду. Подобрать диету и упражнения так, чтобы они сочетались друг с другом и подходили именно вам, очень и очень сложно.
Поэтому AdMe.ru сделал это за вас, составив комплекс, который поможет похудеть, повысить метаболизм и не займет много времени. А еще он универсальный.
Упражнение 1
Как и сколько делать: поставьте ноги на ширине плеч. Затем начинайте прыгать вверх, одновременно перемещая в прыжке одну ногу вперед, другую — назад. При приземлении слегка сгибайте ноги в коленях. Выполняйте 30–40 секунд.
Упражнение 2
Как и сколько делать: встаньте в планку. Затем, начинайте по очереди поднимать колени к груди, будто шагаете на высокую ступеньку. Выполняйте 35–40 секунд.
Упражнение 3
Как и сколько делать: примите положение присед, расположив ноги на ширине плеч. Руки впереди на весу, согнуты в локтях. Затем оттолкнитесь пятками. Важно во время прыжка удерживать корпус ровно и следить, чтобы согнутое колено не заходило за носок. Выполняйте 30 секунд.
Универсальная диета на 7 дней
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru