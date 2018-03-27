Девушка делает настолько невероятные пироги, что вам будет жалко их есть

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Любите пироги? Мы — да! А вот Лорен Ко (Lauren Ko), шеф-повар из Сиэтла, не только любит, но и делает настолько невероятные пироги, что порой их жалко есть. Она использует тесто как холст, добавляет простые, но тщательно отобранные ингредиенты и творит просто обалденные вкусности.