9 вещей, которые произойдут с вашим телом, если есть по 2 яйца каждый день

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Полезные свойства куриных яиц не раз ставились под сомнение. Как только не клеветали на этот, как теперь доказано, уникальный по своему составу продукт. AdMe.ru собрал результаты последних исследований о пользе куриных яиц для человеческого организма. Выяснилось, что 2–3 яйца — это оптимальная суточная норма.

Ваш мозг под защитой холина

Фосфолипиды, обеспечивающие нормальную коммуникацию клеток головного мозга, состоят из холина. Клинически доказано, именно этот витамин является важнейшим строительным материалом мозга. При потреблении 2 куриных яиц в день в организм поступает достаточное количество этого питательного вещества. Дефицит холина ведет к снижению памяти.

Зрение сохраняется благодаря лютеину

Новые исследования показали, что куриные яйца содержат большое количество лютеина. Это вещество отвечает за ясное и острое зрение. При его дефиците накапливаются разрушительные изменения в тканях глаза и необратимо ухудшается зрение.

Витамин D помогает кальцию усваиваться

Если предложить человеку выбор: выпить ложку рыбьего жира или съесть вареное яйцо — подавляющее большинство предпочтет второе. Особенно если узнает, что содержание витамина D одинаково в обоих случаях. Более того, учеными вынесено решение о возможности увеличения количества содержания витамина в яйцах путем вскармливания куриц специальными добавками. Витамин D помогает кальцию лучше усваиваться и укреплять кости и зубы человека.

Комплекс витаминов группы B защищает кожу, волосы, а также печень

Биотин, витамин В12, а также усвояемый питательный белок способствуют укреплению волос и кожи. Фософолипиды, содержащиеся в курином яйце, способствуют выведению токсичных веществ из печени.

Уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний

Вопреки прежним мнениям, новые исследования доказали, что холестерин из яиц уравновешен фосфатидами, поэтому не вреден для человека. Он же тормозит собственную выработку холестерина организмом. Также в яйцах содержатся кислоты омега-3, которые снижают уровень триглицерида, что способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Вы постепенно худеете

Американские ученые пришли к выводу, что при совмещении низкокалорийной диеты и употреблении куриных яиц на завтрак похудение происходит в 2 раза быстрее. Такой завтрак насыщает на продолжительный период, что позволяет уменьшить количество потребляемой еды за день.

Снижается риск онкологических заболеваний

Холин, так необходимый мозгу, также уменьшает вероятность онкологических заболеваний. По итогам исследований, у женщин, в чей ежедневный рацион в подростковом возрасте входили яйца, на 18 % снизился риск развития рака молочной железы.

Полезно при планировании детей

Витамины группы B также принимают участие в формировании половых гормонов. Витамин B9 имеет другое название — фолиевая кислота. С его помощью образуются красные кровяные тельца, формируется нервная трубка плода, снижается риск задержки умственного развития ребенка. Поэтому B9 так необходим женщинам в период планирования беременности. В 1 курином яйце содержится 7,0 мкг витамина.

Замедляется процесс старения

Об этом свидетельствуют исследования нидерландских ученых. У 87 % женщин от 35 до 40 лет исчезли пигментные пятна, подтянулась кожа, а у мужчин заметно сгладились мелкие морщинки вокруг глаз.