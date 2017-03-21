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Телефонные аферы уже далеко не новы, но со временем мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана.

AdMe.ru обращает ваше внимание на сравнительно новый вид мошенничества и призывает внимательно прочитать эту статью.