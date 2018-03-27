Девушка делает настолько невероятные пироги, что вам будет жалко их есть
Любите пироги? Мы — да! А вот Лорен Ко (Lauren Ko), шеф-повар из Сиэтла, не только любит, но и делает настолько невероятные пироги, что порой их жалко есть. Она использует тесто как холст, добавляет простые, но тщательно отобранные ингредиенты и творит просто обалденные вкусности.
Как любитель прекрасного и всего того, что повышает сахар в крови, AdMe.ru делится с вами лучшими ее работами.
1. Творожный пирог из апельсинов и киви
2. Пирог-головоломка из черного кунжута и фруктов
3. Пчелиные соты из картофеля и чеддера
4. Полосато-сливовый вихрь
5. Из мятного мороженого и шоколада
6. Ягодно-плетеный пирог
7. Мисо-пирог с корочкой из черного кунжута
8. Ореховые реки
9. Пирог «Мое незаконченное дело» с клюквой и хурмой
10. Фруктовое безумие
11. Вишневое семейство
12. Томатное королевство
13. Шоколадный ганаш с клубникой
14. Пирог с повышенным содержанием клюквы
15. Пирог из хумуса с морковной черепицей
16. Пирог из тысячи груш
17. Абрикосовая коса
18. Апельсиновый пирог с черепицей из манго
19. Пирог из физалиса и граната
20. Пирог-вентилятор из карамели и груш
Фото на превью lokokitchen