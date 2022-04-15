Девушка устраняет 9 распространенных проблем с одеждой, которые всех раздражают

В наши дни любую проблему с гардеробом можно решить за несколько кликов — просто купив новые вещи. Но блогер Ханна Уорлинг находит способы выглядеть безупречно в любой одежде и не торопится покупать новую. Она рассказывает, как исправить самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются все, кто носит одежду.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы у всех была возможность выглядеть безупречно, как сама королева, и эти 9 лайфхаков тут как нельзя кстати.

1. Избавьтесь от прорехи между пуговицами

Прореха между пуговицами может испортить любой образ, но эта проблема решается легко. Просто вставьте 3-ю пуговицу во 2-ю петлю, а 2-ю пуговицу — в 3-ю петлю. Так вы не только исправите недостаток, но и сделаете свой топ уникальным.

2. Смело носите топы с открытыми плечами

Если вы не хотите, чтобы бретельки бюстгальтера были видны, когда вы надеваете топ с открытой спиной, вам пригодится этот способ. Просто отсоедините бретельки на спине и соедините впереди, под бюстгальтером. Теперь у вас нет необходимости покупать бюстгальтер без бретелек, и никто их не увидит.

3. Лайфхак для слишком тесных джинсов

Если вы спешите и ваши единственные джинсы с трудом сходятся на талии, резинка для волос спасет положение. Проденьте ее в петлю и оберните вокруг пуговицы. Это займет меньше минуты, но теперь вам не придется страдать от слишком тесной одежды.

4. Сделайте так, чтобы ваши платья сидели идеально

Подгонка вещей по размеру обходится недешево, к тому же вес человека может колебаться. Вот почему стоит научиться делать это самостоятельно. Выверните платье наизнанку и прикрепите 2 булавки с обеих сторон талии. После этого проденьте шнурок через булавки и выверните платье обратно. Теперь ваше платье будет сидеть по фигуре.

5. Превратите обычный топ в топ с квадратным вырезом

Этот лайфхак поможет вам изменить вырез на базовом топе. Снимите одну бретельку, перекрутите один раз, чтобы получилась петля, и наденьте ее на руку. Повторите то же самое с другой бретелькой — квадратный вырез готов.

6. Нет необходимости покупать бюстгальтер без бретелек

Если у вас нет бюстгальтера без бретелек, чтобы можно было носить его с открытыми топами, попробуйте следующий трюк. Перекиньте левую бретельку через голову на правое плечо. Проденьте правую руку наружу. Бретелька окажется у вас под мышкой. Повторите то же самое с другой бретелькой — теперь обе они будут туго натянуты на груди, что позволит вам носить топы с комфортом, и лямки бюстгальтера не будут видны.

7. Сделайте так, чтобы бюстгальтер без бретелек не сползал вниз

Если у вас уже есть бюстгальтер без бретелек, вы, вероятно, знаете, как неудобно его носить — он все время сползает. Чтобы это исправить, закрепите бретельку бюстгальтера с одной стороны, оберните ее спереди и закрепите сзади на противоположной стороне от застежки. Дальше вам нужно лишь отрегулировать длину бретельки, чтобы сделать ее более тугой, если это необходимо.

8. Зафиксируйте слишком длинный ремень

Если у вас слишком длинный ремень и его кончик сильно торчит, возьмите резинку для волос того же цвета, что ремень. Заправьте ее под ремень, соедините один конец с другим и накиньте на болтающийся кончик ремня.

9. Подворачивайте джинсы аккуратно

Если вы носите джинсы подвернутыми, попробуйте применить этот лайфхак, чтобы ваш образ был идеальным. Соберите штанины в складку спереди, а затем подверните их. Так ваши джинсы не только будут лучше смотреться, но и перестанут быстро разворачиваться.