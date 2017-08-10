Если вы будете заниматься 4 минуты в день, то увидите результат уже через месяц

Для тех, кто вечно занят и не может добраться до тренажерного зала, AdMe.ru нашел 1 упражнение, которое поможет похудеть, подтянуть фигуру и стать здоровее всего за 4 минуты в день.

Делайте планку правильно

Чтобы ваша тренировка была эффективной, принимайте правильную позицию.

  • Тело от макушки до пят должно создавать прямую линию. Следите, чтобы ягодицы не торчали и не провисали.
  • Руки согнуты в локтях под углом 90 градусов. Упирайтесь на предплечья и пальцы ног.
  • Чем ближе ступни друг к другу, тем больше нагрузка на пресс. Отрегулируйте, как вам удобно, но широко ноги не разводите.
  • Дышите медленно и ровно. Правильное дыхание увеличит время в планке и улучшит результаты.

Программа

Фотограф Роман Захарченко, модель Ольга Захарченко, иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

97 На склад!
1 Комментарии
  • 10 августа 2017
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