10 советов признанных экспертов по порядку и чистоте, благодаря которым мы теперь точно знаем, что такое удобный дом

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Научные исследования показывают, что беспорядок в доме мешает нам сосредоточиться: мозгу сложнее обрабатывать информацию, наше внимание рассеивается, мы становимся менее работоспособными и чаще испытываем стресс. Мы хотим, чтобы каждый ваш день был продуктивным и приносил радость, поэтому собрали ценные советы, которые помогут добиться порядка не только в доме, но и в голове.

Мы в AdMe.ru уверены, что поддерживать порядок под силу каждому, важно лишь этого захотеть и знать несколько секретов. Наша статья вам в этом поможет.

Советы Марии Кондо, специалиста по наведению порядка в доме

Не заполняйте ящики больше чем на 90 %

Места для хранения, забитые до отказа, — это черные дыры. Мы забываем о вещах, спрятанных в тайниках шкафов и комодов, и не используем их годами. Конечно, нам хочется использовать пространство по максимуму, но если мы хотим добиться порядка в доме, то лучше, чтобы все было на виду. Для этого стоит ограничиться одним-двумя рядами, чтобы можно было взглядом охватить содержимое каждой полки.

Создайте свое место силы

У каждого члена семьи в доме должно быть свое место, которое будет служить ему убежищем, местом релаксации, где он может побыть один. Для этого подойдет удобное кресло, столик, отгороженный ширмой, кресло-качалка, маленький домик для детей. Всем нам время от времени нужно уединяться, ведь это очень важно для душевного комфорта. Если пространство квартиры сильно ограничено, небольшого уголка будет вполне достаточно.

Советы Джулии Моргенстерн, американского специалиста по планированию и организации времени

Организуйте пространство в доме по типу комнаты в детском саду

Особенности модели «Детский сад» заключаются в том, что: все пространство квартиры разделяется на несколько зон (зоны для сна, письма, чтения, отдыха, зона для одевания и другие);

вещи хранятся только в той части помещения, где они непосредственно и используются (канцтовары — в ящике стола, косметика — в ящичке возле зеркала, посуда — на кухне);

каждая вещь имеет свое место (документы не просто хранятся в кабинете, а складываются в отдельную папку на конкретном стеллаже);

такой способ организации пространства позволяет концентрироваться на конкретном занятии: помещение как будто само подсказывает, что нужно делать, находясь в определенной его зоне. К тому же наличие у каждой вещи своего места дает возможность значительно ускорить и упростить как уборку, так и работу.

Наводите порядок под музыку

Старайтесь закончить определенный этап работы за время звучания одной песни или альбома. Например, постарайтесь навести порядок на книжных полках за те пять минут, сколько длится песня. Или приведите в порядок дом за время проигрывания одного диска. Важно не расстраиваться и ни в коем случае не бросать начатое, если закончить вовремя не удалось. Просто доделайте оставшееся за время звучания следующей композиции или диска. Поверьте, когда ваше время ограничено, вы действуете быстрее, к тому же музыка прибавит вам энергии.

Советы Эндрю Меллена, профессионального организатора

Соблюдайте правило организационного треугольника

Эндрю Меллен считает, что идеальный порядок базируется на трех принципах: «всему свое место», «подобное к подобному» и «одну вещь купили — одну убрали». Это универсальный инструмент, он применим к любому помещению. «Всему свое место». Основатель метода считает, что у каждой вещи должен быть свой «дом». Не существует, например, такого места для хранения, как верхний правый ящик комода в спальне. Есть лишь одно правильное место для каждого предмета в доме, подходящее и не нагруженное другими вещами.

«Подобное к подобному». Храните головные уборы с головными уборами, а кастрюли — с кастрюлями. Если однотипных вещей не очень много, а места мало, категории можно укрупнить, например объединить вязаные вещи или носки с чулками, или летнюю одежду из хлопка.

«Одну вещь купили — одну убрали». Если у вас в доме появилась новая вещь, другая должна его покинуть. Это самый простой способ поддерживать баланс вещей.

Оптимизируйте пространство шкафа

Прежде чем устроить генеральную уборку в шкафу, сфотографируйте его содержимое. Рассмотрите снимки внимательно: достаточно ли полок, насколько они устойчивы, рационально ли разбито пространство шкафа на отсеки, нужны ли дополнительные системы хранения, полки, корзины, крючки, есть ли место для обуви. Возможно, вещи сбились в кучу из-за недостатка места или между ними слишком много воздуха?



Если нужно, сделайте необходимые замеры, перепланируйте шкаф. Сейчас в продаже есть много удобных аксессуаров для грамотной организации пространства. Если есть необходимость, замените шкаф на более удобный. Чем лучше вы распланируете пространство еще до уборки, тем меньше времени, сил или денег потратите позже, исправляя ошибки. Ведь в уборке нет никакого смысла, если, вернув вещи на место, вы поймете, что их там хранить неудобно.

Советы Донны Смаллин Купер, профессионального организатора и эксперта по уборке

Наведите порядок в документах

Оцифруйте все документы и квитанции. Это не только может выручить вас в непредвиденной ситуации, но и здорово сэкономит свободное пространство и время на поиски и уборку. Этот принцип можно использовать также для хранения детских рисунков и поделок. Поделки предварительно сфотографируйте, а затем вместе с отсканированными рисунками сохраните на специальном носителе и диске компьютера. Это ценная память, которую легко превратить в замечательный подарок, например, на совершеннолетие вашего ребенка.

Резервируйте время для важных событий

Составляйте расписание, используйте календарь и резервируйте время для важных событий, задач. Ведь, как правило, все то, что мы не запланировали, мы рискуем так никогда и не сделать. Вовсе не обязательно расписывать свой день поминутно, но этот способ здорово поможет, если вы хотите найти время для регулярных дел, таких как спорт, изучение иностранного языка, уход за собой.

Совет Мэтта Пэкстона, специалиста по экстремальному расхламлению и очистке самых запущенных помещений

Сортируйте во время уборки

Перед началом уборки обзаведитесь тремя коробками. В одну вы будете складывать вещи, от которых стоит избавиться. В другую — предметы в хорошем состоянии, но лишние в вашем доме: их вы можете продать или пожертвовать. В третью — вещи, которые стоит оставить и разложить по своим местам. При этом важно своевременно отправлять вещи по месту назначения, иначе вы рискуете приобрести пару коробок в доме в качестве «постоянных жильцов».

Совет от Эшли Мерфи и Молли Грейвс, профессиональных организаторов

Поймите главную причину своего беспорядка

Беспорядок в вашем доме не возникает случайно, всегда есть причина или сразу несколько причин, которые приводят к этому, например: Вы слишком заняты и у вас просто нет времени, чтобы организовать порядок должным образом.

Вы слишком обеспокоены чем-то, ваши мысли полностью поглощены какой-то проблемой, которая отнимает ваше время, внимание и силы.

У вас слишком много лишних вещей. Одна проблема порождает другую:

если вы слишком заняты, у вас, вероятно, нет продуманной системы хранения вещей, которые вы покупаете, а это часто приводит к их избытку.

В таком случае стоит понять причину домашнего беспорядка и начать ее решать.Самое важное — помнить о том, что лучше делать маленькие, но регулярные шаги, чем пытаться объять необъятное.

Какое место занимает порядок в списке ваших приоритетов? Как вам удается поддерживать порядок дома и удается ли?