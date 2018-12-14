Дизайнер из Риги помогает людям найти свой стиль, и результаты преображений впечатляют

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Константин Богомолов — известный латвийский имидж-дизайнер и аналитик моды, посвятивший большую часть своей карьеры подбору стиля для других. Ему удалось превратить простых людей в модных и элегантных персон, совсем не похожих на себя прежних. И своих учеников Константин учит относиться к каждому человеку с уважением и заботой, стараясь раскрыть истинную личность посредством создания образа. Эти изменения впечатляют.

AdMe.ru выбрал 19 примеров невероятных преображений клиентов Константина Богомолова, которые лучше всего соответствуют цитате: «Одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете».

1. Инес (26), менеджер

2. Гита (33), менеджер

3. Марина (57), роскошная пенсионерка

4. Надежда (44), бухгалтер

5. Индра (38), дизайнер одежды

6. Надежда (69), элегантная пенсионерка

Работы учеников

7. Светлана (37), фешен-блогер

8. Мила (54), маркетолог

9. Михаил (48), эксперт по недвижимости

10. Асель (33), менеджер по продажам

11. Елена (52), адвокат

12. Лорета (55), консультант по биоэнергетике

13. Иоланта (53), предприниматель

14. Андина (62), госслужащая

15. Александр (36), автомеханик

16. Татьяна (54), элегантная домохозяйка

17. Елена (44), экономист

18. Оксана (34), ведущий специалист компании

19. Наталья (47), школьный учитель

Согласны ли вы с тем, что внешнее преображение может изменить и внутренний мир человека? Какое из изменений стиля вам понравилось больше всего? Поделитесь своими мыслями с нами.