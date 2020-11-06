Что случится с вашим телом, если вы полностью откажетесь от соли

Многие из нас старались сократить потребление соли, а некоторым даже удалось совершенно исключить ее из рациона, так как соль считается вредной для здоровья. Что ж, это не совсем так, ведь соль — важный электролит, который помогает нашему организму нормально работать. Если вы решили есть поменьше соли, постарайтесь все же не отказываться от нее полностью. Вы поймете, как это может отразиться на вашем состоянии, прочитав эту статью.

Существует множество диет, в которых рекомендуется избегать соли. И именно поэтому AdMe.ru хочет поделиться с вами информацией о последствиях низкого содержания натрия в организме и обращает ваше внимание на то, что любая диета должна быть согласована со специалистом.

1. Вы можете набрать вес

Йодированная соль важна для выработки гормонов, и если вы полностью сократите потребление соли, ваши источники йода станут весьма ограниченными. В результате вы можете набрать дополнительные килограммы, на лице появятся отеки, кожа может стать сухой, а мышцы — менее сильными и выносливыми.

2. Работа сердца может ухудшиться

Доказано, что диета с низким содержанием натрия имеет много преимуществ, особенно для людей с сердечными заболеваниями. Но такой вариант подходит не всем, особенно когда сердце абсолютно здорово. Другое исследование показало, что, когда мы потребляем недостаточное количество соли, это может сказаться на нормальной работе сердца.

3. Может повыситься инсулинорезистентность

Исследования показали, что недостаток натрия в рационе может повлиять на нашу инсулинорезистентность. Это означает, что наш организм не будет хорошо реагировать на инсулин, что может привести к повышению уровня сахара в крови.

4. У вас могут проявиться симптомы обезвоживания

Когда уровень натрия в крови резко падает, у вас могут возникнуть симптомы, очень похожие на обезвоживание. Например, сухость во рту, головокружение, жажда и редкое мочеиспускание.

5. Вас может тошнить

Отказ от соли может серьезно повлиять на уровень холестерина. Хотя изменение его уровня обычно не имеет ранних симптомов, все же процесс может затронуть другие части вашего тела, например сердце. Один из признаков таких изменений — тошнота.