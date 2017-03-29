Девушка-физик рассказала о косметических секретах с научной точки зрения

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В огромном разнообразии косметики и средств по уходу порой бывает весьма сложно ориентироваться, и тогда на помощь приходят блоги. Don’t Touch My Face ведет 24-летняя Адэль Мифтахова, и она петрофизик. Благодаря научным знаниям, желанию докопаться до истины, а также собственному опыту и, конечно, интересу к косметике девушка делает собственные выводы об уходе за кожей и делится ими с читателями. Мы собрали все самое интересное из ее блога и, признаемся честно, почерпнули много нового и полезного.

6 вещей, которые пора перестать делать с кожей прямо сейчас

1. Умываться мылом

Мыло высушивает кожу и при систематическом использовании разрушает ее защитный слой, провоцируя возникновение акне. Агрессивные средства для умывания с SLS (Sodium Laureth Sulfate) также лучше выбросить, а вместо них выбирать мягкие пенки или лосьоны для умывания.

2. Пользоваться скрабами

Скрабы травмируют кожу и делают ее грубой, выдавая взамен очень сомнительный эффект, который, во-первых, недолго длится, а во-вторых, заставляет вас пользоваться скрабом все чаще и чаще. Эффективные средства для отшелушивания кожи и выравнивания цвета лица — средства с кислотами.

3. Усердствовать с уходом за жирной и проблемной кожей

Чем больше вы мучаете свою кожу, тем хуже она становится. Подберите подходящие для кожи средства, следуйте основным этапам ухода, и она вас отблагодарит. Если проблемы серьезные и вас беспокоит акне, то лучше обратиться за консультацией к хорошему дерматологу и косметологу, а не заниматься самолечением.

4. Загорать

Солнце — не лучший друг для нашей кожи. Солнечные повреждения накапливаются в коже и со временем образуют пигментные пятна, поэтому так важна круглогодичная защита от солнца, и, конечно же, особенно для кожи лица. На худой конец, лучше воспользоваться автозагаром — все-таки здоровье важнее красоты.

5. Превращать холодильник в косметичку

Народные косметические средства, конечно, замечательная вещь, только вот место им разве что в прошлом веке. Есть разница между намазыванием кефира и использованием крема с молочной кислотой. Да, витамин С полезен для кожи, но помните, что его потенциальный эффект улетучивается, пока вы пытаетесь раскрошить таблетку в свой крем.

6. Полагаться на рекомендации и отзывы в интернете

Никакие советы и рекомендации никогда не заменят вам похода к хорошему косметологу. Можно определить вектор ухода, на который стоит ориентироваться, но ухаживаете за кожей вы сами. Хуже того, в интернете огромное количество скорее вредных советов, из-за которых ситуация может только усугубиться. Если вы будете тщательно следить за тем, как реагирует ваша кожа на те или иные компоненты, пробовать разные продукты и делать из этого выводы, вы быстро поймете, что именно вам подходит, а что нет.

4 ежедневных шага по уходу за кожей

1. Очищение

Выберите любое средство, лишь бы оно не пенилось — молочко, бальзам, очищающий крем, либо средство, которое пенится не при взаимодействии с водой, а благодаря механизму упаковки (пенки без SLS). Если на коже есть макияж, лучше сначала снять его при помощи средства для снятия макияжа, мицеллярной воды, гидрофильного масла, и только потом умываться.

2. Тонизирование

Лучше пользоваться кислотными тониками, которые выравнивают текстуру и тон кожи, очищают поры и помогают сделать последующий уход эффективнее. В составе может быть салициловая кислота (не из аптеки, которая вместе с проблемами сотрет и вашу кожу — она слишком концентрированная), идеальная для жирной кожи, а также AHA-кислоты.

3. Увлажнение

Выбирайте крем исходя из своего типа кожи, но не забывайте, что чудо-эффект он вряд ли обеспечит. Крем — это просто защитная оболочка, которая может дополнительно увлажнять, питать и т. д. Если вам необходим дополнительный уход — покупайте сыворотки и наносите их перед кремом.

4. Защита от солнца

Это сестры-близнецы, одна из них живет на севере США и не курит, а вторая — в Калифорнии и курит больше 16 лет. Пользоваться солнцезащитным кремом или нет — ваш личный выбор, но вот еще для наглядности отличная статья Daily mail. В ней показано, как защищает кожу косметика с SPF-фактором и как это делает солнцезащитный крем.

Еще несколько полезных советов по уходу

Бороться с черными точками помогут средства с салициловой кислотой либо масла, даже обыкновенное оливковое, к примеру. Густо намазываете на нос и везде, где есть черные точки, и начинаете массировать. Массировать нужно достаточно долго и интенсивно, а затем смыть. Черные точки если и не исчезнут, то как минимум осветлятся.

Проблему закупоренных пор также отлично решают средства с салициловой кислотой.

С бактериями лучше всего справляется бензоила пероксид (к примеру, «Базирон», но это средство может пересушить чувствительную кожу), он же помогает уменьшить жирность кожи. Еще помогают антибиотики, но к ним довольно быстро вырабатывается переносимость у бактерий.

С постакне и гиперпигментацией также помогут бороться средства с кислотами и витамином С. С глубокими шрамами, которые остались после тяжелых форм акне, кислоты не справятся — тут может помочь только косметолог и салонные методы пилинга.

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