Если вы будете заниматься 4 минуты в день, то увидите результат уже через месяц
Для тех, кто вечно занят и не может добраться до тренажерного зала, AdMe.ru нашел 1 упражнение, которое поможет похудеть, подтянуть фигуру и стать здоровее всего за 4 минуты в день.
Делайте планку правильно
Чтобы ваша тренировка была эффективной, принимайте правильную позицию.
- Тело от макушки до пят должно создавать прямую линию. Следите, чтобы ягодицы не торчали и не провисали.
- Руки согнуты в локтях под углом 90 градусов. Упирайтесь на предплечья и пальцы ног.
- Чем ближе ступни друг к другу, тем больше нагрузка на пресс. Отрегулируйте, как вам удобно, но широко ноги не разводите.
- Дышите медленно и ровно. Правильное дыхание увеличит время в планке и улучшит результаты.
Программа
Фотограф Роман Захарченко, модель Ольга Захарченко, иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru