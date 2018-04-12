Каждый из нас проходит через 12 трудностей. Как и герой любого фильма

Американский мифолог Джозеф Кэмпбелл в течение многих лет изучал мифы, легенды и сказки разных культур. Он заметил интересную особенность: во всех историях присутствует одна и та же структура. Кэмпбелл назвал эту структуру «мономиф», или «путешествие героя».

О том, что такое мономиф, важно знать каждому, потому что он отражает всю нашу жизнь вплоть до мельчайших деталей.

AdMe.ru разобрался, в чем заключается «мономиф», и расскажет, какой путь проходит каждый герой и почему это так важно знать.

Мономиф — это вечная история, которая повторяется из раза в раз во все времена и у всех

Сказка про Красную Шапочку, подвиги Геракла, легенда о Короле Артуре. Любая книга, голливудский фильм, сериал, игра или мультфильм. Все имеет одну и ту же структуру, одни и те же этапы.

Мономиф можно представить как круг. В начале которого герой покидает дом, преодолевает препятствия, перерождается и возвращается домой. В любой истории это всегда один и тот же цикл, который знаком нам. Тем, кто жил до нас. И тем, кто будет жить после. Но почему всегда происходит одно и то же?

Чтобы это понять, нужно узнать, через какие этапы проходит каждый герой

  • Начинается все с дома. Герой живет обычной жизнью, вокруг привычный мир, знакомая обстановка. Это ситуация, в которой ничего не меняется.
  • Затем появляется зов (человек, желание, образ). Это зов изменений, призыв к действию, который говорит, что есть что-то еще. Что-то невероятное и волнительное за пределами твоей среды. Герой может отказаться следовать зову, тогда возникает чувство утраты и проблемы.

  • Чтобы последовать зову, герой должен понять, зачем он туда идет. Он хочет изменений? Ему надоело сидеть на месте? Для него это важно? И тут достаточно взять на себя ответственность и сделать шаг. Перешагнуть порог, прыгнуть с парашютом, начать новое дело, поехать куда-то, что-то изменить.

  • Если герой делает шаг, то он оказывается в новом мире, новой реальности. Тут все не так, законы дома тут не работают. Это новое пространство, возможности и вызовы. Пока непонятно, по каким принципам работает этот мир.

  • Поэтому за порогом герой встречает союзников. Это люди (или силы), которые поддерживают и помогают двигаться вперед. Помогают разобраться в этом мире. Выбор союзников очень важен на этом этапе (Помните? «Только не Слизерин», — говорил Гарри Поттер.).

  • Затем герой встречается с препятствиями, вызовами, демонами. Возникает сила, которая пытается сбить с пути, замедляет, усыпляет и сламливает.

  • Эта сила набирает обороты, пока не достигает своей кульминации — точки «смерти». Это самое трудное испытание для героя, время встретиться с самым сильным страхом. Иногда герой даже погибает, но только для того, чтобы собраться с силами и переродиться.

  • Когда герой проходит эту точку, он получает «подарок силы», в виде ценного опыта, навыка, признания. Затем он применяет новое знание на практике и делает его частью себя.

  • Когда герой получил новое знание, он возвращается в свою обычную реальность. Обновленный, с новыми силами, умением и союзниками. Он делится своей историей. И когда история рассказана, цикл завершается.

Вы спросите: «Зачем это мне? Как это относится к обычной жизни?»

Каждый человек в течение жизни проходит свой путь и становится героем своего сценария. Новая работа, новое занятие, переезд в другой город, вступление в брак, рождение ребенка, взросление, болезнь, отношения. Все это отдельные истории.

Суть пути героя — показать, как человек меняется на своем жизненном пути, меняет что-то в себе. Каждый проходит свой уникальный путь, покидает дом, переживает тяжелые времена, делает выводы, получает опыт и передает его дальше.

Вы тот самый герой. А задача этой статьи — быть тем зовом, который заставит вас перешагнуть порог, решиться на дело и получить «подарок силы», если вы его достойны.

Фото на превью The Lord of the Rings/New Line Cinema
Иллюстратор Igor Polushin специально для AdMe.ru
По материалам The Hero with a Thousand Faces

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  • 12 апреля 2018
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