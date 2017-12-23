Дизайнеры заменили логотипы на количество калорий, чтобы люди увидели, из-за чего на самом деле они толстеют

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Все мы знаем, что фастфуд, снеки, газировка — продукты далеко не диетические и не полезные, ведь в них содержится масса калорий, которые превращаются в лишние килограммы. Однако обращаем ли мы внимание на то, сколько именно калорий мы «съедаем» с тем или иным продуктом?

Группа дизайнеров, называющие себя Caloriebrand, решила показать, сколько на самом деле калорий содержится в упаковке того или иного продукта или напитка. Признаться, некоторые цифры очень удивили AdMe.ru.