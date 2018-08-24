Двое парней голыми руками создают клевые вещи из того, что валяется под ногами. В буквальном смысле
В интернете немыслимое количество просмотров набирают видеоролики, в которых двое загорелых парней где-то в лесу голыми руками строят хижины, колодцы, фильтры для воды и т. п., но чаще всего бассейны. Причем очень крутые бассейны, всегда разной формы и дизайна. И все это — без единого инструмента и стройматериала! Только руки, палки, глина, камни и, конечно же, бамбук. Это кажется фантастикой, когда видишь, что на месте, где только что была голая земля, появляется бассейн, в который так и хочется окунуться.
AdMe.ru просмотрел десятки видеороликов с работой этих парней (имена их, кстати, неизвестны) и выбрал самые интересные и амбициозные. Глядя на их творения, крайне сложно поверить, что все это сделано только руками и только из природных материалов.
1. Бунгало на воде
2. Фильтр для воды
3. Хижина, окруженная рвом с водой
4. Ванна
5. Колодец
6. Сетка для ловли рыбы
7. Пруд в форме звезды
8. Бассейн
9. Еще бассейн
10. Много бассейнов
© classyvirals / instagram © pratik_yapilar / instagram © primitivesurvivaltools / instagram © pratik_yapilar / instagram © classyvirals / instagram
11. Водная горка
12. Хижина с бассейном на крыше
13. Загон для поросят
Какое творение этих парней с золотыми руками впечатлило вас больше всего?
Фото на превью primitivesurvivaltools / instagram, dagelan_dot_kom / instagram