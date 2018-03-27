Девушка делает настолько невероятные пироги, что вам будет жалко их есть

Любите пироги? Мы — да! А вот Лорен Ко (Lauren Ko), шеф-повар из Сиэтла, не только любит, но и делает настолько невероятные пироги, что порой их жалко есть. Она использует тесто как холст, добавляет простые, но тщательно отобранные ингредиенты и творит просто обалденные вкусности.

Как любитель прекрасного и всего того, что повышает сахар в крови, AdMe.ru делится с вами лучшими ее работами.

1. Творожный пирог из апельсинов и киви

2. Пирог-головоломка из черного кунжута и фруктов

3. Пчелиные соты из картофеля и чеддера

4. Полосато-сливовый вихрь

5. Из мятного мороженого и шоколада

6. Ягодно-плетеный пирог

7. Мисо-пирог с корочкой из черного кунжута

8. Ореховые реки

9. Пирог «Мое незаконченное дело» с клюквой и хурмой

10. Фруктовое безумие

11. Вишневое семейство

12. Томатное королевство

13. Шоколадный ганаш с клубникой

14. Пирог с повышенным содержанием клюквы

15. Пирог из хумуса с морковной черепицей

16. Пирог из тысячи груш

17. Абрикосовая коса

18. Апельсиновый пирог с черепицей из манго

19. Пирог из физалиса и граната

20. Пирог-вентилятор из карамели и груш

Фото на превью lokokitchen

46 На склад!
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