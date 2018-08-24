Двое парней голыми руками создают клевые вещи из того, что валяется под ногами. В буквальном смысле

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В интернете немыслимое количество просмотров набирают видеоролики, в которых двое загорелых парней где-то в лесу голыми руками строят хижины, колодцы, фильтры для воды и т. п., но чаще всего бассейны. Причем очень крутые бассейны, всегда разной формы и дизайна. И все это — без единого инструмента и стройматериала! Только руки, палки, глина, камни и, конечно же, бамбук. Это кажется фантастикой, когда видишь, что на месте, где только что была голая земля, появляется бассейн, в который так и хочется окунуться.