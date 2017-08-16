Эти 10 вещей могут спасти вам жизнь, если использовать их не по назначению
Отправляясь в поход или собираясь провести отпуск наедине с дикой природой, полезно знать о том, как защитить себя в случае чрезвычайной ситуации.
AdMe.ru предлагает неочевидные способы использования ординарных вещей, которые могут помочь выжить, если вы остались один на один с природой.
1. Колготки
- Для защиты от насекомых
Колготки защитят вас от многих насекомых, например от клещей, а также от пиявок. Лучше, если в запасе у вас будут 2 пары колгот: одни стоит надеть как положено, а вторые обрезать в районе ступней, сделать посередине прорезь для головы и надеть на себя сверху. Подробнее совет описан здесь.
2. Мешки для мусора
- Для спасения от дождя
Отправляясь на природу, вы наверняка прихватите мешки для мусора, чтобы не загрязнять окружающую среду. Также такой мешок отлично трансформируется в плащ-дождевик и непромокаемый чехол для вещей.
- Для спасения от обморожения
Обкрутите свое тело мешками, а сверху наденьте как можно больше одежды. Так вы дольше продержитесь на морозе.
3. Сода
- Для тушения пожара
Сода входит в состав средств, применяемых в пожаротушении. А это значит, что справиться с небольшим лесным пожаром ей вполне по силам.
- Для дезинфекции
Раствор из 1 ст. л. соды на 1 литр воды поможет убить болезнетворные бактерии. Таким образом можно продезинфицировать, например, овощи или фрукты.
4. Уксус
- Для спасения от ожогов
Если вы получили незначительный ожог, то справиться с ним поможет яблочный уксус. Сразу же опустите обожженное место в уксусную воду — это снимет боль и ускорит заживление.
- Для маскировки вашего запаха (против диких зверей)
Как известно, уксус — дезодорирующее средство, которое маскирует запахи. Это значит, что с его помощью, если нужно, можно скрыть запах человека, чтобы отвадить диких животных.
5. Изолента
- Для избавления от заноз
Если заноза не полностью вошла в кожу, вытащить ее поможет изолента, которую вы, скорее всего, прихватите с собой в поход. Прикрепите ленту на очищенный участок кожи с занозой, плотно прижмите и оторвите в том направлении, в котором заноза вошла в кожу.
- Для остановки кровотечения
Если пластырь закончился, заменить его вполне сможет изолента.
6. Часы
- Для ориентирования на местности
В солнечную погоду часы со стрелками можно использовать вместо компаса. Если вы находитесь в северном полушарии, положите часы на плоскую поверхность параллельно земле (хотя бы на ладонь). Часовую стрелку направьте на солнце. Разделите угол между часовой стрелкой и отметкой 12 наполовину. Середина угла — юг, напротив — север. Подробнее способ описан здесь.
7. Носки
- Для спасения утопающего
Если верить автору пособия «Большая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях», то набитый сухими ветками носок можно использовать в качестве спасательного линя для помощи тонущему человеку.
8. Тампоны
- Для фильтрации воды
Способ очищения таким образом далеко не идеален, но в экстремальных условиях выбирать не приходится. Разрежьте бутылку, переверните. В горлышко поместите тампон, предварительно распотрошив его. Сделайте отверстие в крышечке, через которое будет появляться отфильтрованная вода.
- Для разведения костра
Любой тампон представляет собой вату, которая, как известно, хорошо горит. Так что разорванный на мелкие части тампон можно использовать для разведения костра.
9. Чипсы
- Для розжига огня
Еще один способ не остаться без огня и не замерзнуть — использовать прихваченные для ужина чипсы. Эти снеки отлично воспламеняются и долго горят — все дело в масле, которым пропитывают чипсы.
10. Жвачка
- Для сохранения провианта
Жевание жвачки поможет подавить легкий голод, а значит, сохранить и без того скудный запас еды от лишнего посягательства.
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