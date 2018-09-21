До Нового года осталось 100 дней, и мы знаем, как провести это время так, чтобы завершить год достойно

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Внимание всем любителям начинать новую жизнь с понедельника: у вас есть уникальный шанс начать ее уже с выходных. Потому что завтра, 22 сентября, начинается обратный отсчет до Нового года. Любимый всеми праздник наступит ровно через 100 дней.

AdMe.ru знает, как провести это время с пользой, и предлагает вам прислушаться к идеям по самосовершенствованию, чтобы встретить Новый год другим человеком.

1–3-я недели: очищаем дом

Множество исследований доказали, что уборка не только очищает наше физическое пространство, но и помогает привести в порядок мысли и достичь душевного равновесия.

Итак, поехали!

Избавляемся от лишнего.

Этот совет стар как мир, но полон мудрости. Если действительно заняться уборкой дома, а не перекладыванием ненужных вещей с места на место, ваш дом преобразится. А помочь в этом могут рекомендации специалистов по наведению порядка.

Преображаем пространство.

В каждом доме есть раздражающие мелочи: сломанная розетка, кусок обоев, оторванный ребенком, облупившаяся ручка двери. На полноценный ремонт не тянет, но внешний вид и ваше настроение портит.

Составьте список комнат и того, что надо в них сделать. Постепенно устраняйте эти недоделки. Уверяем вас, вам не придется тратить уйму денег на нескончаемый ремонт, но ваше жилище станет выглядеть лучше.