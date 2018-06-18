Эксперты рассказали, какие вещи опасно оставлять в машине в летнюю жару и чем это грозит

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Метеорологи утверждают, что если температура снаружи составляет +30 °C, то внутри машины она быстро достигает отметки в +60 °C, то есть повышается как минимум в 2 раза. В Стэнфордском медицинском университете также были проведены исследования, в ходе которых было доказано, что уже за первые 30 минут температура внутри припаркованной на солнце машины повышается на 80 %. Несложно представить, какой урон может нанести подобная жара привычным бытовым предметам, учитывая, насколько горячими становятся те же кресла или приборная панель.

AdMe.ru решил разобраться, какие вещи лучше не оставлять в машине в жаркую погоду и чем это чревато.

10. Банки с газировкой

Кроме того, что после тряски в машине газировка под давлением брызгается и пачкает все вокруг, есть множество задокументированных случаев взрыва банок. Отмыть салон автомобиля от сладких пятен довольно непросто, поэтому лучше избавить себя от таких проблем заранее.

9. Лекарства

В инструкциях к лекарствам, как правило, всегда прописано, при какой температуре они должны храниться. И если некоторые препараты, например антибиотики, желательно держать в холодильнике, то большинство других повседневных препаратов как минимум не должны подвергаться температурам выше +25 °C. Согласно данным экспертов, жара вряд ли непременно сделает ваши таблетки вредными, но они почти наверняка станут менее эффективными.

8. Зажигалки

Предупредительные надписи на зажигалках гласят, что нельзя подвергать их воздействию высоких температур и надолго оставлять на солнце. И тому есть причина. Как мы уже выяснили, температура в машине бывает довольно высокой, а это может привести к взрыву зажигалки. Люди рассказывают о многочисленных неприятных последствиях такого события: осколки пластика по всему салону, прожженные места на сиденьях (если предмет лежал на кресле) и исцарапанные стекла. И это только в лучшем случае.

7. Солнцезащитные средства

Как ни странно, но средства, призванные защитить нашу кожу от горячих солнечных лучей, страдают от них не меньше. Компоненты, содержащиеся в солнцезащитных кремах, разрушаются при повышенной температуре. В лучшем случае понижается их эффективность, в худшем — бутылочки могут взорваться, оставив после себя сложноудаляемые жирные пятна. Лучше всего хранить подобные средства при температуре не выше +25 °C, в то время как в салоне машины, припаркованной неподалеку от пляжа, температура может достигать +50 °C.

6. Солнцезащитные очки

Помимо очевидных неудобств вроде горячей оправы, которая может обжечь и доставить неприятные ощущения, не стоит оставлять очки на панели еще и потому, что оправа может деформироваться, а линзы — выгореть. Более того, согласно данным Американской оптометрической ассоциации (American Optometric Association), линзы могут привлечь солнечные лучи подобно увеличительному стеклу, а мы все знаем, к чему это может привести.

5. Питьевая вода в бутылках

Исследования на этот счет дают неоднозначные ответы. С одной стороны, доказано, что при повышенной температуре в воду выделяется BPA (бисфенол А). С другой стороны, утверждается, что в маленьких дозах данное химическое вещество не наносит вреда здоровью. Больший риск несет в себе вода, которую вы уже открыли, пили и оставили в нагретой машине, так как бактерии, попавшие в бутылку, точно размножатся под воздействием высоких температур, и последующее употребление такой воды может привести к серьезным проблемам.

4. Вино

Если вы собираетесь прикупить бутылочку вина к ужину, лучше сделать это вечером после работы, а не заблаговременно. Дело в том, что при сильном нагреве вкус вина сильно искажается, и в целом существует риск того, что жидкость вытолкнет пробку и выльется наружу. Более того, исследованиями доказано, что чрезмерное тепловое воздействие может привести к образованию в вине этилкарбамата (ЕС) — канцерогена, который отрицательно сказывается на здоровье человека.

3. Смартфоны и прочие электроприборы

Как известно, смартфоны и другая электроника склонны перегреваться от использования даже при нормальной температуре. Так что негативное влияние высоких температур извне отнюдь не является сюрпризом. В частности же искусственный перегрев девайсов, работающих на аккумуляторах, не только сократит срок службы самого аккумулятора, но и может нанести вред другим элементам — сенсорному экрану, пластиковому чехлу и клею, соединяющему все части между собой.

2. Аэрозольные баллончики

Это касается любых производных — дезодорант, краска, лак для волос и так далее. Данный пункт иногда вызывает споры, и тем не менее, по утверждениям экспертов, как только температура достигнет примерно +48 °C, давление внутри баллончика увеличится достаточно для того, чтобы устроить настоящий взрыв. И это неудивительно, ведь ни для кого не секрет, что лаки для волос используются в играх с огнем, а значит, мы наверняка имеем дело с легковоспламеняющимся средством.

1. Крепление-присоска на стекло

Перечисленные выше примеры показывают, что солнечная и жаркая погода вынуждает быть осторожнее практически с любыми вещами. В качестве последнего примера, маленького, но не менее важного, можно привести безобидный, на первый взгляд, держатель-присоску на стекло.

Оказывается, оставив этот предмет на окне автомобиля, можно не просто поджечь и испортить обивку салона, но и устроить самый настоящий пожар. Объясняется это тем, что солнечные лучи преломляются, как в случае с лупой, и в результате происходит то, что вы можете наблюдать на фото выше. Будьте бдительны!

Бонус: дети и животные

Кажется банальным это упоминать, но, к сожалению, многие люди по-прежнему относятся к факту опасности высоких температур халатно и все же рискуют оставлять детей и животных в припаркованных машинах. Так, например, в 2014 году организация Dog Trust провела исследование, которое показало, что каждый 10-й человек оказывается в ситуации, когда замечает задыхающуюся собаку в разогретом салоне автомобиля. Всего 20 минут достаточно, чтобы нанести непоправимый вред здоровью питомца. С детьми ситуация тоже неутешительная. +46 °C — это то самое значение температуры, по достижении которого здоровье детского организма подвергается смертельной угрозе, наступают необратимые изменения, последствия которых могут распространяться вплоть до летального исхода. Стоит помнить, что открытые окна лишь замедлят прогрев салона, но не остановят его, равно как и парковка в тени. Будьте внимательнее к своим любимым питомцам и детям.