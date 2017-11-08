Достаточно покрасить эти 11 вещей, чтобы преобразить интерьер до неузнаваемости

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Со временем начинает надоедать даже то, что изначально безумно нравилось. И если какие-то мелочи можно просто заменить, то вряд ли мы пойдем покупать при первом таком чувстве, например, новый диван. Существуют более простые способы обновить дизайн. AdMe.ru рассказывает о том, как с помощью краски и кисточки дать новую жизнь обычной мебели.

Задняя стенка шкафа

Белая стена — это всегда немного скучно. Поэтому смело покупайте краску нежного оттенка и делайте кухню ярче. Так уже приевшиеся шкафы получат шанс на новую жизнь. А вы каждый раз, открывая их, будете радоваться таким простым переменам.

Межкомнатные двери

Да-да, обычные двери в квартире тоже можно преобразить. Не обязательно красить всю дверь, достаточно выкрасить ее торец. И тут лучше взять оттенок поярче, но чтобы, конечно, он подходил под интерьер. Вам настолько понравится такое решение, что потом не будете понимать, как раньше жили с обычными однотонными дверями.

Дверной звонок

Чаще всего дома у нас серые, а двери классические однотонные. Явно в такую компанию нужно добавить что-то яркое и необычное. Поэтому отличным вариантом будет покрасить дверной звонок. Выбираем какой-нибудь броский цвет — и вперед разбавлять мрачные гаммы панельных домов.

Комод

Когда-то это был самый любимый белый комод, а сейчас это мебель, которая начинает раздражать. Не спешите его выбрасывать. Просто вдохните в него что-то новое. Как вариант можно покрасить некоторые из ящиков в яркие цвета. Так можно сохранить семейный бюджет и разбавить однотонный интерьер яркими акцентами.

Также хороший вариант — покрасить более мелкие детали: ножки и ручки комода.

Или можно просто ограничиться цветной столешницей.

Стулья

Стиль и однотонность, конечно, прекрасно, но и необычный дизайн может смотреться очень даже прилично. Поэтому смело берите краску и добавьте обычным стульям особого шарма. Можно покрасить только ножки или только сиденья, а можно и весь стул.

Оконные рамы

И здесь уходим от стандартов. Типичные белые рамы — это скучно и неинтересно. Но когда есть краска, то можно без проблем придумать что-то особенное: покрасить все окно или только отдельные части. Главное, не бояться экспериментировать и добавлять что-то необычное в повседневную жизнь.

Стена

Если стены в вашей комнате белые или какого-то очень спокойного оттенка, то вам порой достаточно просто переместить весь акцент на одну из стен. Покрасьте ее в яркий цвет, и интерьер сразу заиграет по-новому. К тому же это достаточно необычное решение в дизайне.

Потолок

Если новизны хочется, но трогать стены не ваш вариант, то можно обратить внимание на потолок. Добавив какой-то цветной рисунок или даже просто покрасив его, можно быстро и незатратно вдохнуть в привычный интерьер новую жизнь.

Настенные полки

Однотонные полки на стене могут быть очень удобны и практичны, но, как и все остальное, со временем приедаются. Чтобы не покупать новые, можно просто покрасить те, что уже у вас есть. И тут как захочет ваша фантазия, потому что можно сделать их однотонными, а можно раскрасить во все цвета радуги.