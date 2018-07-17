Есть несколько признаков, по которым можно отличить хорошего мастера маникюра от непрофессионала

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Раньше мы мучились с ножницами и щипчиками и танцевали макарену, пытаясь высушить несколько слоев лака перед выходом из дома. А сегодня достаточно в прямом смысле протянуть руку — и прекрасный маникюр будет готов уже через час и продержится еще неделю-другую. Но прежде, чем найти своего мастера, девушки зачастую сталкиваются с такими «профессионалами», от которых лучше бежать.

AdMe.ru расскажет, как узнать нерадивого мастера маникюра и уберечь свои ногти от катастрофы.

Обработка инструментов

Вопрос обработки инструментов — это вопрос нашей безопасности. Профессиональный мастер без запинки расскажет о том, как проходит дезинфекция и стерилизация всех предметов, которыми он делает маникюр. Инструменты должны обязательно пройти все этапы: дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию.

После обработки инструменты должны храниться в ультрафиолетовых стерилизаторах. Также можно хранить маникюрный набор в стерильных одноразовых пакетах, которые мастер вскрывает при вас.

Обратите внимание на то, обработал ли мастер перед маникюром ваши руки, свое рабочее место и пилочки — на них не должно быть следов спила ногтей предыдущего клиента.

Мастер должен работать в одноразовых перчатках.

Снятие гель-лака

Во многих салонах снятие предыдущего покрытия на ногтях клиента оплачивается отдельно, но качественно эту процедуру выполняют не везде. Мастер не должен снимать гель-лак жидкостью для снятия лака или обычным ацетоном.

Удаляя гель-лак фрейзером, нельзя допиливать до ногтя. Профессиональный мастер допилит только до базы, а дальше отшлифует ногтевую пластину, чтобы не повредить ее. Если вы не уверены в квалификации мастера, лучше попросить его снять покрытие с помощью ремувера.

Профессионалы используют только специальное средство, которым размачивают слегка подпиленное покрытие. После этой процедуры гель-лак просто снимается легкими движениями палочки из апельсинового дерева.

Нельзя соскребать гель-лак металлическим пушером. После такого воздействия структура ногтя может повредиться и он будет отрастать неровным.

Материалы

Качественные средства для маникюра стоят недешево, и в некоторых салонах их экономят или вовсе не используют. Обратите внимание: При классическом маникюре мастер должен нанести на кутикулу ремувер, а не просто распарить огрубевшую кожу в теплой воде.

Если вы заплатили за услугу «маникюр c покрытием Shellac», вам должны нанести гель-лак именно этой марки, а не любой другой, который стоит дешевле.

Мастер не должен смешивать базу и топ разных производителей. Их компоненты могут плохо сочетаться друг с другом.

Лак или долговременное покрытие не должны иметь истекший срок годности.

В завершение процедуры мастер обязан нанести на ваши руки увлажняющее средство.

Маникюр

Ногтевые студии предлагают своим клиентам классический (обрезной) и аппаратный маникюр. Вне зависимости от того, какому виду вы отдаете предпочтение, обратите внимание на качество исполнения. Если у вас очень тонкая кутикула, профессиональный мастер настоит на аппаратном маникюре. Во-первых, так меньше шансов травмировать кожу, во-вторых, после обрезного маникюра кутикула отрастает толще и грубее.

При аппаратном маникюре мастер должен сначала приподнять кутикулу пушером, а уже потом спилить ее фрезой. В противном случае на ногте появятся пропиленные борозды, которые станут заметны, когда он отрастет.

Инструменты для обрезного маникюра должны быть хорошо заточены, иначе не избежать порезов и заусениц.

В качественных ногтевых студиях не используют металлические пилки, а также не подпиливают натуральные ногти слишком жесткими пилочками абразивностью менее 100 единиц.

Покрытие

То, как мастер наносит покрытие на ваши ногти, тоже может многое рассказать о его профессионализме. Ни в коем случае нельзя запиливать ногтевую пластину, чтобы гель-лак продержался дольше. Это действительно позволит маникюру прослужить вам несколько недель, но нанесет сильный ущерб здоровью и красоте ваших ногтей в будущем.

Ни один из слоев покрытия не должен попадать на кутикулу или валики, но и отступы от них не должны быть слишком большие.

Все слои покрытия должны быть хорошо запечатаны, обратите внимание, наносит ли мастер гель-лак на кромку ногтя. В противном случае маникюр прослужит вам не так долго.

Современные мастера, как правило, отказываются от использования ультрафиолета при сушке покрытия и отдают предпочтение LED-лампам. Они более щадящи к коже рук и ногтям.