Как жители разных стран избавляются от беспорядка в квартире и почему их советы стоит взять на заметку

«Выброшенные ботинки». Книга немецкого психолога Роберта Бетса «Выбрасываем старые ботинки! Даем жизни новое направление» — это не система уборки дома, а призыв к расхламлению своей жизни в целом. По мнению автора, подобно тому, как рачительные хозяйки разбирают дальние полки шкафов, каждый человек должен проанализировать захламляющие его сознание установки.

Цель — выявить стереотипы мышления и вредные привычки, мешающие жить, — те самые «старые ботинки», согласно метафоре Бетса. Его подход полезен тем, что, не затрагивая частностей, он нацелен на искоренение общей причины любого беспорядка — ошибочных жизненных алгоритмов, исправив которые, человек достигнет гармонии — и в душе, и в жизни, и в собственном доме.