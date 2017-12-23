Дизайнеры заменили логотипы на количество калорий, чтобы люди увидели, из-за чего на самом деле они толстеют

Все мы знаем, что фастфуд, снеки, газировка — продукты далеко не диетические и не полезные, ведь в них содержится масса калорий, которые превращаются в лишние килограммы. Однако обращаем ли мы внимание на то, сколько именно калорий мы «съедаем» с тем или иным продуктом?

Группа дизайнеров, называющие себя Caloriebrand, решила показать, сколько на самом деле калорий содержится в упаковке того или иного продукта или напитка. Признаться, некоторые цифры очень удивили AdMe.ru.

Картофель фри

Кетчуп

Шоколадно-ореховая паста

Картофельные чипсы

Газированная вода со вкусом лимона

Кола

Жевательная резинка со вкусом мяты

Куриные наггетсы

Шоколадное драже в глазури

Ликер на травах

Цельнозерновые колечки

Шоколадное яйцо

Шоколадный батончик с нугой и карамелью

Мороженое с шоколадной крошкой

Бургер с котлетой гриль

Жевательный мармелад

Вермут

Леденец

Виски

Апельсиновый сок

Корзина с куриными наггетсами и ножками в панировке

Сырокопченый бекон

Шоколадный батончик с арахисом и карамелью

Печенье с начинкой

Пшенично-картофельные чипсы

Водка

Фото на превью caloriebrands/instagram, caloriebrands/instagram

34 На склад!
4 Комментарии
  • 23 декабря 2017
  • 4
  • 10613

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