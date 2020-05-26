Эксперты по осанке и равновесию назвали 10 привычек, которые вредят здоровью офисных сотрудников

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Ученые считают, что длительное нахождение в сидячем положении может привести к ухудшению здоровья — к так называемой сидячей болезни. Боль в спине — очень распространенная проблема, ведь статическая осанка увеличивает напряжение в спине, плечах, руках и ногах. Вот почему важно избегать определенных ошибок при сидении и следовать рекомендациям экспертов.

AdMe.ru знает, как может навредить привычка неправильно сидеть, и хочет предостеречь вас от ошибок, которые вы, вероятно, ежедневно совершаете, располагаясь за рабочим столом.

1. Ваш монитор находится не на уровне глаз

Уровень ваших глаз должен совпадать с участком на экране примерно на 5–7 см ниже верхней части монитора. Если вы соблюдаете это правило, вам не нужно наклонять голову. Дело в том, что наше зрение работает лучше, когда мы смотрим ниже линии горизонта, чем когда мы вглядываемся во что-то над ней. Когда экран установлен в правильном и удобном положении, угол обзора увеличивается. Кроме того, ваши спина и шея не будут напрягаться.

2. Вы не откидываете плечи назад и не прижимаетесь к спинке кресла

Эксперты рекомендуют прислоняться к спинке офисного кресла. Необходимо избегать наклона вперед. Это особенно важно, если вы устали от долгого сидения.

3. Ваши ступни не стоят на полу

Лучше согнуть колени под углом как на картинке и устойчиво расположить ступни на полу. Специалисты также советуют снимать обувь, особенно на каблуках. Если высоту кресла нельзя отрегулировать, используйте подставку для ног.

4. Вы кладете ногу на ногу или скрещиваете лодыжки

Есть много исследований, доказавших, что скрещивать ноги во время работы за столом вредно. Врачи утверждают, что такая поза даже может привести к повышению артериального давления. Вместо этого попробуйте выполнять небольшие упражнения каждый раз, когда чувствуете желание скрестить ноги.

5. Вы не используете эргономические решения, чтобы поддерживать естественное положение тела

Да, может быть, трудно сохранять естественную позу, сидя за столом. Но вы можете использовать специальные подставки или подушки для этой цели. Такие эргономические решения помогут вам выработать полезную привычку держать осанку.

6. Вы не подстраиваете кресло под особенности своего тела

Помимо регулировки высоты кресла есть еще несколько мелочей, которые стоит учитывать, если вам приходится много сидеть. Измените угол наклона сиденья, сделав его удобным именно для вас. Лучше не использовать обычный стул: подстроить его под себя будет невозможно. Некоторые специалисты также рекомендуют приобрести стул с функцией изменения положения «сидя-стоя». Он дает возможность сидеть и наклоняться по-разному, а также выполнять ряд упражнений.

7. Вы не прерываетесь каждые 30 минут

Согласно медицинским источникам, сидение в течение длительного времени может вызвать мышечную усталость. Проведя некоторое время в правильной позе, вы, вероятно, все равно вернетесь в неудобное для вашей спины положение. В таком случае необходимо часто делать перерывы. По мнению специалистов, нужно отдыхать каждые 30 минут и выполнять небольшие упражнения каждый час.

8. Вы не настраиваете высоту кресла, поэтому ваши бедра оказываются ниже коленей

Рекомендуется отрегулировать высоту рабочего кресла так, чтобы бедра находились чуть выше коленей. А от колена ноги должны быть согнуты под углом 90 °. Сначала эта поза может показаться вам некомфортной, но постарайтесь сохранить ее как можно дольше.

9. Вы не регулируете высоту подлокотников

Сидя в офисном кресле, мы часто пренебрегаем правильным расположением рук. Они должны быть согнуты в локтях под углом 75–90 °. Врачи советуют сохранять такое положение не только для того, чтобы избежать боли в спине, но и для укрепления ее мышц.

10. Вы не используете наушники, работая за столом

Разговаривая по телефону, зажатому между ухом и плечом, вы держите голову в неестественном положении и провоцируете боли в спине, особенно если вам нужно сделать много звонков. Однако профессионалы предупреждают, что постоянное ношение наушников на работе может изолировать вас от коллег.