Как жители разных стран избавляются от беспорядка в квартире и почему их советы стоит взять на заметку
Время идет, а идеального способа раз и навсегда покончить с беспорядком в доме так и не появляется. Между тем, согласно социологическим данным, большинство людей из разных стран утверждают, что чистота в доме для них либо важна, либо очень важна. Неудивительно, что в списках самых популярных книг лидирующие позиции стабильно занимают издания об уборке, которые множатся, как снежный ком, предлагая все новые и новые системы наведения порядка. Какие-то из них вторичны и бесполезны, но многие содержат ряд дельных советов, которые не помешало бы взять на заметку всем, кто озабочен чистотой своего жилища.
AdMe.ru сделал подборку основных систем уборки, чтобы вы оценили преимущества каждой и на их основе выработали ту, что подойдет именно вам. А поскольку счет таким системам уборки уже идет на десятки, мы решили объединить их в блоки по странам.
Уборка по-американски
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«Неряшливые сестры». Под таким псевдонимом еще в конце 1970-х годов две девушки — Пэм Янг и Пегги Джонс — написали книгу «Несобранные домашние хозяйки: от хлева до рая», в которой представили, по сути, первую систему уборки в истории. Она предлагает хозяйкам картотечный способ наведения порядка.
Все дела записываются на карточках разного цвета и сортируются по разделам «на день», «на неделю», «на месяц», «на сезон». Утром хозяйка комплектует набор карточек с заданиями, располагая их в разделе «сегодня», а в конце дня возвращает отработанные карточки на места (кроме ежедневных дел), заменяя их следующими.
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«Реактивные домохозяйки». Примерно так переводится название популярной системы Flylady. Ее автор Марла Силли предложила женщинам разделить дом на зоны (гостиная, прихожая и столовая, кухня, ванная / детская, спальня / туалет) и уделять уборке каждой из них всего по 15 минут каждый будний день, а выходные оставить для себя любимой.
Чтобы все успевать, действовать нужно как можно быстрее. Для этого заводится таймер: как только он зазвенел, работа останавливается. Помимо этого, следует составить список небольших дел («рутин»), повторяющихся ежедневно. Также необходимо по 5 минут в день разбирать «хот-споты» — места, где любит заводиться беспорядок.
Не менее важно каждый день находить и выбрасывать по 27 ненужных предметов (как часть процесса размусоривания, без которого поддерживать порядок невозможно). В один из дней проводится короткая еженедельная уборка — «час благословения дома».
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«Анонимные лентяйки». Еще одна американка Сандра Фелтон советует назначить каждой вещи ее место и хранить эту вещь только там, причем возвращать туда сразу же после использования. Дополнительно в системе предусмотрено 3 метода расхламления: «Маунт Вермонт», «Везувий» и «Рашмор».
Первый предлагает рассортировать все вещи в квартире по 3 коробкам («оставить», «выбросить» и «подумать»). «Везувий» — сделать все то же самое, но за ограниченное время. «Рашмор» предполагает разделение обязанностей на нескольких членов семьи.
Уборка по-японски
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Метод Фумио Сасаки. Японский блогер и ярый адепт минимализма Фумио Сасаки в своей книге «Прощайте, вещи: Новый японский минимализм» предлагает радикальный способ наведения порядка в квартире: нужно просто выбросить все ненужное, а в дальнейшем воздерживаться от приобретения вещей без острой необходимости в них.
По словам Фумио, все его личные вещи могут поместиться в один небольшой мешок. Значительным преимуществом такого подхода, помимо идеального порядка в доме, является и неплохая экономия. Ну и очаровательная легкость бытия, конечно.
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Метод Нагисы Тацуми. Пожалуй, мало кто решится применить на практике метод Фумио Сасаки: уж слишком травматично дается многим из нас расставание с любимыми (и даже не очень) вещами. Решиться на этот шаг помогает Нагиса Тацуми, автор книги «Искусство избавления от ненужных вещей».
Она дает практические советы и простые рекомендации о том, как наконец «отпустить» уже имеющиеся вещи и воздержаться от приобретения новых. Нагиса призывает нас задуматься о своем отношении к обладанию вещами и раз и навсегда избавиться от «синдрома накопления», а вместе с ним и от всего, что нам на самом деле не нужно.
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Метод Юкико Канэко, описанный в ее книге «Жизнь без вещей: как освободить дом и сердце», может быть охарактеризован как «уборка по психотипу». Всего Юкико выделяет 6 типов хозяев: «хозяйственная мамочка», «слишком занятой», «слишком уставший», «скупая бабушка», «слишком много хобби», «королева шопинга», у каждого в анамнезе свои проблемы и своя манера вести быт.
К примеру, у «хозяйственных мамочек» все вещи, казалось бы, находятся в идеальном порядке. Тем не менее жилье выглядит захламленным из-за обилия предметов, а нужную вещь зачастую трудно найти среди десятка подобных. Юкико Канэко рекомендует таким хозяйкам взять на вооружение «принцип 1/5»: не менее 1/5 любого пространства оставлять свободной, а также регулярно перебирать одежду и документы на предмет их актуальности.
У «слишком занятых» другая проблема: вроде и вещей немного, но на наведение порядка нет времени из-за слишком плотного графика. Таким людям Юкико Канэко советует заняться качественной организацией своего времени, а в плане уборки сосредоточиться на гашении «хот-спотов», от которых по дому разрастается беспорядок.
Уборка по-немецки
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«Сверкающий дом». Эта система уборки построена по принципу «убери за собой». Все просто: приготовил еду — протри плиту, поел — вымой посуду, наследил в прихожей — подмети пол. Иными словами, используя терминологию этой системы, «уничтожь улики». Обычная уборка делается не по зонам, а по комнатам: на уборку «комнаты дня» отводится 30 минут.
Есть и дополнительные задания по категориям с забавными названиями: «овечки» — для «комнаты дня», «утки» — задачи по разбору хлама. В качестве важной составляющей метода рекомендуется постоянно привлекать к работе своих домашних, не исключая детей — задачи для них в системе называются «червячками».
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«Выброшенные ботинки». Книга немецкого психолога Роберта Бетса «Выбрасываем старые ботинки! Даем жизни новое направление» — это не система уборки дома, а призыв к расхламлению своей жизни в целом. По мнению автора, подобно тому, как рачительные хозяйки разбирают дальние полки шкафов, каждый человек должен проанализировать захламляющие его сознание установки.
Цель — выявить стереотипы мышления и вредные привычки, мешающие жить, — те самые «старые ботинки», согласно метафоре Бетса. Его подход полезен тем, что, не затрагивая частностей, он нацелен на искоренение общей причины любого беспорядка — ошибочных жизненных алгоритмов, исправив которые, человек достигнет гармонии — и в душе, и в жизни, и в собственном доме.
А какие системы уборки и приемы наведения порядка в доме используете вы?
Фото на превью depositphotos.com