Дизайнеры заменили логотипы на количество калорий, чтобы люди увидели, из-за чего на самом деле они толстеют
Все мы знаем, что фастфуд, снеки, газировка — продукты далеко не диетические и не полезные, ведь в них содержится масса калорий, которые превращаются в лишние килограммы. Однако обращаем ли мы внимание на то, сколько именно калорий мы «съедаем» с тем или иным продуктом?
Группа дизайнеров, называющие себя Caloriebrand, решила показать, сколько на самом деле калорий содержится в упаковке того или иного продукта или напитка. Признаться, некоторые цифры очень удивили AdMe.ru.
Картофель фри
Кетчуп
Шоколадно-ореховая паста
Картофельные чипсы
Газированная вода со вкусом лимона
Кола
Жевательная резинка со вкусом мяты
Куриные наггетсы
Шоколадное драже в глазури
Ликер на травах
Цельнозерновые колечки
Шоколадное яйцо
Шоколадный батончик с нугой и карамелью
Мороженое с шоколадной крошкой
Бургер с котлетой гриль
Жевательный мармелад
Вермут
Леденец
Виски
Апельсиновый сок
Корзина с куриными наггетсами и ножками в панировке
Сырокопченый бекон
Шоколадный батончик с арахисом и карамелью
Печенье с начинкой
Пшенично-картофельные чипсы
Водка
Фото на превью caloriebrands/instagram, caloriebrands/instagram