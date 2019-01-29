Что такое бульонная диета и как она работает против лишнего веса и морщин

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Американский нутрициолог Келлиэнн Петруччи разработала методику на основе костного бульона, которая, по ее словам, позволяет сбросить до 7 кг за 3 недели, а бонусом получить сияющую кожу и значительное сокращение морщин.

AdMe.ru разобрался, в чем суть бульонной диеты и как с ее помощью убить сразу двух зайцев: избавиться от лишнего веса и улучшить состояние кожи.

Как работает бульон

В основе системы питания — густой костный бульон. По мнению Келлиэнн, это идеальное блюдо для диеты. Он надолго насыщает организм, при этом низкокалориен и не содержит углеводов. Такой бульон регулирует пищеварение, а в холодное время года еще и помогает справиться с простудой. Положительное влияние на кожу обеспечивается благодаря высокому содержанию в нем аминокислот, которые активизируют выработку коллагена, отвечающего за упругость и красоту нашей кожи. Среди поклонниц диеты — известные голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Холли Берри и Кейт Уинслет. 52-летняя Сальма Хайек в своих интервью признается, что регулярно готовит костный бульон и подтверждает его эффективность не только в борьбе с лишним весом, но и в сохранении молодости кожи.

В чем суть диеты

Бульонная диета рассчитана на 21 день. В этот период дважды в неделю необходимо устраивать бульонные дни. Они не должны идти подряд. В эти дни можно либо весь день пить мясной бульон, либо только до вечера, а после 7 часов вечера съесть, например, несладкое печенье или выпить стакан смузи. Остальные 5 дней недели можно питаться полноценно. В бульон, кроме мяса на косточке, можно добавить любимых овощей. Келлиэнн Петруччи считает, что бульон может быть полезен не только тем, кто хочет расстаться с лишними килограммами, но и тем, кто намерен продлить молодость и повысить эластичность кожи. Для этого она рекомендует выпивать чашку костного бульона в день.

Что можно, а что нельзя

Как и в любой диете, не обошлось без запрещенных продуктов. Среди них — глютенсодержащие крупы и выпечка, молочная продукция, консервы и сладости. Однако голодным остаться будет трудно, потому что среди рекомендуемых к употреблению — довольно сытные и многими любимые продукты: мясо, курица, индейка, рыба, овощи, яйца, фрукты и орехи.

Каким должен быть идеальный бульон

Для диеты подойдет любой костный бульон. Специалист по питанию Келлиэнн Петруччи в своих книгах предлагает выбирать основу на свой вкус. Это может быть говяжий, куриный, утиный, бульон из индейки и даже рыбный. В готовом охлажденном виде хорошо приготовленный бульон должен напоминать желе.

Для получения идеального бульона Келлиэнн рекомендует соблюдать несколько правил: Не подойдет мясо животных, выращенных на фермах крупных производителей, лучше использовать продукцию небольших фермерских хозяйств.

Для варки следует выбирать те части тушки, в которых больше хрящей. Например, у курицы это ноги, крылья и кожа.

Больше коллагена в костях молодых животных.

Вода должна полностью покрывать все кости в кастрюле, во время варки ее необходимо добавлять по мере выкипания.

Яблочный уксус поможет размягчить кости, чтобы они отдали больше желатина и питательных веществ.

Для приготовления бульона потребуется много времени, чтобы вытянуть максимум коллагена и минералов из костей. Так, например, куриный бульон на плите лучше варить от 8 до 12 часов, а говяжий - не менее 12. Те, у кого мало времени, могут использовать скороварку или мультиварку либо приготовить на плите рыбный бульон. Рыбные кости разварятся уже через час.

Бульон должен томиться, но не кипеть.

Как вам такой подход? Интересно было бы его попробовать? А может быть, вы уже соблюдали эту диету и вам есть что добавить к изложенному в нашей статье?