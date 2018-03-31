Как я решил следовать привычкам богатых людей и как это изменило мою жизнь

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Известно, что богатые люди имеют множество полезных привычек, которые, как считается, и делают их такими успешными. Но что, если человек, у которого нет миллионов на счету, решил начать следовать распорядку дня богатых людей? Что он будет ощущать? И как изменится его жизнь? Я решил найти ответы на все эти вопросы, поэтому в течение 6 месяцев следовал основным привычкам богатейших людей планеты.

Специально для AdMe.ru расскажу, как изменилась моя жизнь.

Привычка № 1: уделять спорту не менее 30 минут в день

Спортом я занимаюсь нечасто. Бывает, куплю абонемент в тренажерный зал, но благополучно о нем забываю, а вспоминаю только раз в месяц. От подобных тренировок толку нет, поэтому нужна была какая-то система и стимул. Я решил, что теперь все будет по-другому. Купил очередной абонемент в зал, но на этот раз составил график занятий и упражнений на 4 дня в неделю.

Так выглядят мой календарь (красные кружочки — дни тренировок) и программа упражнений, которую я просто подобрал под себя в интернете.

Самым сложным было собрать сумку и отправиться на тренировку после напряженного рабочего дня. Ужасно хотелось полежать на диване, расслабиться, посмотреть фильм или просто поспать. Но если в календаре стоит отметка, значит, сегодня тренировка и хочешь не хочешь, а идти нужно. Заставлять себя пришлось недолго. Спустя 10 дней выработалась привычка. Лень и усталость по вечерам куда-то пропали, а организм был готов к физическим нагрузкам. За счет того, что токсины из организма теперь выводились быстрее, я стал лучше засыпать и просыпаться. Кроме того, спорт для меня стал хорошим способом снятия напряжения. Заметил, что стал более сконцентрированным и спокойным.

Привычка № 2: постоянно заводить новые знакомства

Говорят, что общение — валюта успешных людей. Поэтому за время эксперимента я старался завести как можно больше новых и полезных знакомств.

Сначала я составил список всех своих знакомых и разделил их на 2 группы: Полезные люди. С которыми я чувствую себя комфортно и буду стараться видеться и общаться как можно чаще. Токсичные люди. Которые привносят в мою жизнь какой-то негатив. С ними буду стараться видеться реже. Чтобы завести новых друзей, я решил посещать различные выставки и мероприятия, которые мне интересны. Для меня было удивительным узнать, как много новых и интересных людей с похожими увлечениями можно встретить за один вечер. У многих из них я могу чему-то научиться. А благодаря этому, возможно, чего-то достичь в будущем.

Привычка № 3: медитировать каждый день

Успешные люди уделяют внимание не только телу, но и разуму. Поэтому, чтобы снять напряжение и привести мысли в порядок, они медитируют каждый день.

Чтобы заглушить посторонние шумы, я включаю звуки природы в любом бесплатном приложении по медитации и расслаблению.

Медитация — это действительно хороший способ очистить голову и наполниться энергией (особенно во время дедлайна). Однако раньше я не уделял ей достаточно внимания. Теперь же мне нужно было медитировать каждый день. Для этого я выделил 20 минут вечером перед сном или делил это время на утро и вечер по 10 минут. Результат стал заметен на вторую неделю такого графика. Привычное напряжение сильно снизилась, мне стало легче обдумывать задачи в течение дня, а ответы на многие вопросы стали находиться как-то легко и сами собой.

Привычка № 4: читать много полезной литературы

Я люблю книги. Люблю, как они выглядят, и люблю их покупать. Но редко нахожу время, чтобы почитать. Из-за чего накопилась целая гора литературы, к которой я даже не притрагивался. Успешные люди читают не ради удовольствия, а ради пользы. Поэтому чаще это биография, история, саморазвитие и бизнес-литература. Из своей «коллекции» я выбрал именно такие книги.

Книги, которые я прочитал за первый месяц и за второй.

Я решил, что буду постоянно носить с собой одну книгу и читать ее по пути на работу, с работы или во время обеденного перерыва. Также во время занятий спортом или просто прогулки я слушал аудиокниги и подкасты. Таким образом за первый месяц я прочитал (и понял) почти 4 книги. Польза очевидна.

Привычка № 5: ставить цели и контролировать их достижение

Чтобы разгрести весь хаос в домашних делах, работе и вообще жизни, я решил составлять списки дел и распределять эти дела на всю неделю. Для этого я пользуюсь приложениями todoist, wunderlist или просто бумажными стикерами.

На стикерах дела, которые нужно сделать за сегодня или в ближайшее время.

Поначалу, когда взглянул на свой забитый календарь и огромный список задач, думал, что с таким графиком я не доживу до конца эксперимента. Однако все оказалось в точности до наоборот. Хотя не все цели были достигнуты, но уже за первую неделю я сделал больше, чем за весь предыдущий месяц, и не перетрудился.

Привычка № 6: одеваться скромно

Многие успешные люди используют то, что называется лего-гардероб. То есть только базовые вещи, которые легко сочетать. Например, Марк Цукерберг покупает несколько одинаковых комплектов и ходит в них годами. Я решил сделать так же. Убрал из шкафа все футболки с принтами, рваные джинсы и все то, что можно надеть не всегда. Сходил в магазин и накупил несколько одинаковых футболок, толстовок, пару джинсов и повесил в свой шкаф.

Так теперь выглядит мой гардероб.

Это оказалось одним из лучших решений. Я перестал тратить время на раздумья, что же мне сегодня надеть. Перестал думать о том, насколько я соответствую моде. И даже сильно сэкономил, ведь часто у трендовых вещей неоправданно высокая цена.

Привычка № 7: быть бережливым

Известно, что многие богатые и успешные люди не тратят деньги на ненужные вещи и контролируют расходы. Чтобы следовать их примеру, я решил вести учет всех трат.

Все мелкие повседневные покупки я тут же вносил в свой список и смотрел, куда уходят деньги. Понял, что выгоднее и качественнее закупать еду сразу на неделю. С крупными покупками делал по-другому. Каждый раз, когда мне хотелось что-то купить, я задавал себе вопрос: «Эта вещь принесет мне пользу, сделает меня лучше?» И если ответ был «Да», то вносил этот предмет в список будущих трат. Через 2 недели я возвращался к этому списку, и если эта вещь мне все еще была нужна, то покупал. Но чаще всего это было минутное желание. В итоге за первый месяц я сэкономил 40 % своей зарплаты, а за второй — почти 60 %.

Привычка № 8: рано вставать и рано ложиться

Освоить эту привычку оказалось сложнее всего, так как я привык допоздна смотреть сериал, а утром частенько переводил будильник.

Так выглядит график моего пробуждения и сам браслет.

Чтобы решить эту проблему, я установил себе планку вставать каждый день в одно и то же время и приходить на работу на час раньше. Проблему с переводом будильника решил, купив самый простой фитнес-браслет с функцией будильника. Он считывал мой пульс, и если понимал, что я все еще сплю после срабатывания сигнала, то вибрировал до тех пор, пока я не встану. Восстановить режим получилось буквально за 3 дня (не без душевной боли). Однако уже в конце первой недели заметил, что до 12 часов дня я успеваю сделать больше, чем прежде за весь день. Кроме того, есть какая-то магия в том, что ты уже бодрствуешь и хорошо себя чувствуешь, в то время как многие еще спят.

Выводы