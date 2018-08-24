Двое парней голыми руками создают клевые вещи из того, что валяется под ногами. В буквальном смысле

В интернете немыслимое количество просмотров набирают видеоролики, в которых двое загорелых парней где-то в лесу голыми руками строят хижины, колодцы, фильтры для воды и т. п., но чаще всего бассейны. Причем очень крутые бассейны, всегда разной формы и дизайна. И все это — без единого инструмента и стройматериала! Только руки, палки, глина, камни и, конечно же, бамбук. Это кажется фантастикой, когда видишь, что на месте, где только что была голая земля, появляется бассейн, в который так и хочется окунуться.

AdMe.ru просмотрел десятки видеороликов с работой этих парней (имена их, кстати, неизвестны) и выбрал самые интересные и амбициозные. Глядя на их творения, крайне сложно поверить, что все это сделано только руками и только из природных материалов.

1. Бунгало на воде

2. Фильтр для воды

3. Хижина, окруженная рвом с водой

4. Ванна

5. Колодец

6. Сетка для ловли рыбы

7. Пруд в форме звезды

8. Бассейн

9. Еще бассейн

10. Много бассейнов

11. Водная горка

12. Хижина с бассейном на крыше

13. Загон для поросят

Какое творение этих парней с золотыми руками впечатлило вас больше всего?

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