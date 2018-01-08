Девушка за месяц вылечила акне натуральными продуктами, и теперь ее советы помогают тысячам людей

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Чистая кожа — цель, ради которой многие из нас готовы тратить время, деньги и вообще все что угодно, ведь высыпания и нездоровый цвет лица очень усложняют жизнь. Дорогие лекарственные и косметические препараты, болезненные процедуры, строгие диеты — в ход идут любые средства. Брианне Лопез, модели из Лос-Анджелеса, удалось справиться с этой проблемой при помощи простых продуктов из магазина здорового питания. Девушка выложила фото до и после и поделилась своей системой ухода. Пост моментально стал вирусным, что неудивительно: по словам Брианны, состояние ее кожи значительно улучшилось менее чем за месяц. Нас в AdMe.ru вдохновила история этой маленькой победы, и мы решили поделиться ей с вами.

До и после

«Это было тяжелое время, и иногда я запиралась в своей комнате, потому что никого не хотела видеть, даже родителей», — пишет Брианна. Конечно, случаются вещи и пострашнее, чем прыщи, но и они могут серьезно ухудшить жизнь. Поэтому Брианна решила поделиться рассказом о том, как ей удалось решить эту проблему.

Очищение маслом

Первая ступень в системе ухода — очищение. Брианна использует для этого масло жожоба. Она наносит его массажными движениями на кожу, после чего удаляет мягкой теплой тканью или косметической салфеткой. Эту процедуру девушка повторяет дважды.

Нанесение маски

Затем наступает очередь маски, которую Брианна делает из 2 ст. л. натурального меда, корицы и куркумы (примерно по 1/2 ч. л. каждого ингредиента). Получившуюся смесь она наносит на кожу лица и оставляет примерно на час.

Данную маску девушка иногда заменяет маской из бентонитовой глины или маской из серы, которые обладают подсушивающим действием. Любую из масок, в том числе и медовую, Брианна делает лишь в те дни, когда пользуется пудрой и другими косметическими средствами.

Увлажнение

Следующий этап — увлажнение. Для этого Брианна использует серум на основе масел шиповника и моркови, в который добавляет несколько капель эфирного масла лаванды. Средство наносится на влажную кожу похлопывающими движениями. Серум с эфирным маслом девушка также использует лишь в те дни, когда наносит макияж.

Борьба с воспалениями

Перед сном на зоны обильного высыпания Брианна точечно наносит натуральное масло ши. Этот этап, как и первый, девушка выполняет каждый день вне зависимости от того, пользовалась она косметикой или нет.

Прием растительных добавок

Последний этап ухода — прием растительных добавок к пище: куркумы, расторопши, ламинарии, крушины и листьев дерева ним. Тут Брианна настоятельно рекомендует посоветоваться с врачом и провести небольшое исследование на аллергенность перед тем, как их принимать.

И еще несколько слов

Все средства, которые использует Брианна, отличаются натуральным составом. Девушка отмечает, что значительные улучшения на ее лице стали заметны уже спустя неделю такого ухода, но ближе к идеальной кожа стала примерно через 2 месяца. Помимо вышеупомянутых средств, она ежедневно пользуется солнцезащитным кремом, а также периодически использует препараты для уменьшения рубцов. А какие способы борьбы с этой ненавистной всем проблемой знаете вы?