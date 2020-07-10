Если вы можете выполнить эти 5 упражнений, возможно, вы гораздо гибче других людей

Есть люди, которые могут двигать конечностями гораздо свободнее, чем остальные. Другими словами, они обладают большей подвижностью суставов и гибкостью. Эта способность известна как гипермобильность, и она может стать важным преимуществом для спортсменов, каскадеров или артистов цирка.

AdMe.ru попытался максимально полно описать способности людей с уникальной гибкостью. Прочтите эту статью и выясните, обладаете ли вы гипермобильностью. Кто знает, возможно, вы найдете себя в совершенно новой профессии.

Тест Бейтона

Тест Бейтона — это медицинский тест, позволяющий определить, насколько человек пластичен. Разумеется, по возможности оценивать его результаты лучше всего специалисту. Этот тест состоит из 5 упражнений, выявляющих максимальную гибкость ваших суставов. Движения в этих упражнениях оцениваются по шкале от 1 до 9. Очки начисляются по 1 за каждую задействованную часть тела. Например, вы можете заработать 2 балла левой и правой рукой, по 1 на каждую, при условии что упражнение правильно выполнено обеими руками. Бейтон, автор теста, считает, что человек с 4 или более баллами обладает гипермобильностью. Тем не менее у теста есть некоторые недостатки. Например, он показывает, какие части тела более подвижны, но не указывает на то, насколько гипермобилен человек в целом. В упражнениях также не задействованы некоторые важные суставы, например плечи и лодыжки.

Упражнение № 1: Выгните локоть вверх

Суть в том, чтобы суметь выгнуть локоть в противоположную сторону как можно сильнее. Если при этом вы аналогично выгнете запястье, выполнить упражнение будет легче. Если угол, образованный рукой, составляет 10° или более, вы получаете балл. Попробуйте проверить обе руки, по одной за раз, и не забудьте начислить по баллу за каждую.

Упражнение № 2: Отогните большой палец к передней части предплечья

Расположите ладонь под углом 90º относительно предплечья и согните запястье внутрь. Затем вытяните большой палец и с помощью противоположной руки медленно потяните его к предплечью. Если вам удастся коснуться предплечья, добавьте еще по 1 баллу за каждый большой палец.

Упражнение № 3: Согните мизинец под углом 90° к тыльной стороне ладони

Есть 2 варианта этого упражнения. В 1-м необходимо развернуть ладонь вверх, взять мизинец пальцами другой руки и потянуть вниз, как на иллюстрации выше. Во 2-м варианте все то же самое, только вместо мизинца нужно потянуть все пальцы руки одновременно. Повторите упражнение для каждой руки и добавьте 2 балла, если все пальцы обеих рук могут согнуться более чем на 90°.

Упражнение № 4: Выгните колено в обратную сторону

Встаньте прямо, перенесите вес тела на одну ногу и попытайтесь выгнуть колено назад как можно дальше. Повторите упражнение для обеих ног. Не забудьте добавить по баллу за каждую ногу, если вам удалось выгнуть колено более чем на 10°.

Упражнение № 5: Положите руки на пол, держа колени прямыми

Встаньте прямо и соедините обе ноги вместе. Твердо упираясь ступнями в пол и не сгибая коленей, постарайтесь коснуться пола ладонями. Добавьте по баллу за каждую ладонь, полностью коснувшуюся пола.

Пора подвести итог! Если у вас больше 4 баллов

Если вы набрали более 4 баллов в тесте, это означает, что у вас может быть синдром гипермобильности суставов (СГМС). Звучит страшно, но в большинстве случаев это безопасно и не грозит никакими проблемами его обладателям. Вот почему он также известен как синдром доброкачественной гипермобильности суставов (СДГС). Но помните: невозможно подтвердить, есть ли у вас это состояние без квалифицированной диагностики. Разница между людьми с доброкачественной гипермобильностью суставов и теми, у кого ее нет, в том, что их коллагеновые волокна и другие белки соединительной ткани (одного из основных материалов нашего тела) более гибкие. Кстати, эти волокна отвечают за силу и упругость мышц, сухожилий и хрящей. Хотя этот синдром доброкачественный, в редких случаях он может вызвать осложнения. Некоторые из них включают вывихи суставов, тендинит, капсулит, растяжение связок, боль в пояснице, сколиоз, плоскостопие, артроз коленного сустава, варикозное расширение вен, грыжу и даже тревожность и депрессию. Существует ряд мер для предотвращения этих проблем: выполняйте расслабляющие упражнения;

избегайте экстремальных или непосредственно контактных видов спорта;

укрепляйте мышцы с помощью упражнений с низкой нагрузкой, желательно изометрических;

растягивайте мышцы;

избегайте перегрузки суставов;

избегайте сидячего образа жизни.

Если вы набрали меньше 4 баллов

Это означает, что вы не такой гибкий, как человек с СГМС. Но обычная гибкость — это вовсе не плохо! Напротив, это означает, что вы находитесь в идеальном состоянии для занятий спортом или какой-либо активной деятельности. Однако, если вы все же хотите повысить свою пластичность, попробуйте последовательно выполнять упражнения ниже, но только с разрешения вашего врача: Растяжка грушевидной мышцы : сядьте на пол, вытянув перед собой обе ноги. Согните правую ногу в колене и перекиньте ее через левую. Правую руку заведите за корпус. Упритесь левый локтем в верхнюю часть правого бедра. Повторите с другой стороной.

: сядьте на пол, вытянув перед собой обе ноги. Согните правую ногу в колене и перекиньте ее через левую. Правую руку заведите за корпус. Упритесь левый локтем в верхнюю часть правого бедра. Повторите с другой стороной. Грудная растяжка лежа : лягте на живот, разведите обе руки в стороны, чтобы тело приняло Т-образную форму. Оттолкнитесь от пола левой рукой и согните левое колено. Поворачивайтесь в правую сторону, пока не почувствуете напряжение в правой грудной мышце. Повторите в противоположную сторону.

: лягте на живот, разведите обе руки в стороны, чтобы тело приняло Т-образную форму. Оттолкнитесь от пола левой рукой и согните левое колено. Поворачивайтесь в правую сторону, пока не почувствуете напряжение в правой грудной мышце. Повторите в противоположную сторону. Растяжка подколенного сухожилия. Встаньте, наклонив голову и корпус вперед, насколько это возможно. Обхватите руками заднюю часть ног. Задержитесь в этом положении от 45 секунд до 2 минут. Согните колени, когда закончите упражнение.

Встаньте, наклонив голову и корпус вперед, насколько это возможно. Обхватите руками заднюю часть ног. Задержитесь в этом положении от 45 секунд до 2 минут. Согните колени, когда закончите упражнение. Растяжка «Крендель» : лягте на пол на левый бок. Согните правое колено и притяните его к груди как можно ближе, затем опустите. Согните левое колено и обхватите левую ногу другой рукой. Выпрямите ногу и корпус и потяните верхнюю лопатку к полу. Поверните голову, заглядывая через правое плечо, если хотите потянуть позвоночник.

: лягте на пол на левый бок. Согните правое колено и притяните его к груди как можно ближе, затем опустите. Согните левое колено и обхватите левую ногу другой рукой. Выпрямите ногу и корпус и потяните верхнюю лопатку к полу. Поверните голову, заглядывая через правое плечо, если хотите потянуть позвоночник. Наклон назад под углом : лягте на спину, сведя стопы друг с другом. Раскройте колени и прижмите их ближе к полу. Сохраняйте это положение 1–2 минуты.

: лягте на спину, сведя стопы друг с другом. Раскройте колени и прижмите их ближе к полу. Сохраняйте это положение 1–2 минуты. Колени к груди : лягте на спину и притяните колени к груди обеими руками, прижав спину к полу. Сохраняйте это положение в течение 1–2 минуты.

: лягте на спину и притяните колени к груди обеими руками, прижав спину к полу. Сохраняйте это положение в течение 1–2 минуты. Растяжка «Лягушка»: встаньте на четвереньки. Широко расставьте колени, подражая лягушке. Расположите ступни так, чтобы они плотно прилегали к полу. Двигайте бедра к пяткам. По возможности опирайтесь на предплечья. Сохраняйте это положение 1–2 минуты.