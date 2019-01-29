Что такое бульонная диета и как она работает против лишнего веса и морщин
Американский нутрициолог Келлиэнн Петруччи разработала методику на основе костного бульона, которая, по ее словам, позволяет сбросить до 7 кг за 3 недели, а бонусом получить сияющую кожу и значительное сокращение морщин.
AdMe.ru разобрался, в чем суть бульонной диеты и как с ее помощью убить сразу двух зайцев: избавиться от лишнего веса и улучшить состояние кожи.
Как работает бульон
В основе системы питания — густой костный бульон. По мнению Келлиэнн, это идеальное блюдо для диеты. Он надолго насыщает организм, при этом низкокалориен и не содержит углеводов. Такой бульон регулирует пищеварение, а в холодное время года еще и помогает справиться с простудой. Положительное влияние на кожу обеспечивается благодаря высокому содержанию в нем аминокислот, которые активизируют выработку коллагена, отвечающего за упругость и красоту нашей кожи.
Среди поклонниц диеты — известные голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Холли Берри и Кейт Уинслет. 52-летняя Сальма Хайек в своих интервью признается, что регулярно готовит костный бульон и подтверждает его эффективность не только в борьбе с лишним весом, но и в сохранении молодости кожи.
В чем суть диеты
Бульонная диета рассчитана на 21 день. В этот период дважды в неделю необходимо устраивать бульонные дни. Они не должны идти подряд. В эти дни можно либо весь день пить мясной бульон, либо только до вечера, а после 7 часов вечера съесть, например, несладкое печенье или выпить стакан смузи. Остальные 5 дней недели можно питаться полноценно. В бульон, кроме мяса на косточке, можно добавить любимых овощей.
Келлиэнн Петруччи считает, что бульон может быть полезен не только тем, кто хочет расстаться с лишними килограммами, но и тем, кто намерен продлить молодость и повысить эластичность кожи. Для этого она рекомендует выпивать чашку костного бульона в день.
Что можно, а что нельзя
Как и в любой диете, не обошлось без запрещенных продуктов. Среди них — глютенсодержащие крупы и выпечка, молочная продукция, консервы и сладости. Однако голодным остаться будет трудно, потому что среди рекомендуемых к употреблению — довольно сытные и многими любимые продукты: мясо, курица, индейка, рыба, овощи, яйца, фрукты и орехи.
Каким должен быть идеальный бульон
Для диеты подойдет любой костный бульон. Специалист по питанию Келлиэнн Петруччи в своих книгах предлагает выбирать основу на свой вкус. Это может быть говяжий, куриный, утиный, бульон из индейки и даже рыбный. В готовом охлажденном виде хорошо приготовленный бульон должен напоминать желе.
Для получения идеального бульона Келлиэнн рекомендует соблюдать несколько правил:
- Не подойдет мясо животных, выращенных на фермах крупных производителей, лучше использовать продукцию небольших фермерских хозяйств.
- Для варки следует выбирать те части тушки, в которых больше хрящей. Например, у курицы это ноги, крылья и кожа.
- Больше коллагена в костях молодых животных.
- Вода должна полностью покрывать все кости в кастрюле, во время варки ее необходимо добавлять по мере выкипания.
- Яблочный уксус поможет размягчить кости, чтобы они отдали больше желатина и питательных веществ.
- Для приготовления бульона потребуется много времени, чтобы вытянуть максимум коллагена и минералов из костей. Так, например, куриный бульон на плите лучше варить от 8 до 12 часов, а говяжий - не менее 12. Те, у кого мало времени, могут использовать скороварку или мультиварку либо приготовить на плите рыбный бульон. Рыбные кости разварятся уже через час.
- Бульон должен томиться, но не кипеть.
Как вам такой подход? Интересно было бы его попробовать? А может быть, вы уже соблюдали эту диету и вам есть что добавить к изложенному в нашей статье?