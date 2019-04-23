Чтобы побороть страх темноты и одиночества, я закрылся в ванной на 3 дня

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Чуть больше полугода назад я принял решение бороться со своими страхами. Их много, как оказалось. Боязнь высоты преодолел при помощи банджи-джампинга. С вождением автомобиля вопрос тоже закрыт. И вот настала пора столкнуться со следующими врагами — темнотой и одиночеством.

В рамках борьбы я закрылся в ванной без света на несколько дней и теперь делюсь с читателями AdMe.ru своим опытом.

Подготовка

«Как это поможет?» — спросите вы. Знай своего врага. Я уже неоднократно убеждался в том, что, только столкнувшись со своим страхом лицом к лицу, можно понять, как избежать его негативного влияния. Поэтому я планировал просидеть 72 часа в полной изоляции от света и общения и закончить с этими проблемами. С тем, что местом действия станет ванная комната, я определился сразу. Выбор, безусловно, странный, но другие варианты требовали бы содействия со стороны знакомых. А особой популярностью среди них моя идея не пользовалась.

Я решил использовать диктофон для корректной фиксации моих «приключений». Делать записи в телефоне мне не хотелось, поскольку атмосфера кромешной темноты явно пострадала бы. Разжился вот таким устройством. Маленькая слабая лампочка совершенно ничего не освещала вокруг. А научиться обращаться с диктофоном вслепую не составило труда.

Меню хотелось сделать скудным, чтобы познать всю мощь самоограничения. Остановился на кастрюле пшеничной каши и 2 л воды. Режим питания — 2 раза в день в 10:00 и 18:00. Стоит отметить, что я занимаюсь спортом, а потому есть 2 раза в день было довольно пугающей для меня перспективой. Как и пить в таком количестве. Но имелись и положительные стороны: четко обозначенное время питания давало мне хоть какой-то ориентир во времени. А вот и само блюдо. Аппетитно, не правда ли?

Самый сложный вопрос — ассистент. Человек, который будет кормить меня и оставаться в квартире на случай непредвиденных обстоятельств. Условия были не из приятных: несколько дней жить в режиме активного шумоподавления и ходить в туалет в соседнее кафе. Но смельчак все же нашелся, и в моей истории он получил прозвище Надзиратель.

Еще до начала эксперимента я начал скучать по солнцу и живому общению. Накануне я гулял по городу, беседовал с близкими. Не возвращался домой с утра до самого вечера. Еще насижусь там. Начало эксперимента было намечено на 7 утра.

День первый: сонное царство

Зашел в свою «пещеру». Сразу же попытался уснуть, но с ростом почти в 2 м сделать это в небольшой ванной сложно. Спустя долгое время все-таки уснул. Сон был беспокойный и прерывистый. Несколько раз снилось, что я отказывался от эксперимента до его начала.

Решил помедитировать. Постоянно шумящая водосточная труба стала моим водопадом, а холодная ванная — пещерной землей. Уснул. Сон сильнее моей духовности.

Мозг испытывает информационный голод и достает из тайников что попало: старые песни, мысли о давно забытых людях, скороговорки. Принял решение поработать над чертогами разума, когда выйду.

Слух обострился, и я начал ощущать дом как живой организм. Закрытие дверей, звуки стиральных машин, скандальный бубнеж. Вряд ли в пещерах буддистов встречаются такие звуки.

Вспомнил, что постоянно держу шторы в квартире закрытыми. Большая ошибка. Ни одна лампочка не сравнится с естественным светом. Как выйду, сразу же раздвину их.

Пришел Надзиратель. Значит, на часах 18:00. Условный стук в дверь, я накрываюсь, чтобы не засветить глаза. Он заменил посуду с едой, а я так ничего и не съел из первого. Совсем не хочется. На заметку худеющим (шутка, не надо так).

Первый приступ паники. Появляются нехорошие мысли и острое желание выйти. Решил, что пора поесть, даже несмотря на устойчивое отсутствие аппетита. Еда, пусть и ужасная на вкус, решает проблему. Опять уснул.

День второй: мучения и простые истины

Усталость достигла пиковой фазы. Даже для того, чтобы немного привстать, я искал весомые причины. Поэтому предпочитал оставаться в лежачем положении. Стук в дверь — 10:00.

Больше не мог бездействовать. Теперь я знаю, что в моей ванной 186 плиток кафеля. Выяснял на ощупь. И могу похвастаться, что досчитал до 30 минут посекундно.

В голове заиграла песня из «Рокки». Решил, что сделаю несколько подходов скручиваний на пресс. Устал после 10-го раза. Уснул, оправдывая себя тем, что условия для тренировок у Рокки были лучше.

А вот и первые странные видения. Как-то, открыв глаза, я увидел подобие ряби на воде после падения капель. И вспышки мерцающего света. Стало жутковато.

Возникла мысль о том, что если Надзиратель уйдет и я засну, то даже не замечу, если вдруг произойдет что-то непредвиденное. Например, пожар. Пытаюсь успокоить себя тем, что Надзиратель ответственный человек, да и запах я почувствую, но паника остается.

Очень хочется выйти. Общаться, работать, быть в гуще событий. Спать нормально, в конце концов. И раздвинуть чертовы шторы. Все это стало словно недосягаемым и оттого по-настоящему ценным.

Уже долго не сплю. Подумал о том, как странно, что, казалось бы, обычная ванная комната может стать маленьким новым миром. Утомительным, раздражающим даже. Но все-таки новым.

Мне кажется, что Надзиратель задерживается. Очень злюсь. Но объективно понимаю, что время просто превратилось в тянущийся сыр на хорошей пицце. Наконец-то спасительный стук. Даже поел на радостях, хоть и немного.

Снилось, что меня хоронят заживо. Слышал до безумия натуральный звук падающей земли на крышку гроба. Проснулся с тяжелым дыханием. Стало по-настоящему страшно. А то, что, открыв глаза, я все равно видел темноту, смелости не добавляло.

День третий: долгожданная свобода и выводы

Ночью я почти не спал. Постоянно мучили кошмары и было крайне неудобно лежать. Сказалось длительное пребывание в одном положении. Плюс головная боль, жажда и непрекращающийся зуд в глазах. Но сильнее всего было желание увидеть хоть одну живую душу и сделать что-нибудь полезное. Все остальное можно было бы перетерпеть. Когда в 10:00 наконец раздался стук, я вскочил и не задумываясь вышел навстречу Надзирателю, чем удивил и его, и себя. Сразу же ослеп, меня начало покачивать. Когда привык к свету, то долго пучил глаза, поскольку по-другому что-то увидеть не получалось. Я просидел в ванной 51 час.

Я ожидал более существенных изменений на лице, но, кроме внешней помятости, ничего не обнаружил.

Как только я мало-мальски пришел в себя, то тут же открыл все шторы и форточки, принял душ, обзвонил знакомых и не возвращался домой в этот день, несмотря на жуткую усталость. И скажу вам, что я уже давно не получал такого удовольствия от простых прогулок.

Как изменилась моя жизнь после эксперимента

Эксперимент позволил мне в чем-то пересмотреть, а в чем-то дополнить мою систему ценностей. И без того сильное желание работать окрепло еще больше.

Теперь в планах на каждый день у меня стоит обязательная прогулка и звонок близким. Я решил, что нужно чаще выбираться в люди, пока темнота вокруг не стала вечной.

Моя квартира чаще проветривается, в ней всегда открыты шторы. Несмотря на явный психологический и физический дискомфорт от эксперимента, только лишившись света и людей, я осознал их истинную ценность. Что касается страхов, то я избавился от них. Я больше не боюсь ни темноты, ни одиночества. Это неизбежные явления в жизни каждого человека, и я просто принял их. Но пока я могу делать выбор, в моей жизни будет достаточное количество света и живого общения.