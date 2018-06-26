Долгие годы этот пляж был свалкой, пока за дело в одиночку не взялся простой юрист

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Впервые за долгие годы на пляже Версова в городе Мумбае вылупились 80 оливковых черепах. А ведь совсем недавно этот пляж был одним из самых загрязненных мест города и скорее напоминал свалку, но все изменилось благодаря идее одного простого юриста.

AdMe.ru рассказывает вдохновляющую историю о том, как усилия всего одного человека способны изменить мир к лучшему.

Этого парня зовут Афроз Шах (Afroz Shah). Он работает юристом и живет в Мумбае. Осенью 2015 года ему пришлось переехать в новое место. Недалеко от его дома был пляж Версова, один из крупнейших в городе. Но пляжем его можно было тогда назвать с очень большой натяжкой.

Это была настоящая свалка. Огромные кучи мусора лежали прямо на берегу, а местами высота завалов достигала 1,5 м. Молодой человек принял решение действовать и своими силами хоть как-то попробовать начать чистить пляж.

Поначалу в этой кампании участвовали всего два человека — сам Афроз и его пожилой сосед. Они приходили на пляж каждые выходные и своими силами убирали мусор. Работать приходилось лопатами — настолько большими были завалы. Но уже через несколько месяцев добровольцев постепенно становилось все больше и больше. К масштабной уборке присоединились целые семьи вместе с детьми, а также звезды Болливуда, работники местных компаний и чиновники.

Вы спросите, как можно довести пляж до такого состояния? Дело в том, что в местных краях довольно сильные ветры, которые и приносят отходы из соседних трущоб. Там живут очень бедные и необразованные люди, которые, к сожалению, не осознают масштаба урона, наносимого океану.

Только представьте: чтобы расчистить пляж до относительно чистого состояния, понадобилось потратить 86 недель и вывезти более 5 тыс. тонн мусора! На фото сверху Афроз показывает результаты работы волонтеров: так пляж выглядел в мае 2017 года. Команда также высадила на пляже пальмы и оборудовала общественные туалеты.

Афроз понимает, что проблема мусора не решена в стране, и продолжает бороться с этим каждый день. Он проводит образовательные лекции для малоимущих жителей города и рассказывает им о важности утилизации мусора. Также в его планах очистить вместе с волонтерами русла рек и мангровых лесов. А еще активист приезжает и на другие пляжи и водоемы мира, стараясь таким образом привлечь внимание местных властей и жителей к проблемам экологии.