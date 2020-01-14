Что такое пилонидальная болезнь, от которой страдает молодежь, и как от нее избавиться

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Ежегодно 3 из 10 000 человек пополняют список пострадавших от пилонидальной болезни. Несмотря на то что подвержены ей в основном мужчины, это заболевание может коснуться каждого. И это довольно серьезный недуг, нередко требующий хирургического вмешательства. Хотя ее довольно легко спутать с прыщом, пилонидальная болезнь доставляет гораздо больше неприятностей.

AdMe.ru хотел бы подробнее рассказать об этой проблеме и о том, как ее избежать.

Что такое пилонидальная болезнь?

Это киста, образующаяся в верхней части ягодиц возле копчика. Она может не доставлять неудобств, а может и спровоцировать воспаление. Причинами ее образования могут быть травма в данной области или вросший волос.

Как распознать проблему

Обычно такая киста выглядит как большой прыщ. Вы можете ощущать дискомфорт в копчике при выполнении различных действий. Также киста может болеть, краснеть и опухать. При воспалении может появиться гной, неприятный запах или даже кровь.

Как ее можно вылечить

Если вы обнаружили у себя пилонидальную кисту, обратитесь к врачу. Самолечение в этом случае не поможет. Врач осмотрит участок и примет решение о дальнейшем лечении. Обычно киста удаляется хирургическим путем и врач выбирает, какой метод вам подходит. В случае инфекции вам назначается курс антибиотиков.

Кто в зоне риска

Люди, которые много сидят и ведут малоподвижный образ жизни.

Избыток волос на теле и ожирение также могут привести к развитию этого заболевания.

Обычно от этой болезни страдают мужчины в период полового созревания и в возрасте до 35 лет.

Как этого избежать

Вы можете изменить образ жизни и при необходимости сбросить вес. Заботьтесь об этой области тела и особенно следите за гигиеной. Во избежание образования кисты можно также сбривать волосы в области копчика.