Эти 10 вещей могут спасти вам жизнь, если использовать их не по назначению

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Отправляясь в поход или собираясь провести отпуск наедине с дикой природой, полезно знать о том, как защитить себя в случае чрезвычайной ситуации. AdMe.ru предлагает неочевидные способы использования ординарных вещей, которые могут помочь выжить, если вы остались один на один с природой.

1. Колготки

Для защиты от насекомых Колготки защитят вас от многих насекомых, например от клещей, а также от пиявок. Лучше, если в запасе у вас будут 2 пары колгот: одни стоит надеть как положено, а вторые обрезать в районе ступней, сделать посередине прорезь для головы и надеть на себя сверху. Подробнее совет описан здесь.

2. Мешки для мусора

Для спасения от дождя Отправляясь на природу, вы наверняка прихватите мешки для мусора, чтобы не загрязнять окружающую среду. Также такой мешок отлично трансформируется в плащ-дождевик и непромокаемый чехол для вещей. Для спасения от обморожения Обкрутите свое тело мешками, а сверху наденьте как можно больше одежды. Так вы дольше продержитесь на морозе.

3. Сода

Для тушения пожара Сода входит в состав средств, применяемых в пожаротушении. А это значит, что справиться с небольшим лесным пожаром ей вполне по силам. Для дезинфекции Раствор из 1 ст. л. соды на 1 литр воды поможет убить болезнетворные бактерии. Таким образом можно продезинфицировать, например, овощи или фрукты.

4. Уксус

Для спасения от ожогов Если вы получили незначительный ожог, то справиться с ним поможет яблочный уксус. Сразу же опустите обожженное место в уксусную воду — это снимет боль и ускорит заживление. Для маскировки вашего запаха (против диких зверей) Как известно, уксус — дезодорирующее средство, которое маскирует запахи. Это значит, что с его помощью, если нужно, можно скрыть запах человека, чтобы отвадить диких животных.

5. Изолента

Для избавления от заноз Если заноза не полностью вошла в кожу, вытащить ее поможет изолента, которую вы, скорее всего, прихватите с собой в поход. Прикрепите ленту на очищенный участок кожи с занозой, плотно прижмите и оторвите в том направлении, в котором заноза вошла в кожу. Для остановки кровотечения Если пластырь закончился, заменить его вполне сможет изолента.

6. Часы

Для ориентирования на местности В солнечную погоду часы со стрелками можно использовать вместо компаса. Если вы находитесь в северном полушарии, положите часы на плоскую поверхность параллельно земле (хотя бы на ладонь). Часовую стрелку направьте на солнце. Разделите угол между часовой стрелкой и отметкой 12 наполовину. Середина угла — юг, напротив — север. Подробнее способ описан здесь.

7. Носки

Для спасения утопающего Если верить автору пособия «Большая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях», то набитый сухими ветками носок можно использовать в качестве спасательного линя для помощи тонущему человеку.

8. Тампоны

Для фильтрации воды Способ очищения таким образом далеко не идеален, но в экстремальных условиях выбирать не приходится. Разрежьте бутылку, переверните. В горлышко поместите тампон, предварительно распотрошив его. Сделайте отверстие в крышечке, через которое будет появляться отфильтрованная вода. Для разведения костра Любой тампон представляет собой вату, которая, как известно, хорошо горит. Так что разорванный на мелкие части тампон можно использовать для разведения костра.

9. Чипсы

Для розжига огня Еще один способ не остаться без огня и не замерзнуть — использовать прихваченные для ужина чипсы. Эти снеки отлично воспламеняются и долго горят — все дело в масле, которым пропитывают чипсы.

10. Жвачка

Для сохранения провианта Жевание жвачки поможет подавить легкий голод, а значит, сохранить и без того скудный запас еды от лишнего посягательства.