Что такого делает эта женщина, чтобы выглядеть потрясающе в свои 40 лет

Знакомьтесь, Кэндис Буре — актриса и телеведущая, у которой тысячи фанатов по всему миру. Но всеобщую известность и любовь своих поклонников ей принесла не карьера на ТВ, а стиль жизни, который помог справиться с болезнью и в ее 40 лет выглядеть просто великолепно.

AdMe.ru решил поделиться с вами ее секретом, что же она такого ест и как живет, чтобы так шикарно выглядеть.

Когда Кэндис была маленькой, то страдала тяжелой формой булимии. Ела все подряд и стремительно набирала вес. Но затем под влиянием своего отца начала следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни. Это помогло ей прийти в форму и чувствовать себя лучше.

«Я ем в основном растительную пищу, за исключением яичных белков и иногда рыбы, когда нет возможности или желания сделать себе салат», — рассказывает Кэндис. Все мясо она старается заменять на орехи, бобы и цельнозерновые продукты как источник белка.

Она также избегает молочных продуктов и говорит, что именно это позволило ей справиться с болезнью, снизить отечность и избавиться от хронического кашля. Вот ее примерное меню на три дня.

1-й день

8:00. Я часто летаю, а иногда перелет занимает 12 часов. Поэтому утром в день, в который мне предстоит длительная поездка (или просто нет возможности хорошо поесть), я пью протеиновый коктейль с половинкой банана и миндальным молоком.

12:30. Прямо перед отлетом я съела миску коричневого риса с тунцом ахи (его можно заменить на любую красную рыбу — лосось, семгу и т. д.), листьями салата и стаканом кокосового молока. Во время полета пью много воды.

21:00. У меня была пересадка на другой самолет, и я успела пообедать салатом, который состоял из авокадо, помидоров, листьев капусты и лебеды. Потом следующий перелет (5,5 часа), в течение которого я пила только воду.

2-й день

7:00. Утром после перелета я выпиваю чашечку кофе и мой протеиновый коктейль с половинкой банана и миндальным молоком.

12:30. Когда я на работе, во время обеда почти всегда заказываю себе салат — каждый раз из разных ингредиентов. Иногда это соевые бобы, сладкий картофель или тушеные овощи.

14:00. Перекус. Одно красное яблоко.

15:00. Время тренировки, перед которой я съедаю один или даже половину растительного протеинового батончика.

Тренировка обычно длится 1 час и в редких случаях 2 часа. Я сочетаю различные активные упражнения со скакалкой, собственным весом или даже силовыми. Тут все зависит от фантазии.

18:00. Я редко готовлю из-за того, что постоянно нахожусь на работе, поэтому чаще всего в это время ем суп из чечевицы или другой вегетарианский суп. На десерт — апельсин или кусочек темного шоколада, когда сильно хочется сладкого.

3-й день

7:30. На завтрак — чашка сырых овсяных хлопьев с кокосовым молоком. Это отличное топливо на начало дня.

10:00. Перекус. Два яйца, сваренных вкрутую.

12:30. На обед — капустный салат с жареными овощами и семенами подсолнечника.

14:30. Перед тренировкой я съедаю немного сырых овощей.

15:30. Тренировка в течение часа.

17:15. У меня было очень мало времени, так как предстоял очередной перелет, поэтому я выпила только мой протеиновый коктейль.

19:30. Во время перелета было время перекусить салатом с орехами, жареными овощами с тремя маленькими тостами (то, что обычно дают в самолете). И под конец полета съела одно яблоко.

Конечно, важно сказать, что такая диета подойдет не каждому. Но пример Кэндис хорошо показывает, что даже если у нас практически нет времени, питаться правильно вполне возможно.

Источник cosmopolitan
Фото на превью mavrixonline/east news, candacecbure

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